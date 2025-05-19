À±Ìî¸»¡Ö¿Í´Ö¤¤¤Ä»à¤Ì¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×²»³Ú¿ÍÀ¸¤ÎÅ¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿Ì¿¤Î´íµ¡¡Ä¤¯¤âËì²¼½Ð·ì¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼À±Ìî¸»¡Ê44¡Ë¤¬18Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎABC¥Æ¥ì¥Ó¡ÖEIGHT-JAM¡×¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢²»³ÚÀ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤â±Æ¶Á¤·¤¿¼«¿È¤ÎÌ¿¤Î´íµ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡À±Ìî¤Î²»³Ú¤ò°¦¤¹¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ë¤è¤ë³Ú¶Ê¤ÎÊ¬ÀÏ¤ä¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¡¢À©ºîÈëÏÃ¤ä»×¹Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¿Ùõ¤ËÅú¤¨¤¿À±Ìî¡£Â¿¤¯¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬»ØÅ¦¤·¤¿»þÂå¤´¤È¤Î²»³ÚÀ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö¤Ð¤«¤Î¤¦¤¿¡×¡Ê2010Ç¯¡Ë¤ä2ËçÌÜ¤Î¡Ö¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¡Ê11Ç¯¡Ë¤Ï¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¥Ð¥é¡¼¥ÉÃæ¿´¤ÎÃÆ¤¸ì¤ê¤¬Ãæ¿´¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼¡¤Î¡ÖStranger¡×¡Ê13Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤ÊJ-POP¿§¤¬Áý¤·¤¿¡£4ËçÌÜ¡ÖYELLOW DANCER¡×¡Ê15Ç¯¡Ë°Ê¹ß¤Ï¡¢R&B¤ä¥½¥¦¥ëÍ×ÁÇ¤âËþºÜ¤Ç¡¢ÂÇ¤Á¹þ¤ß¥µ¥¦¥ó¥É¤âÂ¿ÍÑ¤·²»³ÚÀ¤Î¿¼¤µ¤äÉý¹¤µ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡À±Ìî¤Ï¡Ö¤Ð¤«¤Î¤¦¤¿¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤í¤Ï¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤â°Å¤¤²Î¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Ç¤â¤½¤Î°Å¤¤²Î¤ò¤ä¤ê¤¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡¢¤È¡£¤ä¤ê¤¤Ã¤¿¸å¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤Ê²Î¤ÇÌÀ¤ë¤¤²»³Ú¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤É¤ó¤É¤óÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤Î¤¬Stranger¤Î¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¡ÖStranger¡×¤ÎÀ©ºî¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡ÊÈ¯ÇäÁ°¡Ë¤Î12Ç¯12·î¡¢¤¯¤âËì²¼½Ð·ì¤òÈ¯¾É¤·¤¿À±Ìî¡£¼ê½Ñ¡¦ÎÅÍÜ¤Î¤¿¤á³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤¿¡£¡Ö¤¯¤âËì²¼½Ð·ì¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¡£°ì²ó¡¢²»³Ú¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿»þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÂà±¡¤·¤Æµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²»³Ú¤¬Ä°¤±¤¿»þ¤Ë¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÎ®¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¥×¥ê¥ó¥¹¤Î³Ú¶Ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È²óÁÛ¡£¡Ö¾®¤Ã¤Á¤ã¤¤¤³¤í¤«¤é¤º¤Ã¤È¥½¥¦¥ë¤È¤«R&B¤È¤«¥¸¥ã¥º¤È¤«¤¬À¨¤¯¹¥¤¤ÇÄ°¤¤¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ï»÷¹ç¤ï¤Ê¤¤µ¤¤¬¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î²»³Ú¤Ç¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¿Í´Ö¤¤¤Ä»à¤Ì¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤ê»Ï¤á¤¿¶Ê¤¬SUN¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ÎÃæ¤Ç¡Öºî¶ÊÊýË¡¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿°ã¤¦´¶³Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¿·¤·¤¤Gen¤Ã¤Æ¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡
¡¡