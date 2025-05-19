´ûº§¼Ô¤Î¡Ö¤ª¾®¸¯¤¤¡×»ö¾ð¡¢Àì¶È¼çÉØÀ¤ÂÓ¤È¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤Ç¶â³Û¤Ë°ã¤¤¤Ï¤¢¤ë?
¡Ö¥Ä¥Ê¥°Î¥º§ÊÛ¸î»Î¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëClamppy¤Ï5·î14Æü¡¢¡Ö¤ª¾®¸¯¤¤À©¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¡×¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï2025Ç¯2·î17Æü¡Á3·î3Æü¡¢º§°ù·Ð¸³¼Ô1236Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡ûÉÔËþ¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¤ª¾®¸¯¤¤³Û¤Ï2Ëü±ßÌ¤Ëþ?
¸½ºß¤Î¤ª¾®¸¯¤¤³Û¤ËÂÐ¤¹¤ëËþÂÅÙ
¸½ºß¤Î¤ª¾®¸¯¤¤³Û¤ËÂÐ¤¹¤ëËþÂÅÙ¤ò½¸·×¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤ª¾®¸¯¤¤³Û¤¬2Ëü±ßÌ¤Ëþ¤À¤ÈËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Î³ä¹ç¤¬30%¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤ª¾®¸¯¤¤³Û¤ò2¡Á4Ëü±ß¤Û¤É¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁØ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢10%¤Û¤ÉÂ¿¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤ª¾®¸¯¤¤³Û¤¬4¡Á5Ëü±ß¤Î¶â³ÛÂÓ¤Ç¤Ï¡¢ÉÔËþ¤Ë´¶¤¸¤ë¿Í¤¬30%¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
4¡Á5Ëü±ß¤Î¶â³ÛÂÓ¤Ç¡¢¤ª¾®¸¯¤¤¤ËÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖµÞ¤Ê°û¤ß²ñ¤¬Â³¤¤¤¿¤ê¡¢Í§Ã£¤È¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Ê¤ÉÆÍÁ³¹Ô¤¯»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿ºÝ¤ËÉÔÂ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦»ö¤¬¤¢¤ë¤Î¤È¡¢ºÇ¶á¤ÏÊª²Á¹â¤ÇÊª¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î²Á³Ê¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ª¤êÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯¤À¤±¤Ç¤âº£¤Þ¤Ç¤è¤ê¤ª¶â¤Î¸º¤êÊý¤¬Áá¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë°Ù¤Ç¤¹¡×(½÷À20Âå)¡¢¡Ö½é¤á¤Ï¶â³Û¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Â¤ê¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¡¢·ë¶É¼«Ê¬¤Î¤ª¾®¸¯¤¤¤òÊäÅ¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡×(½÷À50Âå)¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£·¹¸þ¤È¤·¤Æ¤ÏÀ¤ÂÓ¤ÎÁí»ÙµëÇ¯¼ý¤¬600Ëü±ß°Ê¾å¡¢¤«¤Ä½÷À¤ÎÊý¤¬Â¿¤¯ÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤ª¾®¸¯¤¤À©¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤ËÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¡¢¤ª¾®¸¯¤¤³ÛÊÌ¤Ë½¸·×¡£·ë²Ì¡¢¤ª¾®¸¯¤¤³Û¤¬2Ëü±ßÌ¤Ëþ¤Ç¤â¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤Ø¤ÎÉÔËþ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¬90%¤òÄ¶¤¨¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¤ª¾®¸¯¤¤³Û¤¬4Ëü5Àé±ß°Ê¾å¤ÎÁØ¤Ë¤âÉ¤Å¨¤¹¤ë¿ôÃÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤ª¾®¸¯¤¤³Û¤´¤È¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¤Ø¤ÎÉÔËþ
¤ª¾®¸¯¤¤¤¬2Ëü±ßÌ¤Ëþ¤Ç¡¢¸½ºß¤Î³Û¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤ËÊªÍß¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¯¡¢¤ª¾®¸¯¤¤¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤â»È¤¤ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¸½ºß¤Î¤ª¾®¸¯¤¤¤ÇËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×(ÃËÀ40Âå)¡¢¡Ö²ÈÄí¤ä»Ò¶¡¤Î¤¿¤á¤Ë»È¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡×(½÷À20Âå)¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Á´ÂÎÅª¤Ë¡¢ÊªÍß¤¬¤Ê¤¤¿Í¤ä¡¢²ÈÄí¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Î¹Í¤¨¤ò»ý¤Ä¿Í¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¡£¤ª¾®¸¯¤¤³Û°Ê¾å¤Ë¡¢Åö»ö¼Ô¤Î°Õ¼±¤¬¤ª¾®¸¯¤¤À©¤ò±ßËþ¤Ë±¿ÍÑ¤Ç¤¤ë¤«¤Î¸°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡û¤ª¾®¸¯¤¤À©¤¬¸¶°ø¤ÇÇÛ¶ö¼Ô¤ËÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï15%
¤ª¾®¸¯¤¤À©¤¬¸¶°ø¤ÇÇÛ¶ö¼Ô¤ËÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«
¤ª¾®¸¯¤¤À©¤¬¸¶°ø¤ÇÇÛ¶ö¼Ô¤ËÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤¿¤«Ä´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Á´ÂÎ¤ÎÌó15%¤¬¡ÖÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ûÉÔËþ¤ÎÍýÍ³1°Ì¤Ï¡ÖÇÛ¶ö¼Ô¤À¤±¼«Í³¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×
¤ª¾®¸¯¤¤À©¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤ËÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤ëÍýÍ³
