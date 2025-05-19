ÃÄÄÍÍ£²æ´ÆÆÄ¡Ø¸«¤Ï¤é¤·À¤Âå¡Ù¹õºêßêÂå¡õÌÚÎµËãÀ¸¤¬¡È°ÛÎã¡É¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ËÅÐ¾ì
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡ÖÂè78²ó¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö5·î13Æü¡Á24Æü¡Ë¤Î¡Ö´ÆÆÄ½µ´Ö¡×¡Ê5·î14Æü¡Á22Æü¡Ë¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ì¡¢16Æü¤Ë¸ø¼°¾å±Ç¤µ¤ì¤¿ÃÄÄÍÍ£²æ´ÆÆÄ¤ÎÄ¹ÊÔ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡Ø¸«¤Ï¤é¤·À¤Âå¡Ù¡Ê±ÑÂê¡§BRAND NEW LANDSCAPE¡Ë¡£18Æü¤Ë¤Ï¼ç±é¤Î¹õºêßêÂå¡¢¶¦±é¤ÎÌÚÎµËãÀ¸¡¢¤½¤·¤ÆÃÄÄÍ´ÆÆÄ¤Î3¿Í¤¬¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£ËÜÍè¡Ö´ÆÆÄ½µ´Ö¡×¤Ç¤Ï¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Î´·Îã¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢±Ç²èº×Â¦¤«¤é¤Î¾·ÂÔ¤Ë¤è¤ê¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ä¤½¤Î¤Û¤«¤Î¼Ì¿¿
¡¡ÀèÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿¸ø¼°¾å±Ç¤Ç¤Ï¡¢800ÀÊ¤òÄ¶¤¨¤ë¥¯¥í¥ï¥¼¥Ã¥È·à¾ì¤¬ËþÀÊ¤È¤Ê¤ê¡¢¾å±Ç¸å¤Ë¤ÏÌó7Ê¬´Ö¤â¤Î¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¤Ê¤É¡¢´ÑµÒ¤«¤éÇ®¤¤»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¹õºê¤ÈÃÄÄÍ´ÆÆÄ¤Ï¥¿¥¥·¡¼¥É»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£ÌÚÎµ¤Ï¾®ÄÅ°ÂÆóÏººîÉÊ¤Î°áÁõ¤â¼ê¤¬¤±¤¿À÷¿¥¹©·Ý²È¡¦±ºÌîÍý°ì»á¤Ë¤è¤ë¿¶Âµ¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢¾ìÆâ¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£¥«¥ó¥Ì½é»²²Ã¤È¤Ê¤ë3¿Í¤Ï¡¢¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ò½ª¤¨¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¹õºê¤Ï¡Ö¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±Ç²èº×¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Êâ¤¯Á°¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¶ÛÄ¥¤è¤ê¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¡£ÌÚÎµ¤Ï¡Ö°ì½Ö¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤òÊâ¤¤¤¿¤¢¤È¤ËÃÄÄÍ´ÆÆÄ¤¬¡Ø±Ç²èºî¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¾®À¼¤Ç¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ï¤½¤ì¤¬Ê¹¤±¤ÆËþÂ¤Ç¤¹¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤ËÏÃ¤·¤¿¡£ÃÄÄÍ´ÆÆÄ¤â¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢³Ú¤·¤¯3¿Í¤ÇÊâ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈËþÂ¤²¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡±Ç²èº×¤â½ªÈ×¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢ÃÄÄÍ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÆüº¹¤·¤¬¶¯¤¯¤ÆÃÈ¤«¤¯¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÀ²¤ì¤ä¤«¤Ê¾ì½ê¡×¤È¸½ÃÏ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òËþµÊ¡£ÌÚÎµ¤Ï¡Ö³¹Á´ÂÎ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢±Ç²èº×¤ÎÂ¸ºß¤ÎÂç¤¤µ¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¡£¹õºê¤â¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¥¹¥¿¡¼¤Î½¸¤Þ¤ë¾ì½ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¥¹¥¿¡¼¤ÎÊý¡¹¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢³¹¤ä´Ñ¸÷µÒ¤ÎÊý¡¹¤¬¡Ø¸«¤Ä¤±¤Æ¤ä¤ë¤¾¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¥¹¥¿¡¼¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ï¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¸«¤Ï¤é¤·À¤Âå¡Ù¤Ï¡¢Ã»ÊÔ¡Ø±ó¤¯¤Ø¤¤¤¤¿¤¤¤ï¡Ù¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿ÃÄÄÍ´ÆÆÄ¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ÇÄ©¤ó¤ÀÄ¹ÊÔ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡£ÉñÂæ¤ÏºÆ³«È¯¤¬¿Ê¤àÅìµþ¡¦½ÂÃ«¡£Êì¤Î»à¤òµ¡¤Ë¡¢Éã¤ÈÂ©»Ò¤¬ºÆ¤Ó¸þ¤¹ç¤ª¤¦¤È¤¹¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£¼ç¿Í¸ø¡¦Ï¡¤ò¹õºê¡¢Éã¡¦½é¤ò±óÆ£·û°ì¡¢Êì¡¦Í³Èþ»Ò¤ò°æÀîÍÚ¡¢»Ð¡¦·ÃÈþ¤òÌÚÎµ¤¬±é¤¸¤ë¡£±Ç²è¤Ïº£½©¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î·à¾ì¸ø³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀèÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿¸ø¼°¾å±Ç¤Ç¤Ï¡¢800ÀÊ¤òÄ¶¤¨¤ë¥¯¥í¥ï¥¼¥Ã¥È·à¾ì¤¬ËþÀÊ¤È¤Ê¤ê¡¢¾å±Ç¸å¤Ë¤ÏÌó7Ê¬´Ö¤â¤Î¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¤Ê¤É¡¢´ÑµÒ¤«¤éÇ®¤¤»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¹õºê¤ÈÃÄÄÍ´ÆÆÄ¤Ï¥¿¥¥·¡¼¥É»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£ÌÚÎµ¤Ï¾®ÄÅ°ÂÆóÏººîÉÊ¤Î°áÁõ¤â¼ê¤¬¤±¤¿À÷¿¥¹©·Ý²È¡¦±ºÌîÍý°ì»á¤Ë¤è¤ë¿¶Âµ¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢¾ìÆâ¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£¥«¥ó¥Ì½é»²²Ã¤È¤Ê¤ë3¿Í¤Ï¡¢¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ò½ª¤¨¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¹õºê¤Ï¡Ö¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±Ç²èº×¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Êâ¤¯Á°¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¶ÛÄ¥¤è¤ê¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¡£ÌÚÎµ¤Ï¡Ö°ì½Ö¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤òÊâ¤¤¤¿¤¢¤È¤ËÃÄÄÍ´ÆÆÄ¤¬¡Ø±Ç²èºî¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¾®À¼¤Ç¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ï¤½¤ì¤¬Ê¹¤±¤ÆËþÂ¤Ç¤¹¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤ËÏÃ¤·¤¿¡£ÃÄÄÍ´ÆÆÄ¤â¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢³Ú¤·¤¯3¿Í¤ÇÊâ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈËþÂ¤²¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡±Ç²èº×¤â½ªÈ×¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢ÃÄÄÍ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÆüº¹¤·¤¬¶¯¤¯¤ÆÃÈ¤«¤¯¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÀ²¤ì¤ä¤«¤Ê¾ì½ê¡×¤È¸½ÃÏ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òËþµÊ¡£ÌÚÎµ¤Ï¡Ö³¹Á´ÂÎ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢±Ç²èº×¤ÎÂ¸ºß¤ÎÂç¤¤µ¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¡£¹õºê¤â¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¥¹¥¿¡¼¤Î½¸¤Þ¤ë¾ì½ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¥¹¥¿¡¼¤ÎÊý¡¹¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢³¹¤ä´Ñ¸÷µÒ¤ÎÊý¡¹¤¬¡Ø¸«¤Ä¤±¤Æ¤ä¤ë¤¾¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¥¹¥¿¡¼¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ï¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¸«¤Ï¤é¤·À¤Âå¡Ù¤Ï¡¢Ã»ÊÔ¡Ø±ó¤¯¤Ø¤¤¤¤¿¤¤¤ï¡Ù¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿ÃÄÄÍ´ÆÆÄ¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ÇÄ©¤ó¤ÀÄ¹ÊÔ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡£ÉñÂæ¤ÏºÆ³«È¯¤¬¿Ê¤àÅìµþ¡¦½ÂÃ«¡£Êì¤Î»à¤òµ¡¤Ë¡¢Éã¤ÈÂ©»Ò¤¬ºÆ¤Ó¸þ¤¹ç¤ª¤¦¤È¤¹¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£¼ç¿Í¸ø¡¦Ï¡¤ò¹õºê¡¢Éã¡¦½é¤ò±óÆ£·û°ì¡¢Êì¡¦Í³Èþ»Ò¤ò°æÀîÍÚ¡¢»Ð¡¦·ÃÈþ¤òÌÚÎµ¤¬±é¤¸¤ë¡£±Ç²è¤Ïº£½©¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î·à¾ì¸ø³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£