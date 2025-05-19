¡Ö¥ë¥ê¥É¥é¥´¥ó¡×7·îº¢¤Þ¤Ç¤ÎµÙºÜ¤ò¸ø¼°X¤ÇÊó¹ð
5·î19ÆüÈ¯É½
¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û
¡¡½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¤ÇÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥¬¡Ö¥ë¥ê¥É¥é¥´¥ó¡×¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï5·î19Æü¡¢¡Ö¥ë¥ê¥É¥é¥´¥ó¡×¤¬µÙºÜ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¼¡²ó¤Î·ÇºÜ¤Ï¡¢7·îº¢¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢1¤«·î°Ê¾å¤ÎµÙºÜ¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤À¡£
º£½µ¤ÎÌÜ¼¡¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤¹¡£- ¥ë¥ê¥É¥é¥´¥ó¸ø¼°¢¥¢¥Âè3´¬3/4È¯Çä (@SHINDO_MASAOKI) May 18, 2025
¢¨¼¡²ó¤Î·ÇºÜ¤Ï£··îº¢¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿²þ¤á¤Æ¤ª¤·¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¢¥¢¥#¥ë¥ê¥É¥é¥´¥ó #½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥× pic.twitter.com/cGEyWuCiRe