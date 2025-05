ザ・リッツ・カールトン京都が、伝統と革新が織りなす新たなウェディングを提案した「Luxury Wedding Preview」を開催。

TSUTAYA DESIGNと共演した、京都の美意識と季節の花々が織りなすアートのようなフラワー演出により、自由で洗練された新しい祝福のかたちが表現されます☆

ザ・リッツ・カールトン京都「Luxury Wedding Preview」

ザ・リッツ・カールトン京都が、2025年5月10日に「Luxury Wedding Preview(ラグジュアリー・ウェディング・プレビュー)」を開催!

ウェディングブランディングの再構築を目的とした、「クラシック×モダンの新境地」がコンセプトの新しいブライダルフェアです。

伝統的な美しさに現代的な感性、ふたりの自由な発想を掛け合わせた、スタイルにとらわれない新しいラグジュアリーウェディングを提案。

東京・TSUTAYA DESIGNによるフラワーデコレーションが、コンセプトの世界観を一層際立たせました☆

格式ある空間ながら自由度の高いレイアウトとおもてなしの心で、ザ・リッツ・カールトン京都がふたりらしい一日をサポートしてくれます。

TSUTAYA DESIGNによる装花コーディネート

TANAKE テーブルデコレーション プラン

京都ならではな異なる2つの世界観を演出し、「TSUTAYA DESIGN」による繊細で美しいフラワーデザインが、空間そのものをアートへと昇華させます。

装飾的なテーブルデコレーション

挙式・披露宴会場として提案した「TAKANE」では、紅白の芍薬などを用いて和のテイストとも調和する、装飾的なコーディネートへの移ろいを表現。

植生的なテーブルデコレーション

山々に囲まれた京都の大自然を感じさせる、自然で植生的なコーディネートから、京都の神社に見られる緑や赤の色彩にインスピレーションを受けての表現です。

TSUTAYA DESIGN / 蔦谷ヨシミツ

クラシックやモダンなど、ゲストの幅広い要望に寄り添いながら、理想の挙式をかたちにするフラワーデザインが提案されました!

多彩なスペースを活かした特別なおもてなし

夷川邸

ザ・リッツ・カールトン京都では、4つの宴会場が用意されており、希望に合わせて自由なアレンジでのウエディングが可能。

会場は家族やゲストがゆったり過ごせるプライベートな空間となり、結婚式という特別な一日を、よりパーソナルで温かみのある時間へと演出します。

KANZAN キッズルームイメージ

たとえば、お子さん連れのゲストも安心して参列できるよう、一室をキッズスペースとして使うことも。

ホワイエに併設されたバーカウンターは自由にアレンジでき、ウェルカムドリンクの提供やゲスト同士の交流の場として活用できます。

さらに、ザ・リッツ・カールトン京都のイタリアンレストラン「ラ・ロカンダ」内にある特別個室「夷川邸」も、希望に応じて利用可能です!

着物での写真撮影やふたりだけの特別な時間を演出する空間としてはもちろん、挙式前の両家顔合わせや結納の場にも使えます。

自由で新しい挙式スタイルを提案

ザ・リッツ・カールトン京都では、人生最良の日がふたりらしいものになるよう、新しい挙式スタイルを提案。

いままでのチャペル式にとらわれず、披露宴会場内でゲストと一体となって楽しむ「パーティー内挙式」という、新しいスタイルを提案しました。

形式や進行に縛られず、パーティーの一部としてセレモニーを行い、温かみのある時間を生み出します。

自然な流れで行われるセレモニーはゲストとの距離も近く、笑顔や祝福に包まれながら誓いを交わすことで、より一層印象深い一日を演出。

演出や進行内容も自由にカスタマイズでき、まさに“世界にひとつだけ”の挙式スタイルです!

「決まりきったカタチではなく、ふたりだけの想いを大切にしたい」

そんなゲストの声に応える、新しいウェディングのかたちを、ザ・リッツ・カールトン京都が提案します。

ブライダルフェアにて、自由で洗練された新しいスタイルのウェディングを提案。

2025年5月10日にザ・リッツ・カールトン京都にて開催された「Luxury Wedding Preview」の紹介でした☆