¤ª¾®¸¯¤¤À©¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤ËÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤ëºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¡ÖÁê¼ê¤¬¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÉÔ¸øÊ¿¤À¤«¤é¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎµëÎÁ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ë¾®¸¯¤¤°Ê³°¤Ï²È·×¤Ë²ó¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÃæ¤«¤éºÊ¤¬¼«Í³¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºÊ¤ÎµëÎÁ¤ÏÁ´³ÛºÊ¤Î¸ýºÂ¤ËÃù¶â¤µ¤ì¡¢¼«Ê¬¤Ï»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×(ÃËÀ40Âå)¡¢¡Ö»ä¤ÏÀì¶È¼çÉØ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¼ýÆþ¤¬¤Ê¤¤¤¦¤¨¡¢¼«Í³¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ª¾®¸¯¤¤¤â¤Ê¤¤¡£É×¤Ï°ìÀ¸·üÌ¿Æ¯¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢ÉÕ¤¹ç¤¤¤äÂ¿¾¯¤ª¶â¤ò»È¤¦¤Î¤Ï¤¤¤¤¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¯¤Ê¤ë¡×(½÷À30Âå)¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤Ï´ÉÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢Áê¼ê¤Ï¼«Í³¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¨¤ë¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ÉÔ¸øÊ¿¤µ¤¬ÇÛ¶ö¼Ô¤Ø¤ÎÉÔËþ¤Ë·Ò¤¬¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤ª¾®¸¯¤¤¤Ë´Ø¤·¤Æ¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë·×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾®¸À¤ò¸À¤ï¤ì¤¿»þ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ²÷´¶¤¬Êç¤Ã¤¿¡×(ÃËÀ40Âå)¡¢¡ÖÆ±¤¸Àì¶È¼çÉØ¤ÎÍ§¿Í¤Ï¡¢ÈþÍÆ±¡Âå¤âÉþÂå¤â¥¹¥Þ¥ÛÂå¤â¥é¥ó¥ÁÂå¤âÊ§¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¯¡¢¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë2Ëü5,000±ß¤â¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡×(20Âå½÷À)¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£¤ª¾®¸¯¤¤¤È¤¤¤¦¾¯¤Ê¤¤¶â³Û¤Ç¤ä¤ê¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢»È¤¤Êý¤Þ¤Ç´ÉÍý¤µ¤ì¤ë¤ÈÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢Í§¿Í¤È¤ª¾®¸¯¤¤³Û¤Ë´Ø¤·¤ÆÏÃ¤¹¿Í¤Ï¡¢Áê¼ê¤È¤Î¤ª¾®¸¯¤¤³Û¤Îº¹¤«¤éÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤ë¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡û½÷À¤ÎÊý¤¬ÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤ë³ä¹ç¤¬¹â¤¤
¡ÚÃË½÷ÊÌ¡Û¤ª¾®¸¯¤¤À©¤¬¸¶°ø¤ÇÇÛ¶ö¼Ô¤ËÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«
¤ª¾®¸¯¤¤À©¤¬¸¶°ø¤ÇÇÛ¶ö¼Ô¤ËÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÆâÌõ¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢½÷À¤ÎÊý¤¬ÃËÀ¤ËÈæ¤ÙÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¡£ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Àè¤Û¤É¤ÈÆ±¤¸¤¯¡ÖÁê¼ê¤¬¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÉÔ¸øÊ¿¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬ºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¾ÜºÙ¤ÊÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÊý¤¬¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ë¶â³Û¤¬¾¯¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¤ª¾®¸¯¤¤³Û¤Îº¹¤¬ÍýÍ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¯¤ß¤é¤ì¤ë¡£¡ÖÁê¼ê¤ÎÊý¤¬¾¯¡¹¤ª¾®¸¯¤¤¤¬Â¿¤á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤È¡¢¤ª¾®¸¯¤¤¤Î»È¤¤Æ»¤¬ÇÏ¼¯¤é¤·¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡×(½÷À50Âå)¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÊý¤¬É×¤è¤ê¤ª¾®¸¯¤¤¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤ä¤äÉÔËþ¤À¤¬¡¢²È·×¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È»ÅÊý¤Ê¤¤¤È²æËý¤·¤Æ¤¤¤ë¡×(½÷À40Âå)¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢É×ÉØ¤Ç¤ª¾®¸¯¤¤À©¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢²Ô¤®¤Ê¤É¤ÎÍ×°ø¤Ç¤ª¾®¸¯¤¤³Û¤Ëº¹¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢ÉÔËþ¤Î¸¶°ø¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡û¤ª¾®¸¯¤¤À©¤¬¸¶°ø¤ÇÎ¥º§¤ò¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï2%
¤ª¾®¸¯¤¤À©¤¬¸¶°ø¤ÇÎ¥º§¤ò¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«
¤Þ¤¿¡¢¤ª¾®¸¯¤¤À©¤¬¸¶°ø¤ÇÎ¥º§¤ò¹Í¤¨¤¿¿Í¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤Î2%Â¸ºß¤·¤¿¡£
¡ÖÁý³Û¤Ë¤â¸ÂÅÙ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤Î»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾®¸¯¤¤¤«¤éÊäÅ¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á»ä¤À¤±¤¬²æËý¤·¤Æ¤¤¤ë¡×(½÷À50Âå)¤Ê¤É¡¢É×ÉØ¤Ç¤ª¾®¸¯¤¤À©¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢Áê¼ê¤¬À©¸Â³Û¤òÌµ»ë¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ËÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¡£¤É¤Á¤é¤«°ìÊý¤À¤±¤¬¡¢²æËý¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ë´Ù¤ë¤È¡¢ºÇ°¤Î¾ì¹ç¡¢Î¥º§¤Ë·Ò¤¬¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡û¤ª¾®¸¯¤¤À©¤ÎÆ³Æþ·Ð¸³¤¬¤¢¤ë²ÈÄí¤ÏÁ´ÂÎ¤Î52%
¤ª¾®¸¯¤¤¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹(¤¤¤Þ¤·¤¿)¤«?
