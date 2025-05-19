ANA ¥Û¥ê¥Ç¥¤¡¦¥¤¥ó¥ê¥¾¡¼¥È¿®Ç»ÂçÄ®¤¯¤í¤è¤ó¡¢¿·´Û¤ò9·î2Æü³«¶È
ANA ¥Û¥ê¥Ç¥¤¡¦¥¤¥ó¥ê¥¾¡¼¥È¿®Ç»ÂçÄ®¤¯¤í¤è¤ó¤Ï¡¢¿·´Û¤ò9·î2Æü¤Ë³«¶È¤¹¤ë¡£
·úÊª¤ÏÃÏ¾å3³¬·ú¤Æ¡¢µÒ¼¼¤ÏÁ´¼¼Å·Á³²¹Àô¤«¤±Î®¤·¥Ó¥å¡¼¥Ð¥¹ÉÕ¤¤Ç¡¢Á´30¼¼¤òÈ÷¤¨¤ë¡£µÒ¼¼¥¿¥¤¥×¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥àÏÂÍÎ¼¼5¼¼¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥ë¡¼¥à5¼¼¡¢ÏÂÍÎ¼¼19¼¼¡¢¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥ë¡¼¥à1¼¼¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¿¥¤¥×¤Ï1³¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎµÒ¼¼¤Ï2³¬µÚ¤Ó3³¬¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¡£
´ÛÆâ¤Ë¤Ï¿·Àß¤¹¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤òÈ÷¤¨¡¢¿®½£¤Î¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿¥³¡¼¥¹ÎÁÍý¤ä¥¢¥é¥«¥ë¥È¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£¿·´Û¥ª¡¼¥×¥ó¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥¦¥§¥ë¥«¥à¥É¥ê¥ó¥¯ÆÃÅµÉÕ¤¤Î¡Ö¿·´Û¥ª¡¼¥×¥óµÇ°¥¹¥Æ¥¤¥×¥é¥ó¡×¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¥¢¥¯¥»¥¹¤Ï¡¢JR¿®Ç»ÂçÄ®±Ø¤«¤é¼Ö¤ÇÌó15Ê¬¡¢Ä¹Ìî¼«Æ°¼ÖÆ»°ÂÆÞÌî¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¡ÊIC¡Ë¤«¤é¼Ö¤ÇÌó40Ê¬¤«¤é45Ê¬¡£