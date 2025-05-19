FANTASTICS º´Æ£Âç¼ù¡¢¡Ø¥À¥á¥Þ¥Í¡ª¡ÙÂè6ÏÃ¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡¡ßÀÅÄ¥Þ¥ê¤Î¡È26ºÐº¹¡ÉÇ¯²¼Èà»á¤Ë
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤ÎÀî±ÉÍûÆà¼ç±é¤ÎÆüÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥À¥á¥Þ¥Í¡ª －¥À¥á¤Ê¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤¹ー¡Ù¤ÎÂè6ÏÃ¤Ë¡¢º´Æ£Âç¼ù¡ÊEXILE/FANTASTICS¡Ë¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§FANTASTICS À¤³¦¡ßº´Æ£Âç¼ù¤¬¹Í¤¨¤ë¡È¥êー¥Àー¤ÎÌò³ä"¡¡¥á¥ó¥Ðー¤È¤Î¡Èå«¡É¤ò´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤Ï¡©
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÎäÅ°¥ÉSÉôÄ¹Î¨¤¤¤ë¥ï¥±¥¢¥ê¡õ¥¯¥»¥Ä¥è·ÝÇ½¿Í¤¿¤Á¤ÎÁã·¢¡¢TOYO¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó·ÝÇ½4Éô¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¿ÍÀ¸¥ê¥Ù¥ó¥¸¥³¥á¥Ç¥£ー¡£¿·¿Í¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Ë¤·¤Æ¼Â¤Ï¸µÅ·ºÍ»ÒÌò¤Î¿ÀÅÄÀîÈþÏÂ¤Ï¡¢ÉôÄ¹¤ÎÌµÃã¤Ö¤ê¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢³³¤Ã¤×¤Á¥¿¥ì¥ó¥È¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë·ÝÇ½³¦¤ò¶î¤±²ó¤ë¡£¤É¤óÄì¤Ë¤¤¤Æ¤âÌ´¤ò¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¼Ô¤¿¤Á¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¤¢¤ë»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÆÍÁ³°úÂà¤·¤¿ÅÁÀâ¤Î»ÒÌò¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò±£¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Íî¤Á¤Ö¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·ÝÇ½¿Í¤¿¤Á¤ÎºÆÀ¸¤ËÊ³Æ®¤¹¤ë¿·¿Í¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¦¿ÀÅÄÀîÈþÏÂÌò¤ÇÀî±É¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¿ÀÅÄÀîÈþÏÂ¤Î¾å»Ê¡¦ºÔÀî¿¿°ìÏº¤ò°ÂÅÄ¸²¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡5·î25ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè6ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢·ÝÇ½4Éô½êÂ°¤ÎÌµÌ¾½÷Í¥¡¦¾»»Þ¡ÊßÀÅÄ¥Þ¥ê¡Ë¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç¤Î¡ÈÍ¾·×¤Ê¤Ò¤È¸À¡É¤¬Âç±ê¾å¡£ÀéºÜ°ì¶ø¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¥ÉS¾å»Ê¡¦ºÔÀî¡Ê°ÂÅÄ¸²¡Ë¤«¤é¡Ö¤â¤Ã¤ÈÇ³¤ä¤»¡×¤È»Ø¼¨¤µ¤ì¤ëÈþÏÂ¡ÊÀî±ÉÍûÆà¡Ë¤À¤¬¡¢¾»»Þ¤Î¿¿ÅÄ¡Ê»³ÅÄÎÃ²ð¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤Ç¡¢¿¿ÅÄ¤Þ¤ÇCM¹ßÈÄ¤Î´íµ¡¤Ë´Ù¤ë¡£
¡¡°ìÌöÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¾»»Þ¤ÎÈà»á¡¦ºÙ°æ·ò°ìÌò¤Çº´Æ£Âç¼ù¡ÊEXILE / FANTASTICS¡Ë¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£ºÙ°æ¤Ï¡¢»Å»ö¤È¤¤¤¨¤ÐÉñÂæ¤ÎÃ¼Ìò¤ò»þ¡¹±é¤¸¤ë¤¯¤é¤¤¤È¤¤¤¦ÌµÌ¾¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¡£¥é¥¸¥ª¤Ç¡È26ºÐº¹¡É¤ÎÇ¯²¼Èà»á¤ÎÂ¸ºß¤ò¼«Ëý¤·¡¢¡Ö¤ª¤Ã¤µ¤ó¤Ï¸Å¤¤ºÂÉÛÃÄ¤Î½¤¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾»»Þ¤Î¡ÈÍ¾·×¤Ê¤Ò¤È¸À¡É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ºÙ°æ¤âÂçÁûÆ°¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£Âç±ê¾åÃæ¤Ë¹âµé¾Æ¤Æù¥Çー¥È¤òÅð»£¤µ¤ìÈóÆñ¤¬½¸Ãæ¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÈ¿¾Ê¥¼¥í¡×¡Ö¤ª¤Ð¤Ï¤ó¤Î¤¯¤»¤Ë¸¶¿§Ãå¤ë¤Ê¡×¤È¾»»Þ¤Ø¤Î¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤Ï²ÃÂ®¤·¡¢ÈÖÁÈ¤âÂÇ¤ÁÀÚ¤êÀë¹ð¡£À¤´Ö¤«¤éÌÔÎõ¤Ë¤¿¤¿¤«¤ì¤ë¾»»Þ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢ÈþÏÂ¤È·ÝÇ½4Éô¤Î¥¿¥ì¥ó¥ÈÃ£¤¬ÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¡£
¡¡º´Æ£¤Ï½Ð±é¤ËºÝ¤·¡¢¡ÖÊüÁ÷Åö½é¤«¤é¡¢¤¤¤Á»ëÄ°¼Ô¤È¤·¤ÆËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤¬¹¥¤¤ÇËè½µ³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£²¿¤è¤ê¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤È¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¾Ð¤Ã¤Æµã¤±¤ëÏÃ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÊüÁ÷¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
º´Æ£Âç¼ù ¥³¥á¥ó¥È½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿´¶ÁÛÊüÁ÷Åö½é¤«¤é¡¢¤¤¤Á»ëÄ°¼Ô¤È¤·¤ÆËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤¬¹¥¤¤ÇËè½µ³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£²¿¤è¤ê¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤È¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¡£
ºÙ°æ¤È¤¤¤¦Ìò¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºÙ°æ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤¤¤ä¤Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¾¯¤·Áþ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ËÜ¿ÍÌò¤ò½ü¤¤¤¿¤é·ÝÇ½¿Í¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢±é¤¸¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î·ÝÇ½³¦¤Ç¤¢¤ë¤¢¤ë¤À¤è¤Ê¡×¤È¤«¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ー¤¬¤¢¤ëµÓËÜ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶¦±é¼Ô¤È¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¼ç±é¤ÎÀî±É¤µ¤ó¤È¤Ï°ÊÁ°±Ç²è¤Ç¤´°ì½ï¤·¤Æ°ÊÍè¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÎëÌÚ¿Î¤¯¤ó¤â±Ç²è¤ÇÎø¤Î¥é¥¤¥Ð¥ëÌò¤È¤·¤Æ¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯µ×¡¹¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤¿Êý¤â¤¤¤ë¤·¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤âÍ¥¤·¤¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¾Ð´é¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¸½¾ì¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ßÀÅÄ¥Þ¥ê¤µ¤ó¤È¤Ï½é¤á¤Æ¤Î2¿Í¤Î¥·ー¥ó¤¬ÃæÌÜ¹õ¤Ç¡¢¾Æ¤Æù²°¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Öº´Æ£¤¯¤ó¤Ï¤³¤ÎÊÕ¤è¤¯Íè¤ë¤Î¡©¡×¤È¤«Ìò¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¤È¤Æ¤âµ¤¤µ¤¯¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÍ¥¤·¤¤Êý¤Ç¡£ËÍ¤ÎÀèÇÚ¤ÎTAKAHIRO¤µ¤ó¤È¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Åö»þ¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤âÊ¹¤±¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
»ëÄ°¼Ô¤Ø¥á¥Ã¥»ー¥¸Âè6ÏÃ¤ÏßÀÅÄ¤µ¤ó±é¤¸¤ë¾»»Þ¤¬¥á¥¤¥ó¤È¤Ê¤ë²ó¤Ç¡¢·ÝÇ½³¦¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÎ¢»ö¾ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤ê¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î½µ´©»ï¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡ª¡×¤È¡¢³§¤µ¤ó¤â¶¦´¶¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£·ÝÇ½4Éô¤Î³§¤µ¤ó¤Îå«¤¬»î¤µ¤ì¤ëÁÇÅ¨¤ÊÏÃ¤Ç¤¹¤·¡¢ËÍ¤Î½ÐÈÖ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯¾Ð¤Ã¤Æµã¤±¤ëÏÃ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÊüÁ÷¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë