ザ・リッツ・カールトン福岡が、開業2周年のイベント第1弾として、4つの蒸溜所が紡ぐ珠玉のウイスキー体験「九州ウイスキージャーニー」を開催。

ウイスキーテイスティングや蒸留所の方と交流も楽しめるイベントです!

ザ・リッツ・カールトン福岡「九州ウイスキージャーニー」

開催日時:2025年6月7日(土)7:30 p.m. 開場 8:00 p.m. イベント開始 10:00 p.m. 終了

料金:1人 12,000円(税・サ込)※ウイスキー4杯と軽食つき

会場:ザ・ロビーラウンジ&バー(ザ・リッツ・カールトン福岡 18F)

予約:ウェブ、メール rc.fukrz.restreservation@ritzcarlton.com、電話 092-401-8882(毎日 10:00 a.m. 〜 5:00 p.m.)

2025年6月21日に、開業2周年を迎えるザ・リッツ・カールトン福岡。

開業以来 地元・九州の伝統と文化を尊重しながら、新と旧が織りなす福岡らしさを表現したメニューやサービスを提供し続けてきました。

そんな、ザ・リッツ・カールトン福岡が、開業2周年記念イベント第1弾「九州ウイスキージャーニー」を2025年6月7日に開催します。

「九州ウイスキージャーニー」では、九州を代表する4つの蒸溜所を「ザ・ロビーラウンジ&バー」に招き、個性豊かなウイスキーをテイスティング。

さらに、蒸溜所の方々との交流も楽しむことができ、九州ウイスキーの奥深い魅力に浸るイベントとなっています!

「九州ウイスキージャーニー」 at ザ・リッツ・カールトン福岡

ザ・リッツ・カールトン福岡の「九州ウイスキージャーニー」は、九州最大のウイスキーイベント「WHISKY TALK FUKUOKA」の前夜に開催。

九州を代表するジャパニーズウイスキー蒸溜所4社を招き、洗練されたテイスティング体験ができるイベントが、ザ・ロビーラウンジ&バーで行われます。

日本のウイスキーは、世界の五大ウイスキーの一つに数えられる存在です。

その繊細かつ複雑な味わいは、ウイスキー造りに最適な気候と環境、細部にまでこだわり抜く日本の匠の技によって生み出されます!

なかでも蒸溜酒文化の発達した九州は、今や日本屈指のウイスキー産地として知られ、数々の世界的賞を受賞する蒸溜所を輩出してきました。

歴史と伝統を重んじながらも、独自の個性と魅力を追求する九州のウイスキーは、世界中の愛好家を魅了しています。

そんな九州を代表する名門蒸溜所4社から、代表者を招いて開催する「九州ウイスキージャーニー」

鹿児島県の嘉之助蒸溜所・大分県の久住蒸溜所・福岡県の新道蒸溜所・熊本県の山鹿蒸溜所が作る、個性豊かな自慢のウイスキーをテイスティングできる一夜です。

さらに、造り手である蒸溜所の方々と、直接交流できる貴重な機会も提供。

九州ウイスキーの奥深い魅力に浸る、贅沢なひとときが過ごせます!

協賛企業 嘉之助蒸溜所(鹿児島県)

鹿児島・日置で140年の焼酎造りで培った蒸留と熟成の技術を受け継ぐ小正醸造の4代目・小正芳嗣氏が主導し、祖父である2代目・小正嘉之助氏の名を冠して創業した嘉之助蒸溜所で造られている「KANOSUKE」

小正家の世代を超えた挑戦の物語を背景に、全ての工程を鹿児島で行い、現代的な設備を使いながらも、伝統的な蒸留の技術を融合させています。

2017年11月より製造を始めたこの鹿児島発のクラフト・ジャパニーズウイスキーは、今年、世界で最も権威のあるウイスキー品評会の一つである「WORLD WHISKIES AWARDS 2025」にて、 3部門で「ベスト・ジャパニーズ」を受賞。

また、「世界最優秀貯蔵庫責任者賞」、「ブランドイノベーター最優秀賞」も受賞しました。

協賛企業 久住蒸溜所(大分県)

長年ウイスキーを販売してきた酒販店、有限会社 津崎商事の代表 宇戸田 祥自氏が「自らの手でウイスキーを造りたい」と、2017年より秩父蒸溜所や津貫蒸溜所で研修を受け、2021年2月よりウイスキーの製造を開始。

久住の風土とともに熟成を重ねた、初のシングルモルトウイスキー「シングルモルト久住 THE FIRST」を2025年4月に出荷開始。

バーボンバレルを主軸に、リフィルカスクやシェリー樽など多彩な原酒をブレンドしたカスクストレングス仕様。

アロマは、和柑橘やビワ、バナナ、バニラを感じさせ、和三盆のような上品な甘さ。

味わいは非常にバランスが良く、優雅でありながら骨格あるボディを有しています。

協賛企業 新道蒸溜所(福岡県)

株式会社 篠崎は福岡で100年以上酒造りを続け「THE QUEST FOR THE ORIGINAL(独創性の追求)」をコンセプトに革新的な商品を開発。

高峰譲吉博士の精神を受け継ぎ、麹を用いたウイスキー製造に挑戦し、2021年にアメリカで「TAKAMINE KOJI FERMENTED WHISKEY」の販売を開始しました。

そして2021年、新たな挑戦として、朝倉市・新道という自然に恵まれた場所にウイスキーの蒸留所を設立し、福岡県で初めてウイスキーの製造を開始。

2024年に世界で最も権威のあるウイスキー品評会の1つ「WORLD WHISKIES AWARDS 2024」NEW MAKE部門にて金賞を受賞しています。

協賛企業 山鹿蒸溜所(熊本県)

熊本県は良質な地下水が豊富で、山鹿蒸溜所のウイスキーも地下100mから汲み上げた軟水を使用。

山鹿の象徴である伝統工芸品「山鹿灯籠」の職人技と同様に、手間を惜しまず心を込めてウイスキーを製造しています。

軽やかで華やかな甘みのあるウイスキーを追求し、2021年から原酒の生産を続け、現在2,200樽を貯蔵。

2022年から2024年にかけて「YAMAGA NEW BORN」をリリースし、ウイスキーのポテンシャルを示しています。

2025年秋に山鹿蒸溜所のファーストシングルモルトが誕生予定で、山鹿の風土と伝統を映す唯一無二のウイスキーを目指しています。

九州を代表する4つの蒸留所から代表者を招き、個性豊かなウイスキーのテイスティングと蒸留所の方々と交流を楽しむイベント。

ザ・リッツ・カールトン福岡の「九州ウイスキージャーニー」は、2025年6月7日開催です!

初夏を彩る花々が咲き誇るようなアフタヌーンティー!ザ・リッツ・カールトン福岡「Diva」 初夏を彩る花々が咲き誇るようなアフタヌーンティー!ザ・リッツ・カールトン福岡「Diva」 続きを見る

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 4つの蒸留所が紡ぐ珠玉のテイスティング体験!ザ・リッツ・カールトン福岡「九州ウイスキージャーニー」 appeared first on Dtimes.