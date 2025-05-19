Ç¤Å·Æ²¡¢Ê¡²¬¤ËÄ¾±Ä¥¹¥È¥¢¤ò¿·Àß¡¡¡ÖNintendo FUKUOKA¡×2025Ç¯Ëö³«¶È
¡¡Ç¤Å·Æ²³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï5·î19Æü¡¢Ä¾±Ä¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢¡ÖNintendo FUKUOKA¡Ê¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼¥Õ¥¯¥ª¥«¡Ë¡×¤ò2025Ç¯Ëö¤Ë³«¶È¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾ì½ê¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒJRÇîÂ¿¥·¥Æ¥£¤¬±¿±Ä¤ò¹Ô¤¦¡¢Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶è¤Î¾¦¶È»ÜÀß¡Ö¥¢¥ß¥å¥×¥é¥¶ÇîÂ¿¡×Æâ¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ç¤Å·Æ²¤Î¹ñÆâ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢¤Ï4Å¹ÊÞÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¸µ¤Îµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
¡¡¡ÖNintendo FUKUOKA¡×¤Ç¤Ï¡¢¥²¡¼¥àµ¡ËÜÂÎ¤ä¥½¥Õ¥È¡¢¼þÊÕµ¡´ï¤ÎÈÎÇä¤Ë²Ã¤¨¡¢Ç¤Å·Æ²¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î³Æ¼ï¥°¥Ã¥º¤â¼è¤ê°·¤¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥²¡¼¥àÂÎ¸³¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë·×²è¤Ç¡¢Æ±¼Ò¤Î¾ðÊóÈ¯¿®µòÅÀ¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤âÃ´¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ä¾±ÄÂè1¹æÅ¹¡ÖNintendo TOKYO¡×¤Ï2019Ç¯11·î¤Ë½ÂÃ«PARCOÆâ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¡¢2022Ç¯11·î¤Ë¤ÏÂçºå¤ÎÂç´ÝÇßÅÄÅ¹¤Ë¡ÖNintendo OSAKA¡×¡¢2023Ç¯10·î¤Ë¤ÏµþÅÔ¹âÅç²°SC.[T8]Æâ¤Ë¡ÖNintendo KYOTO¡×¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤ÎÅ¹ÊÞ¤â¡¢¥²¡¼¥à¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤«¤é¹â¤¤¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖNintendo FUKUOKA¡×¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢º£¸å²þ¤á¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¶å½£½é¤Î¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Î¥²¡¼¥à¥Õ¥¡¥ó¤ä´Ñ¸÷µÒ¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
[Ç¤Å·Æ²HP]¥Ë¥å¡¼¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¡ÖÇ¤Å·Æ²Ä¾±Ä¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢¡ÖNintendo FUKUOKA¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤ò·ÇºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£https://t.co/VDK5Q6mHEy
— Ç¤Å·Æ²³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê´ë¶È¹Êó¡¦IR¡Ë (@NintendoCoLtd) May 19, 2025
¢¨µþÅÔ¹âÅç²°SC.[T8]¤Î¹â¤Î»ú¤Ï¤¿¤À¤·¤¯¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«¤Ç¤¹
¡ã»²¹Í¡¦°úÍÑ¡ä
Ç¤Å·Æ²³ô¼°²ñ¼Ò¡§Ç¤Å·Æ²Ä¾±Ä¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢¡ÖNintendo FUKUOKA¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó