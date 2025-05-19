¡Ø¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡Ù²áµî1¥¨¥°¥¤Êª¸ì¡Ä¾¯Ç¯¤¯¤Þ¡õÎ¾¿Æ¤ËÈá·à¡ÖÆüÍË¤ÎÄ«¤ËÊüÁ÷¤Ç¤¤ó¡×¡ÖÅ·Îµ¿Í¡Ä¥´¥ß¥¯¥º²á¤®¤ë¡×
¡¡¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡Ù¤Î¡Ö¡Á¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¯¤Þ »Ä¤µ¤ì¤¿¾®¤µ¤ÊÊõÀÐÊÓ¡Á¡×¤È¤Ê¤ëÂè1129ÏÃ¤¬18Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£Âè1129ÏÃ¤Ï¡¢¡È¥Ð¡¼¥½¥í¥ß¥å¡¼¡¦¤¯¤Þ¡É¤ÎÁÔÀä¤Ê²áµî¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ï¡Ö¿É¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¡ÖÆüÍËÌë¤Ë¤³¤ì¤Ï¤¤Ä¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥¨¥°¥¤¡Ä»Ä¹ó¤Ë»à¤Ì¤¯¤Þ¤ÎÎ¾¿Æ¡¡¡Ø¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡Ù¾×·â¤Î¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡¾¯Ç¯¤¯¤Þ¤ÈÍ¥¤·¤Î¾¿Æ¤Ëµ¯¤¤¿Èá·à¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¥¢¥Ë¥á¤ÇÀ¼Æþ¤ë¤ÈÍ¾·×¥Ä¥é¥¤¡×¡Ö¤¤¤è¤¤¤è»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£»ä¤¬º£¤Þ¤ÇONE PIECE¸«¤Æ¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢²áµî1¥¨¥°¥¤²áµî²ó¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¡Ö¤³¤ì¤¬½ø¤Î¸ý¤È¤«ÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¼«¿®¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡ÄÅ·Îµ¿Í¡Ä¥´¥ß¥¯¥º²á¤®¤ë¡×¡£
¡¡¡Ö¥¯¥Þ¤ÎÍÄ¾¯´ü¤¬ÇÈÍð²á¤®¤Æ½é¸«¡¢Æ±¾ð¤äÈá¤·¤ß¤È¤«¤Î´¶¾ð¤¬½èÍý¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤Ò¤¿¤¹¤éÀä¶ç¤·¤Æ¤¿¡×¡Ö¤³¤Î¥·¡¼¥ó¸Þ¾ò²áµîÊÔ¤ÎÍý»Ò¤Á¤ã¤ó¤Î¡Ö¤¦¤ó¡ª¡×¥Ñ¥ó¡ª¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¿Í¤Î¿´Ìµ¤¤¤Ê¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤é´Ñ¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ä¡×¡Ö»à¤ó¤ÀÊý¤¬¤¤¤¤À¤³¦¤Ã¤Æ¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤«·â¤¿¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤È¤«¤½¤ê¤ãÆüÍË¤ÎÄ«¤Ë¤ÏÊüÁ÷¤Ç¤¤ó¤è¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ØONE PIECE¡Ù¤Ï¡¢1997Ç¯7·î22Æü¤è¤ê¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Æ±Ì¾Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢ÅÁÀâ¤Î³¤Â±²¦¡¦¥´¡¼¥ë¡¦D¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¤¬»Ä¤·¤¿¡È¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤®¤ÎÂçÈëÊõ¡Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡Ë¡É¤ò¤á¤°¤ë³¤ÍÎËÁ¸±¥í¥Þ¥ó¡£°Ëâ¤Î¼Â¡Ö¥´¥à¥´¥à¤Î¼Â¡×¤ò¿©¤Ù¥´¥à¿Í´Ö¤È¤Ê¤ê¡¢ÂÎ¤¬¥´¥à¤Î¤è¤¦¤Ë¿¤Ó¤ëÆÃ¼ì¤ÊÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¤Î¾¯Ç¯¥â¥ó¥¡¼¡¦D¡¦¥ë¥Õ¥£¤¬¡¢Ãç´Ö¤ò½¸¤á³¤Â±¡ÖÇþ¤ï¤é¤Î°ìÌ£¡×¤ò·ëÀ®¤·¡¢³¤Â±²¦¤òÌÜ»Ø¤¹ÁÔÂç¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÎÁ´À¤³¦Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï5²¯1000ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤ºî¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤¬1999Ç¯¤è¤êÊüÁ÷Ãæ¡£2022Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿·à¾ìÈÇ¥¢¥Ë¥á¡ØONE PIECE FILM RED¡Ù¤Ï¹ñÆâ¶½¹Ô¼ýÆþ203.4²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¼Ò²ñ¸½¾Ý²½¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥¨¥°¥¤¡Ä»Ä¹ó¤Ë»à¤Ì¤¯¤Þ¤ÎÎ¾¿Æ¡¡¡Ø¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡Ù¾×·â¤Î¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡¾¯Ç¯¤¯¤Þ¤ÈÍ¥¤·¤Î¾¿Æ¤Ëµ¯¤¤¿Èá·à¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¥¢¥Ë¥á¤ÇÀ¼Æþ¤ë¤ÈÍ¾·×¥Ä¥é¥¤¡×¡Ö¤¤¤è¤¤¤è»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£»ä¤¬º£¤Þ¤ÇONE PIECE¸«¤Æ¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢²áµî1¥¨¥°¥¤²áµî²ó¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¡Ö¤³¤ì¤¬½ø¤Î¸ý¤È¤«ÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¼«¿®¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡ÄÅ·Îµ¿Í¡Ä¥´¥ß¥¯¥º²á¤®¤ë¡×¡£
¡¡¡ØONE PIECE¡Ù¤Ï¡¢1997Ç¯7·î22Æü¤è¤ê¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Æ±Ì¾Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢ÅÁÀâ¤Î³¤Â±²¦¡¦¥´¡¼¥ë¡¦D¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¤¬»Ä¤·¤¿¡È¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤®¤ÎÂçÈëÊõ¡Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡Ë¡É¤ò¤á¤°¤ë³¤ÍÎËÁ¸±¥í¥Þ¥ó¡£°Ëâ¤Î¼Â¡Ö¥´¥à¥´¥à¤Î¼Â¡×¤ò¿©¤Ù¥´¥à¿Í´Ö¤È¤Ê¤ê¡¢ÂÎ¤¬¥´¥à¤Î¤è¤¦¤Ë¿¤Ó¤ëÆÃ¼ì¤ÊÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¤Î¾¯Ç¯¥â¥ó¥¡¼¡¦D¡¦¥ë¥Õ¥£¤¬¡¢Ãç´Ö¤ò½¸¤á³¤Â±¡ÖÇþ¤ï¤é¤Î°ìÌ£¡×¤ò·ëÀ®¤·¡¢³¤Â±²¦¤òÌÜ»Ø¤¹ÁÔÂç¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÎÁ´À¤³¦Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï5²¯1000ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤ºî¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤¬1999Ç¯¤è¤êÊüÁ÷Ãæ¡£2022Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿·à¾ìÈÇ¥¢¥Ë¥á¡ØONE PIECE FILM RED¡Ù¤Ï¹ñÆâ¶½¹Ô¼ýÆþ203.4²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¼Ò²ñ¸½¾Ý²½¤·¤¿¡£