ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡Ö¤¹¤´¤¯´î¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¡×¡¡¡È¼é¤ê¿À¡É¤È¤Î¸òÎ®¤¬¡Ö¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤é¤ì¤ë¡×
16Æü¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹ÀïÁ°¤Ë·ÙÈ÷¸¤¥¤¡¼¥°¥ë¤¯¤ó¤È¸òÎ®
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯¡£8²ó¤Ë¤Ïº£µ¨16¹æ¤È¤Ê¤ë¹ë²÷¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£»î¹çÁ°¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¸½¤ì¤¿¸¤¤È¸òÎ®¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¡Ö¥¥å¡¼¥È¡×¡ÖÌþ¤·¤¹¤®¤Æµå¾ì¤Î¶õµ¤¤Þ¤ÇÏÂ¤ó¤Ç¤½¤¦¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤¿¡£
¡¡»×¤ï¤ºÌÜ¤ò¸«³«¤¡¢¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£»î¹çÁ°¤ÎÎý½¬¤ËÀÄ¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò½ª¤¨¤ë¤È»°ÎÝÂ¦¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤¿¡£»ëÀþ¤ÎÀè¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢·ÙÈ÷°÷¤¬Ï¢¤ì¤¿¹õ¤¤¸¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ¬¤òÉï¤Ç¡¢¼ó¤ò¤µ¤¹¤Ã¤Æ¸òÎ®¤¹¤ë¤È¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡È¿ÀÂÐ±þ¡É¤â¡£¸¤¤ÎÌ¾Á°¤Ï·ÙÈ÷¸¤¤Î¥¤¡¼¥°¥ë¤¯¤ó¡£2¡Á3Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤é¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÇúÃÆ¤òÃµ¤¹¤Î¤ò¡È¤ª»Å»ö¡É¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·ÙÈ÷°÷¤Î¥À¥¤¥¢¥Ê¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤ÏËÜÅö¤Ë¸¤¹¥¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢Èà¡Ê¥¤¡¼¥°¥ë¤¯¤ó¡Ë¤Ï¤¹¤´¤¯´î¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¡¼¥°¥ë¤¯¤ó¤Î»×¤¤¤òÂåÊÛ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¾¯Ç¯»þÂå¡¢´ä¼ê¤Î¼Â²È¤Ç¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ì¥È¥ê¥Ð¡¼¤Î¡Ö¥¨¡¼¥¹¡×¤ÈÊë¤é¤·¡¢º£¤Ç¤Ï°¦¸¤¥Ç¥³¥Ô¥ó¤¬²ÈÂ²¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¤è¤¡È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸¤¹¥¤¤é¤·¤¤»Ñ¤ò³À´Ö¸«¤»¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÂçÃ«¤µ¤ó¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤ÎÉ½¾ð¤¬²Ä°¦¤¤¤Ê¤¡¡×¡Ö¥ï¥ó¥³¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤é¤ì¤ë¡×¡Ö¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¾Ð¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡×¡ÖÂçÃ«¤¯¤ó¤Û¤ó¤È¸¤¹¥¤¤À¤Ê¤¡¡×¡Ö¥Ç¥³¥Ô¥ó¤ä¤¤â¤Á¾Æ¤¯¤è¡×¤Ê¤É¤ÈÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤È¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë