»×ÏÇ¤¬¤Ï¤º¤ì¤¿¤È¤¤ÎÂ»ÀÚ¤ê¤Ï¡ÈÀéÎ¾¤Î²ÁÃÍ¡É¡Ä³ô¼°Åê»ñ¤Ç¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ï¡ÖÅ°Äì¤·¤¿¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡×¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥ï¥±¡Ú·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È¤¬²òÀâ¡Û
³ô¼°Åê»ñ¤ÇÌÙ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡Ö¥ê¥¹¥¯¤ò¼è¤ëÍ¦µ¤¡×¤Ï·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¡Ö¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡×¤â·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È¡¦¿ùÂ¼»á¤Î½ñÀÒ¡ØÊÝÂ¸ÈÇ¡¡³ô¼°Åê»ñ ¾¡¤ÁÊý¤ÎËÜ¼Á¡Ù¡Ê¤¹¤Ð¤ë¼Ë¡Ë¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¡¢³ô¼°Åê»ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÈÂ»ÀÚ¤ê¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
Çã¤¤µ¤¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¤ÈÁê¾ì¤ÏÈ¿Å¾¤¹¤ë
¡Ö¥ê¥¹¥¯¤ò¼è¤ëÍ¦µ¤¡Ê·ì¤òÎ®¤»¡Ë¡×¤Ï³ô¼°Åê»ñ¤ÇÌÙ¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÉ¬¿Ü¾ò·ï¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¹âÃÍ·÷¤Ç¤ÏµÕ¤Ë¡¢¥ê¥¹¥¯¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢Âç¥ä¥±¥É¡ÊÂç¤¤ÊÂ»¼º¡Ë¤òÉé¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¸ÅÍè¡¢¡ÖÇã¤¤µ¤¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¤ÈÁê¾ì¤ÏÈ¿Å¾¤¹¤ë¡×¤È¤â¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬¹âÃÍ¤ò¤Ä¤±¤¿2024Ç¯¤Î7·î11Æü¡¢´óÍ¿ÅÙ¤ÎÂç¤¤¤¹½À®ÌÃÊÁ¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¡Ê9984¡Ë¤Ï¡¢1Ëü2,180±ß¤Þ¤ÇÇã¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤ÏÇ¯½éÍè¹âÃÍ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï6·î26Æü°Ê¹ßÏ¢Â³¾å¾º¡ÊÁ°Æü¤Î½ªÃÍ¤òÅöÆü¤Î½ªÃÍ¤¬¾å²ó¤ë¡Ë¡¢12Ï¢Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£
[¿ÞÉ½1]¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¡Ê9984¡Ë¤ÎÆüÂ
Æ±¤¸¼çÎÏ³ô¡ÊÆü·ÐÊ¿¶ÑºÎÍÑÌÃÊÁ¡Ë¤Î°ËÆ£Ãé¾¦»ö¡Ê8001¡Ë¤âÆ±ÍÍ¤Ë7·î11Æü¤Ë8,245±ß¤Ç¥Ô¡¼¥¯¥¢¥¦¥È¡¢2024Ç¯12·î»þÅÀ¤Ç¤³¤Î¹âÃÍ¤òÈ´¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥ì¡¼¥¶¡¼¥Æ¥Ã¥¯¡Ê6920¡Ë¤Ê¤ÉÄ¶ÃÍ¤¬¤µ³ô¤ò»È¤Ã¤¿ÀèÊª¼çÆ³¤ÎÁê¾ì¤Ï´í¸±¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î»þÅÀ¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËÇã¤¤µ¤¤¬¶¯¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯½é¤Î6,040±ß¤ËÂÐ¤·¡¢2ÇÜ¶¯¤ÎµÞÆ·à¤Ç¤¹¡£·ë¶É¡¢Áê¾ì¤ÏÈ¿Å¾¤·¡¢Æü¶ä¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬µ¯¤¤¿8·î5Æü¤Ë¤Ï6,368±ß¤Þ¤ÇµÞÍî¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¯½éÍè¹âÃÍ¤ËÂÐ¤¹¤ë²¼ÍîÎ¨¤Ï47.7¡ó¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¼ÂÂÖ¤ÏÅêµ¡¶Ú¤¬ÀèÊª¤òÇã¤¤¤¢¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¸åÇä¤ê¤¿¤¿¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
»×ÏÇ¤¬¤Ï¤º¤ì¤¿¤È¤¤ÎÂ»ÀÚ¤ê¤ÏÀéÎ¾¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë
³ô¼°Åê»ñ¤Ç¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤ËÍø±×¤ò¤¢¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¬É¬¿Ü¤Ç¤¹¡£Åê»ñ¡ÊÁê¾ì¡Ë¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡¢10Àï10¾¡¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤Ï¤Þ¤º¤¢¤êÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£¤è¤Û¤É¤Î¥×¥í¡¢Ã£¿Í¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐÈ¾Ê¬¤ÏÉé¤±¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»×ÏÇ¤¬¤Ï¤º¤ì¤¿¤È¤¡ÊÁê¾ì¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡Ö¶Ê¤¬¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡Ë¡¢É¬Í×¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÏÁá¤á¤Î¥í¥¹¡¦¥«¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢Â»ÀÚ¤ê¤òÁÇÁá¤¯´º¹Ô¤·¤ÆÂ»¤ò¾¯¤Ê¤¯¤·¤Þ¤¹¡£¸ÅÍè¡¢¡ÖÍø¿©¤¤¤ÏÃÙ¤¯¡¢Â»ÀÚ¤ê¤ÏÁá¤¯¡×¤È¤¤¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