¥¹¥®¤Á¤ã¤ó¡Öº£Æü¤ÏºÇ¹â¤Î¥í¥±ÆüÏÂ¤À¤¼¤§¡×...¤Î¤Ï¤º¤¬1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÇú¾Ð¡ÖÌÌÇò¤¹¤®¡×¡Ö¸µµ¤¤Ç¤¿¡×
¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¥¹¥®¤Á¤ã¤ó¡Ê51¡Ë¤¬2025Ç¯5·î17Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥í¥±Ãæ¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
»±¤¬¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤ë¤Û¤É¤Î¤à¤«¤¤É÷¤È±«¤ÎÃæ
¥¹¥®¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Öº£Æü¤ÏºÇ¹â¤Î¥í¥±ÆüÏÂ¤À¤¼¤§¡×¤È¤¤¤¤¡¢¥í¥±Ãæ¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤È»×¤ï¤ì¤ë1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢Åê¹Æ¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢¾å²¼¤Î¥Ç¥Ë¥à¤È¥ê¥å¥Ã¥¯¤òÃåÍÑ¤·¡¢»±¤¬¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤ë¤Û¤É¤Î¤à¤«¤¤É÷¤È±«¤ÎÃæ¤Ç´é¤ò¤·¤«¤á¤ÆÊâ¤¯»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤¼¤§¡×¡ÖÌÌÇò¤¹¤®¡×¡Ö¸µµ¤¤Ç¤¿¡×¡Ö»±Êø²õ¤À¤¼¤¨¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¤À¤Ê¡Á´èÄ¥¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡ª¡×¡ÖÂÔ¤Á¼õ¤±¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£