¤ª¾®¸¯¤¤À©¤ÎÆ³Æþ·Ð¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Á´ÂÎ¤ÎÌó52%¤¬¡ÖÆ³Æþ·Ð¸³¤¢¤ê¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¤¿¤À¡¢Ãæ¤Ë¤ÏºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤ä¤á¤¿À¤ÂÓ¤¬9%¤Û¤ÉÂ¸ºß¤·¤¿¡£
ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÎ×»þ¤Î»Ù½ÐÁý²Ã¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ë¶É¼«Í³¤Ë»È¤¦¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¡×¡Ö´ÉÍý¤¬ÌÌÅÝ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤¬Â¿¤¯µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¾®¸¯¤¤À©¤Î´ÉÍý¤ÎÂçÊÑ¤µ¤ä¡¢·ÐºÑ¾õ¶·¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢½ÀÆð¤Ë¤ª¾®¸¯¤¤À©¤ò¸«Ä¾¤¹¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢À¤ÂÓÊÌ¤Ë¤ª¾®¸¯¤¤À©¤ÎºÎÍÑÎ¨¤òÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Àì¶È¼çÉØÀ¤ÂÓ¤Ç¤ÏÌó55%¡¢¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤Ç¤ÏÌó51%ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÀ¤ÂÓÊÌ¡Û¤ª¾®¸¯¤¤À©¤ÎÆ³Æþ·Ð¸³
¶Ï¤«¤Êº¹¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤ÎÊý¤¬¤ª¾®¸¯¤¤À©¤ÎºÎÍÑÎ¨¤¬Äã¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢À¤ÂÓ¿Í¿ô¤´¤È¤ËºÎÍÑÎ¨¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢É×ÉØ¤¬2¿Í¤À¤±¤ÎÀ¤ÂÓ¤ÏºÎÍÑÎ¨Ìó73%¡¢»Ò¤É¤â¤¬1¿Í¤¤¤ëÀ¤ÂÓ¤ÏÌó81%¡¢2¿Í°Ê¾å¤¤¤ëÀ¤ÂÓ¤ÏÌó81%¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÀ¤ÂÓ¿Í¿ôÊÌ¡Û¤ª¾®¸¯¤¤À©¤ÎºÎÍÑ·Ð¸³
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¬1¿Í¤Ç¤â¤¤¤ë¤È¡¢¤ª¾®¸¯¤¤¤ÎºÎÍÑÎ¨¤Ï8%¶á¤¯¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë²ÈÄí¤ÎÊý¤¬¡¢¤ª¾®¸¯¤¤À©¤òºÎÍÑ¤·¡¢²È·×¤ò¸·³Ê¤Ë´ÉÍý¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡û¤ª¾®¸¯¤¤À©¤òÆ³Æþ¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï¡ÖÏ²Èñ¤ÎËÉ»ß¡×¤¬ºÇÂ¿
¤ª¾®¸¯¤¤À©¤ÎºÎÍÑÍýÍ³
¤ª¾®¸¯¤¤À©¤ÎºÎÍÑÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÏ²Èñ¤òËÉ¤°¤¿¤á¡×¡Ö²È·×¤Î´ÉÍý¤ò¤·¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤¬Á´ÂÎ¤Î50%°Ê¾å¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹ÇÉ¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤ª¶â¤ò»È¤¤¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÉ×¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¡¢·î¤Î¾å¸Â¶â³Û¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×(½÷À20Âå)¤Ê¤É¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹Ê§¤¤¤Ç»È¤¤¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¤ª¾®¸¯¤¤À©¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¡£¤ª¾®¸¯¤¤¤Ï¸½¶â¤ÇÅÏ¤¹²ÈÄí¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹»ÙÊ§¤¤¤ÎÍÞÀ©¤Ë¤â·Ò¤¬¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö»ä¤Ë¾×Æ°Çã¤¤¤Î¥¯¥»¤¬¤¢¤ê¡¢Çã¤Ã¤¿¸å¤Ë¸å²ù¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»ö¤¬Â¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¾®¸¯¤¤À©¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌµÂÌ¤Ê½ÐÈñ¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×(ÃËÀ40Âå)¤Ê¤É¡¢¾×Æ°Çã¤¤¤ÎÊÊ¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¤ª¾®¸¯¤¤À©¤òºÎÍÑ¤·¾å¸Â³Û¤òÌÙ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½ÐÈñ¤òÍÞ¤¨¤ë¹©É×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
Â¾¤Ë¤Ï¡¢¡Ö·ëº§Åö½é¤«¤é¤Î½¬´·¡×¡ÖÉ×ÉØ´Ö¤Î¶âÁ¬¥È¥é¥Ö¥ë¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ç¡¢ºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¾¯¿ô¤Ê¤¬¤é²È·×´ÉÍý¤¬¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤ª¾®¸¯¤¤À©¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÁØ¤â¤¤¤¿¡£
¡û¤ª¾®¸¯¤¤¤ÎÍýÁÛ¤Ï2¡Á3Ëü±ß
¡ÚÃË½÷ÊÌ¡ÛÍýÁÛ¤Î¤ª¾®¸¯¤¤¤Î³Û
ÍýÁÛ¤Î¤ª¾®¸¯¤¤³Û¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¤Ï2¡Á3Ëü±ß¤òÍýÁÛ¤È¤¹¤ë¿Í¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢½÷À¤Ï1¡Á3Ëü±ß¡¢ÃËÀ¤Ï2¡Á4Ëü±ß¤ÈÀÊÌ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍýÁÛ¤È¤¹¤ë³Û¤Ë¼ã´³¤Îº¹¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¡ÚÃË½÷ÊÌ¡Û¼ÂºÝ¤Î¤ª¾®¸¯¤¤¤Î³Û(·îÊ¿¶Ñ)
°ìÊý¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë»Ùµë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ª¾®¸¯¤¤³Û¤Ï¡¢1¡Á2Ëü±ß¤¬ºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿¡£ÍýÁÛ¤È¼ÂºÝ¤Î¤ª¾®¸¯¤¤³Û¤Ç¡¢1Ëü±ß¤Û¤É¤Î³Ö¤¿¤ê¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£¤Þ¤¿¡¢ÀÊÌ¤´¤È¤Ë¼ÂºÝ¤Î¤ª¾®¸¯¤¤³Û¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢½÷À¤Ï1¡Á1Ëü5Àé±ß¤Ç¡¢ÃËÀ¤Ï1Ëü5Àé¡Á2Ëü±ß¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡ûÇ¯¼ý¤ËÂÐ¤¹¤ëÍýÁÛ¤Î¤ª¾®¸¯¤¤¤Î³ä¹ç¤Ï7¡Á8%
Áí»Ùµë¤ÎÇ¯¼ý¤ËÂÐ¤¹¤ë¡¢ÍýÁÛ¤È¼ÂºÝ¤Î¤ª¾®¸¯¤¤³Û
¤Þ¤¿¡¢Áí»Ùµë¤ÎÇ¯¼ý¤ËÂÐ¤¹¤ë¡¢ÍýÁÛ¤Î¤ª¾®¸¯¤¤³Û¤ò»»½Ð¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Àì¶È¼çÉØÀ¤ÂÓ¤Ç¤ÏÊ¿¶Ñ8%¡¢¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤Ç¤ÏÌó7%¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬¤Ç¤¿¡£
¼ÂºÝ¤Î¤ª¾®¸¯¤¤³Û¤Ï¡¢Àì¶È¼çÉØÀ¤ÂÓ¤ÏÌó6%¡¢¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤Ç¤ÏÌó5%¤È¡¢ÍýÁÛ³Û¤È2%ÄøÅÙ¤Îº¹¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£·î³Û¤Ë´¹»»¤¹¤ë¤È¡¢Àì¶È¼çÉØÀ¤ÂÓ¤Ç¤ÏÍýÁÛ¤È¸½¼Â¤Î³Û¤Ë9,500±ß¤Û¤É¡¢¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤Ç¤Ï12,800±ß¤Û¤É¤Îº¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÚÀì¶È¼çÉØÀ¤ÂÓ¡ÛÇ¯¼ý¤ËÂÐ¤¹¤ëÍýÁÛ¤È¼ÂºÝ¤Î¤ª¾®¸¯¤¤³Û
¡Ú¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¡ÛÇ¯¼ý¤ËÂÐ¤¹¤ëÍýÁÛ¤È¼ÂºÝ¤Î¤ª¾®¸¯¤¤³Û
