ËÌÅÍ¾½¡¢ÅÚ²°ÂÀË±¤ÎÉñÂæ»Ñ¤ò¡Ö¤ÉÇ÷ÎÏ¤Ç»¦µ¤¤¬À¨¤¯¤Æ¡Ä¡×ÌÀ¤«¤¹¡£ÉáÃÊ¤Î»Ñ¤Ï¡ÖÊªÀ¨¤¯¥â¥ê¥â¥ê¿©¤Ù¤ë¸µµ¤°ìÇÕ¤Ê»Ò¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËÌÅÍ¾½¤µ¤ó¤Ï5·î17Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ÇÐÍ¥¤ÎÅÚ²°ÂÀË±¤µ¤ó¤é¤È¤Î¤¹¤Æ¤¤Ê¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢ÅÚ²°¤µ¤ó¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤âÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÚ²°ÂÀË±¤é¤ÈÃçÎÉ¤·¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È
¡Öº£Æü¤ÏÉ×ÉØ¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥·¥§¡¼¥¯¥¹¥Ô¥¢¤Î¥Þ¥¯¥Ù¥¹¤ò´Ñ·à¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Á¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÅÚ²°¤µ¤ó¤È¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤ÇÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤ë¡×¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö²È¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤¿¤é¡¢Èª¤Ç¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤ò¼ý³Ï¤·¤¿¤ê¡¢¥Í¥®¤òÈ´¤¤¤¿¤ê¡¢Ì´Ãæ¤ÇÈª»Å»ö¤ò¤·¤Æ¡Ä¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ì¤Ð¸«¤¿ÌÜ¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢ÊªÀ¨¤¯¥â¥ê¥â¥ê¿©¤Ù¤ë¸µµ¤°ìÇÕ¤Ê»Ò¤Ç¡×¤È¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÎÅÚ²°¤µ¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖåºÎï¤Ç²Ä°¦¤¤¤«¤é¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤±¤É¡ÄÊªÀ¨¤¯¡¢Í¥¤·¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ªÊì¤µ¤ó¤Ç¡¡»ä¤¬¸«¤Æ¤ëÂÀË±¤Á¤ã¤ó¤Ã¤Æ¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¡×¤È¤â¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¥Þ¥¯¥Ù¥¹É×¿Í¤ÎÂÀË±¤Á¤ã¤ó¤ÏÊªÀ¨¤¤¤ÉÇ÷ÎÏ¤Ç»¦µ¤¤¬À¨¤¯¤Æ¡ÄÉÝ¤¤¤È¤µ¤¨»×¤¨¤Æ¡£ÂÀË±¤Á¤ã¤ó¤¬ÂÀË±¤Á¤ã¤ó¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¸À¤¦¤«¡Ä¤Ê¤ó¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡£Ìò¼Ô¤µ¤ó¤Ã¤ÆÀ¨¤¤ËÜÅö¤ËÀ¨¤¤!!¡¡Á´¤¯°ã¤¦¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤È¡¢ÉñÂæ¤ÇÌò¤ò±é¤¸¤ëÅÚ²°¤µ¤ó¤ÏÉáÃÊ¤È¤ÏÁ´¤¯°Û¤Ê¤ëÊ·°Ïµ¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¸«ÀÚ¤ì¤Æ¤ëËÌÅÍ¤µ¤ó¡¡¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÂÀË±¤µ¤ó¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¤ÎËÌÅÍ¤µ¤ó¤¬¸«ÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤ó¤Æ¡×¡Ö¤¤¤Ä¸«¤Æ¤âÃç¤ÎÎÉ¤µ¤¬Ê¬¤«¤ë¸æÉ×ÉØ¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡ÖÅÚ²°ÂÀË±¤µ¤ó¡¢À¨¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¼ÂºÝ¤ËÉñÂæ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:¶¶¼ò ±ÍÎïÎÜ)
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÚ²°ÂÀË±¤é¤ÈÃçÎÉ¤·¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÂÀË±¤µ¤ó¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¤Î¤ä¤êÊý¤¬¤Þ¤À¤¤¤Þ¤¤¤ÁÇÄ°®¤Ç¤¤º¡¡°ìËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤Î»ä¤¬ÀÚ¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡Á¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿ËÌÅÍ¤µ¤ó¡£³Î¤«¤Ë1ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢É×¤Îº´¡¹ÌÚ·ò²ð¤µ¤ó¤ÈÅÚ²°¤µ¤ó¤Ï¾Ð´é¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÌÅÍ¤µ¤ó¤Ï±¦Ã¼¤Ç¸«ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤Á¤é¤ê¤È¸«¤¨¤ëÌÜ¿¬¤«¤é¡¢¾Ð´é¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖåºÎï¤Ç²Ä°¦¤¤¤«¤é¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤±¤É¡ÄÊªÀ¨¤¯¡¢Í¥¤·¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ªÊì¤µ¤ó¤Ç¡¡»ä¤¬¸«¤Æ¤ëÂÀË±¤Á¤ã¤ó¤Ã¤Æ¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¡×¤È¤â¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¥Þ¥¯¥Ù¥¹É×¿Í¤ÎÂÀË±¤Á¤ã¤ó¤ÏÊªÀ¨¤¤¤ÉÇ÷ÎÏ¤Ç»¦µ¤¤¬À¨¤¯¤Æ¡ÄÉÝ¤¤¤È¤µ¤¨»×¤¨¤Æ¡£ÂÀË±¤Á¤ã¤ó¤¬ÂÀË±¤Á¤ã¤ó¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¸À¤¦¤«¡Ä¤Ê¤ó¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡£Ìò¼Ô¤µ¤ó¤Ã¤ÆÀ¨¤¤ËÜÅö¤ËÀ¨¤¤!!¡¡Á´¤¯°ã¤¦¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤È¡¢ÉñÂæ¤ÇÌò¤ò±é¤¸¤ëÅÚ²°¤µ¤ó¤ÏÉáÃÊ¤È¤ÏÁ´¤¯°Û¤Ê¤ëÊ·°Ïµ¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¸«ÀÚ¤ì¤Æ¤ëËÌÅÍ¤µ¤ó¡¡¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÂÀË±¤µ¤ó¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¤ÎËÌÅÍ¤µ¤ó¤¬¸«ÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤ó¤Æ¡×¡Ö¤¤¤Ä¸«¤Æ¤âÃç¤ÎÎÉ¤µ¤¬Ê¬¤«¤ë¸æÉ×ÉØ¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡ÖÅÚ²°ÂÀË±¤µ¤ó¡¢À¨¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¼ÂºÝ¤ËÉñÂæ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½ãÇò¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤âÈäÏª¤ÎÅÚ²°¤µ¤óºÌ¤Î¹ñ¤µ¤¤¤¿¤Þ·Ý½Ñ·à¾ì Âç¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ25Æü¤Þ¤Ç¾å±éÃæ¤ÎÉñÂæ¡¢ºÌ¤Î¹ñ¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¡¦¥·¥ê¡¼¥º2nd¡Ö¥Þ¥¯¥Ù¥¹¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÅÚ²°¤µ¤ó¡£18Æü¤Ë¤Ï¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç¡¢ÉñÂæ¥«¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë½ãÇò¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
(Ê¸:¶¶¼ò ±ÍÎïÎÜ)