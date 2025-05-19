¥ê¥ê¡¼¡¦¥Õ¥é¥ó¥¡¼¡¢£³ÅÙÌÜ¤Î¥«¥ó¥Ì±Ç²èº×¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¡Ö±Ç²è¤½¤Î¤â¤Î½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¡×
¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç³«ºÅÃæ¤ÎÂè78²ó¥«¥ó¥Ì±Ç²èº×¤Ç¡¢ºÇ¹â¾Þ¥Ñ¥ë¥à¥É¡¼¥ë¤òÁè¤¦¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ì¤¿¡¢ÁáÀîÀé³¨´ÆÆÄ¡Ê48¡Ë¤Î¿·ºî¡Ö¥ë¥Î¥ï¡¼¥ë¡×¡Ê6·î20Æü¸ø³«¡Ë¤Î¸ø¼°²ñ¸«¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö18Æü¡¢¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¼ç±é¤ÎÎëÌÚÍ£¡Ê12¡Ë¤¬»£±ÆÅö»þ¡¢Ìò¤ÎÇ¯Îð¤ÈÆ±¤¸11ºÐ¤Ç±é¤¸¤¿¾¯½÷¡¦²ÅÄ¥Õ¥¤ÎÆ®ÉÂÃæ¤ÎÉã·½»Ê¤ò±é¤¸¤¿¥ê¥ê¡¼¡¦¥Õ¥é¥ó¥¡¼¡Ê61¡Ë¤Ï¡¢¿³ºº°÷¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿À§»ÞÍµÏÂ´ÆÆÄ¡Ê62¡Ë¤Î13Ç¯¡Ö¤½¤·¤ÆÉã¤Ë¤Ê¤ë¡×¡¢ºÇ¹â¾Þ¥Ñ¥ë¥à¥É¡¼¥ë¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Æ±´ÆÆÄ¤Î18Ç¯¡ÖËü°ú¤²ÈÂ²¡×¤ËÂ³¤¡¢3ÅÙÌÜ¤Î¥«¥ó¥Ì±Ç²èº×»²²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°Æü17Æü¤Î¸ø¼°¾å±Ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖºòÆü¡¢¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢¤³¤Î±Ç²è¤½¤Î¤â¤Î¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±Ç²è¡Ø¥ë¥Î¥ï¡¼¥ë¡Ù¤¬²¹¤«¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¡¢É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£³§¤Ç³Ú¤·¤¯¤Æ¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤òÊâ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ÆÈÆÃ¤Î¸À¤¤²ó¤·¤Ç´î¤Ó¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£
¡Ö¥ë¥Î¥ï¡¼¥ë¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬¥Ð¥Ö¥ë·ÐºÑ¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤À¤Ã¤¿80Ç¯Âå¸åÈ¾¤Î²Æ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Æ®ÉÂÃæ¤ÎÉã¤È»Å»ö¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ëÊì¤ÈÊë¤é¤¹11ºÐ¤Î¾¯½÷¡¦²ÅÄ¥Õ¥¤ò¼ç¿Í¸ø¤ËÊª¸ì¤¬Å¸³«¡£¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ÇÁÛÁüÎÏË¤«¤Ê¥Õ¥¤Ï¡¢¶õÁÛ¤Ë¤Õ¤±¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë»ö¾ð¤òÊú¤¨¤¿Âç¿Í¤¿¤Á¤È¿¨¤ì¹ç¤¦¡£»Ò¶¡ÆÃÍ¤Î´¶¾ð¤òºÙ¤ä¤«¤ËÉÁ¼Ì¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Õ¥¤¬´Ø¤ï¤ëÂç¿Í¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¤Î¡¢¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤µ¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤Î°¥´¶¤ò²¹¤«¤Ê¤Þ¤Ê¤¶¤·¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤ò»ý¤Ã¤ÆÉÁ¤½Ð¤¹¡£
¥ê¥ê¡¼¡¦¥Õ¥é¥ó¥¡¼¤Ï¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î¹ñ¤äÊ¸²½¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢Ã¯¤Î¿´¤Ë¤â¶Á¤¯¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Îµ²±¤ä¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Î»×¤¤¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¸å²ù¤ä¼«Ê¬¼«¿È¤Î´¶¾ð¤Ê¤É¤¤¤í¤¤¤í¤Ê´¶³Ð¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈºîÉÊ¤òÉ¾¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö»ä¼«¿È¡¢¤³¤Î±Ç²è¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤È¤È¤â¤Ë¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤òÊâ¤±¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤ò¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
²ñ¸«¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¤ÎÊì»í»Ò¤ò±é¤¸¤¿ÀÐÅÄ¤Ò¤«¤ê¡Ê52¡Ë¤â½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¢¡¡Ö¥ë¥Î¥ï¡¼¥ë¡×¡¡1980Ç¯Âå¸åÈ¾¤Î¤¢¤ë²Æ¡£11ºÐ¤Î²ÅÄ¥Õ¥¡ÊÎëÌÚÍ£¡Ë¤Ï¡¢Î¾¿Æ¤È3¿Í¤Ç¹Ù³°¤Î²È¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»þ¤Ë¤ÏÂç¿Í¤¿¤Á¤ò¸ÍÏÇ¤ï¤»¤ë¤Û¤É¤ÎË¤«¤Ê´¶¼õÀ¤ò»ý¤Á¡¢ÆÀ°Õ¤ÎÁÛÁüÎÏ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¼«Í³µ¤¤Þ¤Þ¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£»þ¡¹¡¢³À´Ö¸«¤ëÂç¿Í¤ÎÀ¤³¦¤Ï»É·ãÅª¤À¤±¤É¤Ê¤ó¤À¤«³ê·Î¤Ç¡¢¥Õ¥¤Ï³Ú¤·¤¯¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢Æ®ÉÂÃæ¤ÎÉã·½»Ê¡Ê¥ê¥ê¡¼¡¦¥Õ¥é¥ó¥¡¼¡Ë¤È»Å»ö¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ëÊì»í»Ò¡ÊÀÐÅÄ¤Ò¤«¤ê¡Ë¤È¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤·¤«Âç¤¤Ê¹Â¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¡¢¥Õ¥¤ÎÆü¾ï¤â¤¤¤ä±þ¤Ê¤·¤ËÍÉ¤é¤¤¤Ç¤¤¤¯¡£¥Õ¥¤¬½Ð²ñ¤¦Âç¿Í¤¿¤Á¤òÃæÅçÊâ¡Ê36¡Ë¡¢¡ÖPLAN 75¡×¤Ë°ú¤Â³¤²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ê24¡Ë¡¢¤µ¤é¤ËºäÅìÎ¶ÂÁ¡Ê27¡Ë¤È¡¢³ÆÇ¯Âå¤Î¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¤¬±é¤¸¤¿¡£ÆüËÜ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¤Î¹ñºÝ¶¦Æ±À½ºî¤Ç¡¢24Ç¯7¡Á9·î¤Ë¹ñÆâ¡¢Æ±11·î¤Ë¤Ï³¤³°¤Ç»£±Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£