¤Þ¤¿¡¢Ç¯¼ýÂÓÊÌ¤Ë¸«¤¿¤È¤³¤í¡¢ºÇ¤âÍýÁÛ¤È¼ÂºÝ¤Î³Û¤Î³Ö¤¿¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï300Ëü±ßÌ¤Ëþ¤Ç¡¢8%°Ê¾å¤Îº¹¤¬¤¢¤ë¡£·î³Û´¹»»¤¹¤ë¤È¡¢¼ÂºÝ¤Î¶â³Û¤Ï·î¤Ë1Ëü2Àé±ß¤Û¤É¡¢ÍýÁÛ¤Î³Û¤Ï3Ëü2Àé5É´±ß¤È2Ëü±ß°Ê¾å¤Îº¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢Àì¶È¼çÉØÀ¤ÂÓ¤Ç¤Ï600Ëü±ß°Ê¾å¡¢¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤Ç¤Ï700Ëü±ß°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÍýÁÛ¤È¼ÂºÝ¤Î³Û¤Î³Ö¤¿¤ê¤¬¶¹¤Þ¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£¤à¤·¤í¡¢Ç¯¼ý¤¬¹â¤¤¤Û¤É¡¢ÍýÁÛ¤Î³Û¤¬¼ÂºÝ¤Î³Û¤è¤êÄã¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡£
¡û¤ª¾®¸¯¤¤¤ÎÇ±½ÐÊýË¡¤ÎºÇÂ¿¤Ï¡ÖÉ×¤ÎµëÎÁ¡×¤«¤é
¡ÚÃË½÷ÊÌ¡Û¤ª¾®¸¯¤¤¤ÎÇ±½ÐÊýË¡
¤ª¾®¸¯¤¤¤ÎÇ±½ÐÊýË¡¤ÏÃËÀ¤ÏÉ×(¼«Ê¬)¤ÎµëÎÁ¤«¤é¤¬ºÇÂ¿¡¢½÷À¤âÉ×¤ÎµëÎÁ¤«¤é¤¬ºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢É×ºÊÌä¤ï¤ºµëÎÁ¤«¤éÇ±½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤Î7³ä¶á¤¯¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
µëÎÁ°Ê³°¤«¤é¤ÎÇ±½ÐÊýË¡¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢²È·×¤ÎÍ¾¤ê¡¢Éû¶È¤Ê¤É¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ãù¶â¤«¤éÇ±½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Î³ä¹ç¤Ï½÷À¤ÎÊý¤¬Â¿¤¯¡¢Ìó9%¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡û¤ª¾®¸¯¤¤¤Î»ÙµëÊýË¡¤Ï¸½¶â°Ê³°¤¬3³ä
¤ª¾®¸¯¤¤¤Î»ÙµëÊýË¡
¤ª¾®¸¯¤¤³Û¤Î»ÙµëÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¸½¶â¤Ç»Ùµë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Á´ÂÎ¤ÎÌó7³ä¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¸½¶â°Ê³°¤Ç»Ùµë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Á´ÂÎ¤Î3³ä¤â¤¤¤ë¡£
Ãæ¤Ç¤â¡¢PayPay¤Ê¤É¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È·ÐÍ³¤Î·èºÑÊýË¡¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢¤ª¾®¸¯¤¤¤ò»Ùµë¤¹¤ë¿Í¤¬4%¸«¤é¤ì¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È·ÐÍ³¤ÇÅÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï30¡Á50Âå¤¬Â¿¤¯¡¢¼ã¤¤À¤ÂÓ¤Ï¤à¤·¤í¾¯¤Ê¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö³ÚÅ·¥Ú¥¤¤Ç»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡×(40Âå½÷À)¡¢¡ÖÀ¸³èÈñ¤â´Þ¤á¼«Ê¬¤Ç¶ä¹Ô¤«¤é²¼¤í¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡×(60Âå½÷À)¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¸ýºÂ¤«¤éËè·îÄê³Û¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×(70ÂåÃËÀ)¤Ê¤É¡¢ÆÈÆÃ¤Î´ÉÍýÊýË¡¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë²ÈÄí¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ûÃËÀ¤ÎÌó8³ä¡¢½÷À¤ÎÌó7³ä¤¬º£¤Î¤ª¾®¸¯¤¤À©¤ËËþÂ
¡ÚÃË½÷ÊÌ¡Û¤ª¾®¸¯¤¤À©¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«
¤ª¾®¸¯¤¤À©¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«Ä´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃËÀ¤ÎÌó8³ä¡¢½÷À¤ÎÌó7³ä¤¬º£¤Î¤ª¾®¸¯¤¤À©¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¡ÖËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×³ä¹ç¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤ÎÌó2³ä¡¢½÷À¤ÏÌó3³ä¤¬ËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤ª¾®¸¯¤¤À©¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔËþ¤Ï¡¢½÷À¤ÎÊý¤¬Â¿¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡ûËþÂÍýÍ³¤Ï¡Öº£¤Î³Û¤ÇÂ¤ê¤Æ¤¤¤ë¡×¤¬ºÇÂ¿
¡ÚÃË½÷ÊÌ¡Û¤ª¾®¸¯¤¤À©¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³
¤ª¾®¸¯¤¤À©¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ç¤Ï¡¢¡Öº£¤Î³Û¤ÇÂ¤ê¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Ê¤¤¡×¤«¤é¤¬ºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿¡£¼¡¤¤¤Ç¡¢¡Ö²ÈÄí¤Î¤¿¤á¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¤¤¿¤¤¡×¡ÖµÞ¤Ê½ÐÈñ¤ÎºÝ¤Ë¤Ï½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¶âÁ¬Åª¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¡¢²ÈÄíÍ¥Àè¤Î°Õ¼±¡¢½ÐÈñ¥ê¥¹¥¯¤Ø¤ÎÂÐ±þÎÏ¤¬¡¢¤ª¾®¸¯¤¤À©¤ÎËþÂÅÙ¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¤Ê¤ª¡¢ËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÃË½÷º¹¤Ï¤Û¤Ü¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÚÃË½÷ÊÌ¡Û¤ª¾®¸¯¤¤À©¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍýÍ³
°ìÊý¤Ç¡¢ËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¡¢ËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤ÎÂÐ¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¡£¼«¸ÊºÛÎÌ¤Î¤Ê¤µ¤ä¡¢Í½´ü¤»¤Ì»Ù½Ð¤¬¡¢ËþÂ¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ë·Ò¤¬¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤À¡£¤Þ¤¿¡¢ÃË½÷º¹¤âÂç¤¤¯¡¢¡ÖµÞ¤Ê½ÐÈñ¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤Ç¤Ï¡¢ÃËÀ¤è¤ê½÷À¤ÎÊý¤¬11%¤Û¤É¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¼ñÌ£¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¤¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢ÃËÀ¤ÎÊý¤¬¼ã´³Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¡£¤¿¤À¡¢ËþÂÍýÍ³¡¦ÉÔËþÍýÍ³¤È¤â¤Ë¡Ö¶â³Û¤ÎÂÅÅöÀ¡×¤Ï¡¢ÃË½÷¶¦ÄÌ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ûÌó7³ä¤¬É×ÉØ¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤ª¾®¸¯¤¤¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë
¡ÚÃË½÷ÊÌ¡Û¤ª¾®¸¯¤¤À©¤Î·è¤áÊý
¤ª¾®¸¯¤¤À©¤Î·è¤áÊý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Â¿¤¯¤ÎÉ×ÉØ¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤ª¾®¸¯¤¤À©¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÃËÀ¤ËÈæ¤Ù¤Æ½÷À¤ÎÊý¤¬¡ÖÉ×ÉØ¤Ç·è¤á¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤ëÎ¨¤¬¹â¤¯¡¢½÷À¤Î¤Û¤¦¤¬¡Ö¶¦Æ±·èÄê¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬¶¯¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡ûÉÔËþ¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¤ª¾®¸¯¤¤³Û¤Ï2Ëü±ßÌ¤Ëþ?
¸½ºß¤Î¤ª¾®¸¯¤¤³Û¤ËÂÐ¤¹¤ëËþÂÅÙ
¸½ºß¤Î¤ª¾®¸¯¤¤³Û¤ËÂÐ¤¹¤ëËþÂÅÙ¤ò½¸·×¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤ª¾®¸¯¤¤³Û¤¬2Ëü±ßÌ¤Ëþ¤À¤ÈËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Î³ä¹ç¤¬30%¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤ª¾®¸¯¤¤³Û¤ò2¡Á4Ëü±ß¤Û¤É¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁØ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢10%¤Û¤ÉÂ¿¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤ª¾®¸¯¤¤³Û¤¬4¡Á5Ëü±ß¤Î¶â³ÛÂÓ¤Ç¤Ï¡¢ÉÔËþ¤Ë´¶¤¸¤ë¿Í¤¬30%¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤ª¾®¸¯¤¤À©¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤ËÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¡¢¤ª¾®¸¯¤¤³ÛÊÌ¤Ë½¸·×¡£·ë²Ì¡¢¤ª¾®¸¯¤¤³Û¤¬2Ëü±ßÌ¤Ëþ¤Ç¤â¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤Ø¤ÎÉÔËþ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¬90%¤òÄ¶¤¨¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¤ª¾®¸¯¤¤³Û¤¬4Ëü5Àé±ß°Ê¾å¤ÎÁØ¤Ë¤âÉ¤Å¨¤¹¤ë¿ôÃÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤ª¾®¸¯¤¤³Û¤´¤È¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¤Ø¤ÎÉÔËþ
¤ª¾®¸¯¤¤¤¬2Ëü±ßÌ¤Ëþ¤Ç¡¢¸½ºß¤Î³Û¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤ËÊªÍß¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¯¡¢¤ª¾®¸¯¤¤¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤â»È¤¤ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¸½ºß¤Î¤ª¾®¸¯¤¤¤ÇËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×(ÃËÀ40Âå)¡¢¡Ö²ÈÄí¤ä»Ò¶¡¤Î¤¿¤á¤Ë»È¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡×(½÷À20Âå)¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Á´ÂÎÅª¤Ë¡¢ÊªÍß¤¬¤Ê¤¤¿Í¤ä¡¢²ÈÄí¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Î¹Í¤¨¤ò»ý¤Ä¿Í¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¡£¤ª¾®¸¯¤¤³Û°Ê¾å¤Ë¡¢Åö»ö¼Ô¤Î°Õ¼±¤¬¤ª¾®¸¯¤¤À©¤ò±ßËþ¤Ë±¿ÍÑ¤Ç¤¤ë¤«¤Î¸°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡û¤ª¾®¸¯¤¤À©¤¬¸¶°ø¤ÇÇÛ¶ö¼Ô¤ËÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï15%
¤ª¾®¸¯¤¤À©¤¬¸¶°ø¤ÇÇÛ¶ö¼Ô¤ËÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«
¤ª¾®¸¯¤¤À©¤¬¸¶°ø¤ÇÇÛ¶ö¼Ô¤ËÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤¿¤«Ä´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Á´ÂÎ¤ÎÌó15%¤¬¡ÖÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ûÉÔËþ¤ÎÍýÍ³1°Ì¤Ï¡ÖÇÛ¶ö¼Ô¤À¤±¼«Í³¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×
¤ª¾®¸¯¤¤À©¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤ËÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤ëÍýÍ³
¤ª¾®¸¯¤¤À©¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤ËÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤ëºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¡ÖÁê¼ê¤¬¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÉÔ¸øÊ¿¤À¤«¤é¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎµëÎÁ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ë¾®¸¯¤¤°Ê³°¤Ï²È·×¤Ë²ó¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÃæ¤«¤éºÊ¤¬¼«Í³¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºÊ¤ÎµëÎÁ¤ÏÁ´³ÛºÊ¤Î¸ýºÂ¤ËÃù¶â¤µ¤ì¡¢¼«Ê¬¤Ï»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×(ÃËÀ40Âå)¡¢¡Ö»ä¤ÏÀì¶È¼çÉØ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¼ýÆþ¤¬¤Ê¤¤¤¦¤¨¡¢¼«Í³¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ª¾®¸¯¤¤¤â¤Ê¤¤¡£É×¤Ï°ìÀ¸·üÌ¿Æ¯¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢ÉÕ¤¹ç¤¤¤äÂ¿¾¯¤ª¶â¤ò»È¤¦¤Î¤Ï¤¤¤¤¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¯¤Ê¤ë¡×(½÷À30Âå)¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤Ï´ÉÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢Áê¼ê¤Ï¼«Í³¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¨¤ë¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ÉÔ¸øÊ¿¤µ¤¬ÇÛ¶ö¼Ô¤Ø¤ÎÉÔËþ¤Ë·Ò¤¬¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤ª¾®¸¯¤¤¤Ë´Ø¤·¤Æ¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë·×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾®¸À¤ò¸À¤ï¤ì¤¿»þ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ²÷´¶¤¬Êç¤Ã¤¿¡×(ÃËÀ40Âå)¡¢¡ÖÆ±¤¸Àì¶È¼çÉØ¤ÎÍ§¿Í¤Ï¡¢ÈþÍÆ±¡Âå¤âÉþÂå¤â¥¹¥Þ¥ÛÂå¤â¥é¥ó¥ÁÂå¤âÊ§¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¯¡¢¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë2Ëü5,000±ß¤â¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡×(20Âå½÷À)¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£¤ª¾®¸¯¤¤¤È¤¤¤¦¾¯¤Ê¤¤¶â³Û¤Ç¤ä¤ê¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢»È¤¤Êý¤Þ¤Ç´ÉÍý¤µ¤ì¤ë¤ÈÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢Í§¿Í¤È¤ª¾®¸¯¤¤³Û¤Ë´Ø¤·¤ÆÏÃ¤¹¿Í¤Ï¡¢Áê¼ê¤È¤Î¤ª¾®¸¯¤¤³Û¤Îº¹¤«¤éÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤ë¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡û½÷À¤ÎÊý¤¬ÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤ë³ä¹ç¤¬¹â¤¤
