FBSÊ¡²¬ÊüÁ÷

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´6Ëç)

Ê¡²¬¸©°²²°Ä®¤Ç18ÆüÌë¤Ëµ¯¤­¤¿²Ð»ö¤Ç¡¢½»Âð1Åï¤¬Á´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²È¤Ë½»¤à90Âå¤ÎÃËÀ­¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤¬ÃËÀ­¤Î°ÂÈÝ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢18Æü¸á¸å9»þ¤¹¤®¡¢Ê¡²¬¸©°²²°Ä®ÇòÉÍÄ®¤Ç¡Ö²È¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ£¿ô¤Î119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

²Ð¤Ï¤ª¤è¤½5»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÚÂ¤Ê¿²°·ú¤Æ¤Î½»Âð1Åï¤òÁ´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤Î²È¤Ë¤Ï93ºÐ¤ÎÃËÀ­¤¬1¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢19Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£

·Ù»¡¤ÏÃËÀ­¤Î°ÂÈÝ¤Î³ÎÇ§¤òµÞ¤°¤È¤È¤â¤Ë¡¢½Ð²Ð¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£