¤½¤·¤Æ¡¢»×ÏÇ¤É¤ª¤ê¤ËÁê¾ì¤¬Æ°¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¥È¥³¥È¥óÍøÉý¤ò¼è¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Áí»ñ»º¤ò¿£¤ä¤¹¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£³ô¼°Åê»ñ¤Ç¤Ï¡¢¸Ä¡¹¤ÎÌÃÊÁ¤Î¾¡¤ÁÉé¤±¡Ê¾¡Î¨¡Ë¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥í¥¹¡¦¥«¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸«ÀÚ¤êÀéÎ¾¡×¤È¤¤¤¦Áê¾ì³Ê¸À¤â¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Á¥ã¡¼¥È²òÀÏ¡ÊÅ·°æ·ÁÀ®¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡¢½ÐÍè¹âµÞ¸º¤Ê¤É¡Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
³ô¼°Åê»ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Íø±×³ÎÄê¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡ÖÍø¿©¤¤¡×¤ÏÀé¿ÍÎÏ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Â»¼º¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤ë¡Ö¸«ÀÚ¤ê¡×¤â¤Þ¤¿¡¢ÀéÎ¾¡Ê¸½ºß¤Î1²¯3ÀéËü±ß¤ËÁêÅö¤È¤ÎÀâ¤¢¤ê¡Ë¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÂ»ÀÚ¤ê¥ë¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢Ãé¼Â¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ë
É®¼Ô¤Ï¡¢³ô¼°Åê»ñ¤ò¹Ô¤Ê¤¦ºÝ¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¥í¥¹¡¦¥«¥Ã¥È¥ë¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤¡¢¤½¤ì¤òÃé¼Â¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤òÄó¾§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Îã¤¨¤Ð¡Ö²¼ÍîÎ¨5¡ó¤Þ¤Ç¡×¤È¤«¡¢¡ÖÂ»¼º³Û10Ëü±ß¤Þ¤Ç¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖµÕ¹Ô¤¬1³äÄ¶¤¨¤¿¤Ê¤éÌÂ¤ï¤º·è¤á¤è¡¢Â»ÀÚ¤ê¤Î¤È¤¡×¤È¤¤¤¦Áê¾ì³Ê¸À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Â»¼º¤¬1³ä¡Ê10¡ó¡Ë¤òÄ¶¤¨¤¿¤éÂ¨ºÂ¤ËÂ»ÀÚ¤ê¤¹¤Ù¤·¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤Ï¿®ÍÑ¼è°ú¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£¸½Êª¤Ë¤è¤ëÄ¹´üÅê»ñ¤Ï¤³¤Î¸Â¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢1,000±ß¤ÇÇã¤Ã¤¿ÌÃÊÁ¤¬°Õ¤ËÈ¿¤·¤Æ1³äÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤¿¤È¤¡Ê900±ß¡Ë¡¢ÌÂ¤¦¤³¤È¤Ê¤¯Â»ÀÚ¤ê¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
Â»ÀÚ¤ê¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢ÊÌ¤Ë1³ä¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¤«¤Þ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Ã»´ü¤Î¤È¤¤Ë¤Ï5¡ó¡¢Ä¹´ü¤Î¤È¤¤Ë¤Ï15¡ó¤È¤¹¤ë¤Ê¤ÉÅê»ñ´ü´Ö¡¢Åê»ñ»ñ¶â¤Ë±þ¤¸¤ÆÀßÄê¤¹¤ë¤ä¤êÊý¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ½é¤Ë·è¤á¤¿¥í¥¹¡¦¥«¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢¤«¤Ê¤é¤º¼é¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤Ë¡¢Ã»´ü¡¦½çÄ¥¤ê¤Î¾ì¹ç¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁÈ¿È¯¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤È´Å¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÁÛÄê³°¤ÎÂ»¼º¤ò¤³¤¦¤à¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢¡ÖÍø¿©¤¤Àé¿ÍÎÏ¡×¤Î¶µ¤¨¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¤Î¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡¢¥Ç¥£¥¹¥³¡Ê6146¡Ë¤Ê¤É¤ÎÄ¹´ü¾å¾ºÁê¾ì¤Ç¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£³ô²Á¤¬10ÇÜ°Ê¾å¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤ï¤º¤«1¡Á2³ä¤ÎÍøÉý¤ÇÍø¿©¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¿ùÂ¼ ÉÙÀ¸
·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È
¸Ä¿ÍÅê»ñ²È±þ±çÃÄÄ¹
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡ØÊÝÂ¸ÈÇ ³ô¼°Åê»ñ ¾¡¤ÁÊý¤ÎËÜ¼Á¡Ù¡Ê¤¹¤Ð¤ë¼Ë¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¡¢THE GOLD ONLINEÊÔ½¸Éô¤¬ËÜÊ¸¤ò°ìÉô²þÊÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£µºÜÆâÍÆ¤ÏÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢Åê»ñ¤Î·ë²ÌÅù¤ËÊÔ½¸Éô¤Ï°ìÀÚ¤ÎÀÕÇ¤¤òÉé¤¤¤Þ¤»¤ó¡£