¡ÚÃË½÷ÊÌ¡Û¤ª¾®¸¯¤¤À©¤¬¸¶°ø¤ÇÇÛ¶ö¼Ô¤ËÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«
¤ª¾®¸¯¤¤À©¤¬¸¶°ø¤ÇÇÛ¶ö¼Ô¤ËÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÆâÌõ¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢½÷À¤ÎÊý¤¬ÃËÀ¤ËÈæ¤ÙÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¡£ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Àè¤Û¤É¤ÈÆ±¤¸¤¯¡ÖÁê¼ê¤¬¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÉÔ¸øÊ¿¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬ºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¾ÜºÙ¤ÊÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÊý¤¬¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ë¶â³Û¤¬¾¯¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¤ª¾®¸¯¤¤³Û¤Îº¹¤¬ÍýÍ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¯¤ß¤é¤ì¤ë¡£¡ÖÁê¼ê¤ÎÊý¤¬¾¯¡¹¤ª¾®¸¯¤¤¤¬Â¿¤á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤È¡¢¤ª¾®¸¯¤¤¤Î»È¤¤Æ»¤¬ÇÏ¼¯¤é¤·¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡×(½÷À50Âå)¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÊý¤¬É×¤è¤ê¤ª¾®¸¯¤¤¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤ä¤äÉÔËþ¤À¤¬¡¢²È·×¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È»ÅÊý¤Ê¤¤¤È²æËý¤·¤Æ¤¤¤ë¡×(½÷À40Âå)¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢É×ÉØ¤Ç¤ª¾®¸¯¤¤À©¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢²Ô¤®¤Ê¤É¤ÎÍ×°ø¤Ç¤ª¾®¸¯¤¤³Û¤Ëº¹¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢ÉÔËþ¤Î¸¶°ø¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡û¤ª¾®¸¯¤¤À©¤¬¸¶°ø¤ÇÎ¥º§¤ò¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï2%
¤ª¾®¸¯¤¤À©¤¬¸¶°ø¤ÇÎ¥º§¤ò¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«
¤Þ¤¿¡¢¤ª¾®¸¯¤¤À©¤¬¸¶°ø¤ÇÎ¥º§¤ò¹Í¤¨¤¿¿Í¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤Î2%Â¸ºß¤·¤¿¡£
¡ÖÁý³Û¤Ë¤â¸ÂÅÙ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤Î»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾®¸¯¤¤¤«¤éÊäÅ¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á»ä¤À¤±¤¬²æËý¤·¤Æ¤¤¤ë¡×(½÷À50Âå)¤Ê¤É¡¢É×ÉØ¤Ç¤ª¾®¸¯¤¤À©¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢Áê¼ê¤¬À©¸Â³Û¤òÌµ»ë¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ËÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¡£¤É¤Á¤é¤«°ìÊý¤À¤±¤¬¡¢²æËý¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ë´Ù¤ë¤È¡¢ºÇ°¤Î¾ì¹ç¡¢Î¥º§¤Ë·Ò¤¬¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡û¤ª¾®¸¯¤¤À©¤ÎÆ³Æþ·Ð¸³¤¬¤¢¤ë²ÈÄí¤ÏÁ´ÂÎ¤Î52%
¤ª¾®¸¯¤¤¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹(¤¤¤Þ¤·¤¿)¤«?
¤ª¾®¸¯¤¤À©¤ÎÆ³Æþ·Ð¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Á´ÂÎ¤ÎÌó52%¤¬¡ÖÆ³Æþ·Ð¸³¤¢¤ê¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¤¿¤À¡¢Ãæ¤Ë¤ÏºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤ä¤á¤¿À¤ÂÓ¤¬9%¤Û¤ÉÂ¸ºß¤·¤¿¡£
ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÎ×»þ¤Î»Ù½ÐÁý²Ã¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ë¶É¼«Í³¤Ë»È¤¦¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¡×¡Ö´ÉÍý¤¬ÌÌÅÝ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤¬Â¿¤¯µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¾®¸¯¤¤À©¤Î´ÉÍý¤ÎÂçÊÑ¤µ¤ä¡¢·ÐºÑ¾õ¶·¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢½ÀÆð¤Ë¤ª¾®¸¯¤¤À©¤ò¸«Ä¾¤¹¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢À¤ÂÓÊÌ¤Ë¤ª¾®¸¯¤¤À©¤ÎºÎÍÑÎ¨¤òÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Àì¶È¼çÉØÀ¤ÂÓ¤Ç¤ÏÌó55%¡¢¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤Ç¤ÏÌó51%ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÀ¤ÂÓÊÌ¡Û¤ª¾®¸¯¤¤À©¤ÎÆ³Æþ·Ð¸³
¶Ï¤«¤Êº¹¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤ÎÊý¤¬¤ª¾®¸¯¤¤À©¤ÎºÎÍÑÎ¨¤¬Äã¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢À¤ÂÓ¿Í¿ô¤´¤È¤ËºÎÍÑÎ¨¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢É×ÉØ¤¬2¿Í¤À¤±¤ÎÀ¤ÂÓ¤ÏºÎÍÑÎ¨Ìó73%¡¢»Ò¤É¤â¤¬1¿Í¤¤¤ëÀ¤ÂÓ¤ÏÌó81%¡¢2¿Í°Ê¾å¤¤¤ëÀ¤ÂÓ¤ÏÌó81%¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÀ¤ÂÓ¿Í¿ôÊÌ¡Û¤ª¾®¸¯¤¤À©¤ÎºÎÍÑ·Ð¸³
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¬1¿Í¤Ç¤â¤¤¤ë¤È¡¢¤ª¾®¸¯¤¤¤ÎºÎÍÑÎ¨¤Ï8%¶á¤¯¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë²ÈÄí¤ÎÊý¤¬¡¢¤ª¾®¸¯¤¤À©¤òºÎÍÑ¤·¡¢²È·×¤ò¸·³Ê¤Ë´ÉÍý¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡û¤ª¾®¸¯¤¤À©¤òÆ³Æþ¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï¡ÖÏ²Èñ¤ÎËÉ»ß¡×¤¬ºÇÂ¿
