¥²¡¼¥àÄÌ²ß¤òÉÔÀµ¹ØÆþµ¿¤¤¡¡Â¾¿Í¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É°ÍÑ¤«
¡¡Â¾¿ÍÌ¾µÁ¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¾ðÊó¤ò°ÍÑ¤·¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²¡¼¥àÆâ¤Ç»È¤¨¤ëÄÌ²ß¤òÉÔÀµ¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¥µ¥¤¥Ð¡¼ÈÈºáÂÐºö²Ý¤Ï19Æü¡¢ÅÅ»Ò·×»»µ¡»ÈÍÑº¾µ½¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢ÅìµþÅÔ¹ÓÀî¶è¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¹ñÀÒ¤ÎÀìÌç³Ø¹»À¸¥°¥¨¥ó¡¦¥¶¡¼¡¦¥Æ¥£ÍÆµ¿¼Ô¡Ê20¡Ë¤òÄÉÁ÷¸¡¤·¤¿¡£¥²¡¼¥à¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤«¤é°ÍÍê¤ò¼õ¤±¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¥²¡¼¥à¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤·¤ÆÄÌ²ß¤òÇã¤¤¡¢Êó½·¤òÆÀ¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ÄÉÁ÷¸¡ÍÆµ¿¤ÏÂ¾¤Î¿ÍÊª¤È¶¦ËÅ¤·ºòÇ¯12·î¡¢ÉÔÀµÆþ¼ê¤·¤¿¥«¡¼¥É¤Ç6²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥²¡¼¥àÆâÄÌ²ß¤Î¹ØÆþÈñÍÑ·×7Ëü6800±ß¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿µ¿¤¤¡£
¡¡Æ±²Ý¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Æ¥£ÍÆµ¿¼Ô¤é¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ï2023Ç¯7·î°Ê¹ß¡¢·î200Ëü¡Á300Ëü±ß¤Û¤É¤òÊó½·¤È¤·¤ÆÆÀ¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£