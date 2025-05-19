¡È¥Ð¥¤¥ªÇ³ÎÁºÇÂç10¡ó¡É¥¬¥½¥ê¥ó¡¡2028Ç¯ÅÙ¤«¤é°ìÉôÃÏ°è¤ÇÀè¹ÔÆ³Æþ¤ÎÊý¿Ë¡¡·Ð»º¾Ê
·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Ï¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¤Ê¤É¤«¤éºî¤ë¥Ð¥¤¥ªÇ³ÎÁ¤òº®¤¼¤¿¥¬¥½¥ê¥ó¤ò¡¢2028Ç¯ÅÙ¤«¤é°ìÉôÃÏ°è¤ÇÀè¹ÔÆ³Æþ¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤Þ¤·¤¿¡£
À¯ÉÜ¤ÏºòÇ¯¡¢¥Ð¥¤¥ªÇ³ÎÁ¤òºÇÂç10¡óº®¤¼¤¿¥¬¥½¥ê¥ó¤Î¶¡µë¤ò2030Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Ë»Ï¤á¤ëÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Ï¶á¤¯³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ¼±¼Ô²ñµÄ¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò2028Ç¯ÅÙ¤«¤é°ìÉô¤ÎÃÏ°è¤ÇÀè¹ÔÆ³Æþ¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥¤¥ªÇ³ÎÁ¤Ï¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¤ä¥µ¥È¥¦¥¥Ó¤Ê¤É¤ò¸¶ÎÁ¤È¤·¡¢Ç³¾Æ»þ¤Ë¤ÏÆó»À²½ÃºÁÇ¤òÇÓ½Ð¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢À¸°é²áÄø¤ÇÂçµ¤Ãæ¤ÎÆó»À²½ÃºÁÇ¤òµÛ¼ý¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ã¦ÃºÁÇ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÇ³ÎÁ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥¤¥ªÇ³ÎÁ¤Î³èÍÑ¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤ä¥¢¥á¥ê¥«¤Ê¤É¤«¤éÄ´Ã£¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉáµÚ¤Ë¤Ï¥³¥¹¥ÈÄã¸º¤ä¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÀ°È÷¤Ê¤É¤¬²ÝÂê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£