°¦»Ò¤µ¤Þ ½é¤á¤Æ¤ÎÀÐÀîË¬Ìä2ÆüÌÜ¡¡»Ö²ìÄ®¤Î²¾ÀßÅ¹ÊÞ¤Ê¤É¤ò»ë»¡¡¡±èÆ»¤ËÂçÀª¤Î¿Í
½é¤á¤ÆÀÐÀî¸©¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅ·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ÎÄ¹½÷¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¡£ÆüÄø2ÆüÌÜ¤Î19Æü¤Ï¡¢»Ö²ìÄ®¤Î²¾ÀßÅ¹ÊÞ¤Ê¤É¤ò»ë»¡¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÉü¶½¾õ¶·»ë»¡¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢18Æü¤«¤éÀÐÀî¸©Æâ¤ËÆþ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë°¦»Ò¤µ¤Þ¡£
19Æü¤Ï¡¢¸áÁ°10»þÁ°¤Ë»Ö²ìÄ®Ìò¾ì¤òË¬¤ì¡¢°ð²¬Ä®Ä¹¤«¤é¡¢Éü¶½¾õ¶·¤Ê¤É¤ÎÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢½é¤á¤ÆÀÐÀî¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°¦»Ò¤µ¤Þ¡£»Ö²ìÄ®¤Î±èÆ»¤Ç¤â¡¢Ä«Áá¤¯¤«¤éÂçÀª¤Î¿Í¤¬¡¢¼ÖÎó¤ÎÅþÃå¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö°¦»Ò¤µ¤Þ―¡×
±èÆ»¤Î¿Í¤Ï¡§
¡Ö¤¤ì¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö³èµ¤¤Å¤¤Þ¤¹¤Í¡£ÎØÅç¡¢¼î½§¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È(»Ö²ìÄ®¤Ï)¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤è¤í¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡ÖÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤ÈÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡£¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
Àè¤Û¤É¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï»Ö²ìÄ®¤Î¡ÖÆ»¤Î±Ø¤È¤®³¤³¹Æ»¡×¤Î²¾ÀßÅ¹ÊÞ¤ËÅþÃå¤µ¤ì¡¢Å¹ÊÞ¤Î±¿±Ä¼Ô¤Èº©ÃÌ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¸å¤Ï¡¢ÉÙÍè¹ÔÀ¯¥»¥ó¥¿ー¤Ç¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î³èÆ°¾õ¶·¤ò»ë»¡¤·¤¿¸å¡¢¸á¸å5»þº¢¤Ë¿·´´Àþ¤Çµ¢µþ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£