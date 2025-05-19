¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡ÖµîÇ¯¤«¤é¤ª¤«¤·¤¤¡×¼ª¤ÎÉÔÄ´¹ðÇò¡¡¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ê¤É¤ËÅÁ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤âÊ¬¤«¤ê¤¤Ã¤Æ¤Æ¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×Travis Japan¤Î¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡Ê26¡Ë¤¬18Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬Àê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÊÆüÍË¿¼Ìë0¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼ª¤ÎÉÔÄ´¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢¾¾ÅÄ¤òÀê¤Ã¤¿Àê¤¤»Õ¡¦À±¤Ò¤È¤ß»á¤Ï¡Ö·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤ë¡©¡×¤È¼ÁÌä¤·¡¢¡Ö°ìÈÖÁá¤¤¤È¡¢31ºÐ¤«35ºÐ¡£¤³¤³¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¿´ÇÛ¡£¼ª¤Î¾õÂÖ¡£ÆÍÈ¯ÀÆñÄ°¤È¤«¡£¤³¤ì¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¡¢¾¾ÅÄ¤Ï¡ÖÀ±¤µ¤ó¤¹¤´¤¤¡£¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ë¤â¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£ÉÂ±¡¤ÎÀèÀ¸¤Ë¤â¸À¤¦µ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤âÊ¬¤«¤ê¤¤Ã¤Æ¤Æ¡£Èè¤ì¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢µîÇ¯¤«¤é¼ª¤ÎÊÕ¤ê¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡£À°ÂÎ¤È¤«ÉÂ±¡¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢µ¤µÙ¤á¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤â¤¦ÁêÃÌ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ä¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¾¾ÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÍèÇ¯¤«¤é¡¢ÂÀ¤ëÀ±¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¤âÀê¤Ã¤¿À±»á¡£º£²ó¤Î¥²¥¹¥È¤Ç¡¢ÊüÁ÷Ãæ¤ÎÆ±¶É¥É¥é¥Þ¡Ö¿Í»ö¤Î¿Í¸«¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿½÷Í¥¤ÎÁ°ÅÄÆØ»Ò¤Ï¡Ö¡Ê¾¾ÅÄ¤Ï¡ËºÇ¶á¤Þ¤ÇÂÀ¤Ã¤Æ¤¿¡£¡È¤¤ç¤¦´é¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤À¤±¤É¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤Î¡©¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡ÈÌëÃæ¤Î1»þ¤Ë¿©¤Ù¤Æ¿²¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡É¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¡ÈºÇ¶á¤ª¤«¤·¤¤¤è¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤Î¡©¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£