¤ª¾®¸¯¤¤À©¤ÎºÎÍÑÍýÍ³
¤ª¾®¸¯¤¤À©¤ÎºÎÍÑÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÏ²Èñ¤òËÉ¤°¤¿¤á¡×¡Ö²È·×¤Î´ÉÍý¤ò¤·¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤¬Á´ÂÎ¤Î50%°Ê¾å¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹ÇÉ¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤ª¶â¤ò»È¤¤¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÉ×¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¡¢·î¤Î¾å¸Â¶â³Û¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×(½÷À20Âå)¤Ê¤É¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹Ê§¤¤¤Ç»È¤¤¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¤ª¾®¸¯¤¤À©¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¡£¤ª¾®¸¯¤¤¤Ï¸½¶â¤ÇÅÏ¤¹²ÈÄí¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹»ÙÊ§¤¤¤ÎÍÞÀ©¤Ë¤â·Ò¤¬¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö»ä¤Ë¾×Æ°Çã¤¤¤Î¥¯¥»¤¬¤¢¤ê¡¢Çã¤Ã¤¿¸å¤Ë¸å²ù¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»ö¤¬Â¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¾®¸¯¤¤À©¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌµÂÌ¤Ê½ÐÈñ¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×(ÃËÀ40Âå)¤Ê¤É¡¢¾×Æ°Çã¤¤¤ÎÊÊ¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¤ª¾®¸¯¤¤À©¤òºÎÍÑ¤·¾å¸Â³Û¤òÌÙ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½ÐÈñ¤òÍÞ¤¨¤ë¹©É×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
Â¾¤Ë¤Ï¡¢¡Ö·ëº§Åö½é¤«¤é¤Î½¬´·¡×¡ÖÉ×ÉØ´Ö¤Î¶âÁ¬¥È¥é¥Ö¥ë¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ç¡¢ºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¾¯¿ô¤Ê¤¬¤é²È·×´ÉÍý¤¬¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤ª¾®¸¯¤¤À©¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÁØ¤â¤¤¤¿¡£
¡û¤ª¾®¸¯¤¤¤ÎÍýÁÛ¤Ï2¡Á3Ëü±ß
¡ÚÃË½÷ÊÌ¡ÛÍýÁÛ¤Î¤ª¾®¸¯¤¤¤Î³Û
ÍýÁÛ¤Î¤ª¾®¸¯¤¤³Û¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¤Ï2¡Á3Ëü±ß¤òÍýÁÛ¤È¤¹¤ë¿Í¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢½÷À¤Ï1¡Á3Ëü±ß¡¢ÃËÀ¤Ï2¡Á4Ëü±ß¤ÈÀÊÌ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍýÁÛ¤È¤¹¤ë³Û¤Ë¼ã´³¤Îº¹¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¡ÚÃË½÷ÊÌ¡Û¼ÂºÝ¤Î¤ª¾®¸¯¤¤¤Î³Û(·îÊ¿¶Ñ)
°ìÊý¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë»Ùµë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ª¾®¸¯¤¤³Û¤Ï¡¢1¡Á2Ëü±ß¤¬ºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿¡£ÍýÁÛ¤È¼ÂºÝ¤Î¤ª¾®¸¯¤¤³Û¤Ç¡¢1Ëü±ß¤Û¤É¤Î³Ö¤¿¤ê¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£¤Þ¤¿¡¢ÀÊÌ¤´¤È¤Ë¼ÂºÝ¤Î¤ª¾®¸¯¤¤³Û¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢½÷À¤Ï1¡Á1Ëü5Àé±ß¤Ç¡¢ÃËÀ¤Ï1Ëü5Àé¡Á2Ëü±ß¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡ûÇ¯¼ý¤ËÂÐ¤¹¤ëÍýÁÛ¤Î¤ª¾®¸¯¤¤¤Î³ä¹ç¤Ï7¡Á8%
Áí»Ùµë¤ÎÇ¯¼ý¤ËÂÐ¤¹¤ë¡¢ÍýÁÛ¤È¼ÂºÝ¤Î¤ª¾®¸¯¤¤³Û
¤Þ¤¿¡¢Áí»Ùµë¤ÎÇ¯¼ý¤ËÂÐ¤¹¤ë¡¢ÍýÁÛ¤Î¤ª¾®¸¯¤¤³Û¤ò»»½Ð¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Àì¶È¼çÉØÀ¤ÂÓ¤Ç¤ÏÊ¿¶Ñ8%¡¢¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤Ç¤ÏÌó7%¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬¤Ç¤¿¡£
¼ÂºÝ¤Î¤ª¾®¸¯¤¤³Û¤Ï¡¢Àì¶È¼çÉØÀ¤ÂÓ¤ÏÌó6%¡¢¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤Ç¤ÏÌó5%¤È¡¢ÍýÁÛ³Û¤È2%ÄøÅÙ¤Îº¹¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£·î³Û¤Ë´¹»»¤¹¤ë¤È¡¢Àì¶È¼çÉØÀ¤ÂÓ¤Ç¤ÏÍýÁÛ¤È¸½¼Â¤Î³Û¤Ë9,500±ß¤Û¤É¡¢¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤Ç¤Ï12,800±ß¤Û¤É¤Îº¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÚÀì¶È¼çÉØÀ¤ÂÓ¡ÛÇ¯¼ý¤ËÂÐ¤¹¤ëÍýÁÛ¤È¼ÂºÝ¤Î¤ª¾®¸¯¤¤³Û
¡Ú¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¡ÛÇ¯¼ý¤ËÂÐ¤¹¤ëÍýÁÛ¤È¼ÂºÝ¤Î¤ª¾®¸¯¤¤³Û
¤Þ¤¿¡¢Ç¯¼ýÂÓÊÌ¤Ë¸«¤¿¤È¤³¤í¡¢ºÇ¤âÍýÁÛ¤È¼ÂºÝ¤Î³Û¤Î³Ö¤¿¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï300Ëü±ßÌ¤Ëþ¤Ç¡¢8%°Ê¾å¤Îº¹¤¬¤¢¤ë¡£·î³Û´¹»»¤¹¤ë¤È¡¢¼ÂºÝ¤Î¶â³Û¤Ï·î¤Ë1Ëü2Àé±ß¤Û¤É¡¢ÍýÁÛ¤Î³Û¤Ï3Ëü2Àé5É´±ß¤È2Ëü±ß°Ê¾å¤Îº¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢Àì¶È¼çÉØÀ¤ÂÓ¤Ç¤Ï600Ëü±ß°Ê¾å¡¢¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤Ç¤Ï700Ëü±ß°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÍýÁÛ¤È¼ÂºÝ¤Î³Û¤Î³Ö¤¿¤ê¤¬¶¹¤Þ¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£¤à¤·¤í¡¢Ç¯¼ý¤¬¹â¤¤¤Û¤É¡¢ÍýÁÛ¤Î³Û¤¬¼ÂºÝ¤Î³Û¤è¤êÄã¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡£
¡û¤ª¾®¸¯¤¤¤ÎÇ±½ÐÊýË¡¤ÎºÇÂ¿¤Ï¡ÖÉ×¤ÎµëÎÁ¡×¤«¤é
¡ÚÃË½÷ÊÌ¡Û¤ª¾®¸¯¤¤¤ÎÇ±½ÐÊýË¡
¤ª¾®¸¯¤¤¤ÎÇ±½ÐÊýË¡¤ÏÃËÀ¤ÏÉ×(¼«Ê¬)¤ÎµëÎÁ¤«¤é¤¬ºÇÂ¿¡¢½÷À¤âÉ×¤ÎµëÎÁ¤«¤é¤¬ºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢É×ºÊÌä¤ï¤ºµëÎÁ¤«¤éÇ±½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤Î7³ä¶á¤¯¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
µëÎÁ°Ê³°¤«¤é¤ÎÇ±½ÐÊýË¡¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢²È·×¤ÎÍ¾¤ê¡¢Éû¶È¤Ê¤É¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ãù¶â¤«¤éÇ±½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Î³ä¹ç¤Ï½÷À¤ÎÊý¤¬Â¿¤¯¡¢Ìó9%¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡û¤ª¾®¸¯¤¤¤Î»ÙµëÊýË¡¤Ï¸½¶â°Ê³°¤¬3³ä
¤ª¾®¸¯¤¤¤Î»ÙµëÊýË¡
¤ª¾®¸¯¤¤³Û¤Î»ÙµëÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¸½¶â¤Ç»Ùµë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Á´ÂÎ¤ÎÌó7³ä¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¸½¶â°Ê³°¤Ç»Ùµë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Á´ÂÎ¤Î3³ä¤â¤¤¤ë¡£
Ãæ¤Ç¤â¡¢PayPay¤Ê¤É¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È·ÐÍ³¤Î·èºÑÊýË¡¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢¤ª¾®¸¯¤¤¤ò»Ùµë¤¹¤ë¿Í¤¬4%¸«¤é¤ì¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È·ÐÍ³¤ÇÅÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï30¡Á50Âå¤¬Â¿¤¯¡¢¼ã¤¤À¤ÂÓ¤Ï¤à¤·¤í¾¯¤Ê¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö³ÚÅ·¥Ú¥¤¤Ç»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡×(40Âå½÷À)¡¢¡ÖÀ¸³èÈñ¤â´Þ¤á¼«Ê¬¤Ç¶ä¹Ô¤«¤é²¼¤í¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡×(60Âå½÷À)¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¸ýºÂ¤«¤éËè·îÄê³Û¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×(70ÂåÃËÀ)¤Ê¤É¡¢ÆÈÆÃ¤Î´ÉÍýÊýË¡¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë²ÈÄí¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ûÃËÀ¤ÎÌó8³ä¡¢½÷À¤ÎÌó7³ä¤¬º£¤Î¤ª¾®¸¯¤¤À©¤ËËþÂ
¡ÚÃË½÷ÊÌ¡Û¤ª¾®¸¯¤¤À©¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«
¤ª¾®¸¯¤¤À©¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«Ä´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃËÀ¤ÎÌó8³ä¡¢½÷À¤ÎÌó7³ä¤¬º£¤Î¤ª¾®¸¯¤¤À©¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¡ÖËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×³ä¹ç¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤ÎÌó2³ä¡¢½÷À¤ÏÌó3³ä¤¬ËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤ª¾®¸¯¤¤À©¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔËþ¤Ï¡¢½÷À¤ÎÊý¤¬Â¿¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡ûËþÂÍýÍ³¤Ï¡Öº£¤Î³Û¤ÇÂ¤ê¤Æ¤¤¤ë¡×¤¬ºÇÂ¿
¡ÚÃË½÷ÊÌ¡Û¤ª¾®¸¯¤¤À©¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³
¤ª¾®¸¯¤¤À©¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ç¤Ï¡¢¡Öº£¤Î³Û¤ÇÂ¤ê¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Ê¤¤¡×¤«¤é¤¬ºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿¡£¼¡¤¤¤Ç¡¢¡Ö²ÈÄí¤Î¤¿¤á¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¤¤¿¤¤¡×¡ÖµÞ¤Ê½ÐÈñ¤ÎºÝ¤Ë¤Ï½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¶âÁ¬Åª¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¡¢²ÈÄíÍ¥Àè¤Î°Õ¼±¡¢½ÐÈñ¥ê¥¹¥¯¤Ø¤ÎÂÐ±þÎÏ¤¬¡¢¤ª¾®¸¯¤¤À©¤ÎËþÂÅÙ¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¤Ê¤ª¡¢ËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÃË½÷º¹¤Ï¤Û¤Ü¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÚÃË½÷ÊÌ¡Û¤ª¾®¸¯¤¤À©¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍýÍ³
°ìÊý¤Ç¡¢ËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¡¢ËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤ÎÂÐ¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¡£¼«¸ÊºÛÎÌ¤Î¤Ê¤µ¤ä¡¢Í½´ü¤»¤Ì»Ù½Ð¤¬¡¢ËþÂ¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ë·Ò¤¬¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤À¡£¤Þ¤¿¡¢ÃË½÷º¹¤âÂç¤¤¯¡¢¡ÖµÞ¤Ê½ÐÈñ¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤Ç¤Ï¡¢ÃËÀ¤è¤ê½÷À¤ÎÊý¤¬11%¤Û¤É¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¼ñÌ£¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¤¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢ÃËÀ¤ÎÊý¤¬¼ã´³Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¡£¤¿¤À¡¢ËþÂÍýÍ³¡¦ÉÔËþÍýÍ³¤È¤â¤Ë¡Ö¶â³Û¤ÎÂÅÅöÀ¡×¤Ï¡¢ÃË½÷¶¦ÄÌ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ûÌó7³ä¤¬É×ÉØ¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤ª¾®¸¯¤¤¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë
¡ÚÃË½÷ÊÌ¡Û¤ª¾®¸¯¤¤À©¤Î·è¤áÊý
¤ª¾®¸¯¤¤À©¤Î·è¤áÊý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Â¿¤¯¤ÎÉ×ÉØ¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤ª¾®¸¯¤¤À©¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÃËÀ¤ËÈæ¤Ù¤Æ½÷À¤ÎÊý¤¬¡ÖÉ×ÉØ¤Ç·è¤á¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤ëÎ¨¤¬¹â¤¯¡¢½÷À¤Î¤Û¤¦¤¬¡Ö¶¦Æ±·èÄê¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬¶¯¤¤¤è¤¦¤À¡£