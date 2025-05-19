ILLIT¡¢ÂÔË¾¤Î¿·ºî¡Øbomb¡Ù¤Ç6·î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¡ª2025Ç¯²¼È¾´ü¤Ë¤ÏÆü´Ú¤Ç½é¤Î¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È³«ºÅ
¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×ILLIT¤¬¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛILLIT¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¥ª¡¼¥é¤¬¤¹¤´¤¤¡Ä
½êÂ°»öÌ³½êBELIFT LAB¤Ï5·î19Æü¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖWeverse¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ILLIT¤¬6·î16Æü¤Ë3ËçÌÜ¤Î¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øbomb¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øbomb¡Ù¤Ï¡¢¡È¤¢¤Ê¤¿¡É¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ILLIT¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÀ¤³¦¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¤òÉÁ¤¯¡£
¼«Ê¬¼«¿È¤ò²Î¤Ã¤¿1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSUPER REAL ME¡Ù¡¢ ¡È¤¢¤Ê¤¿¡É¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òÎ¨Ä¾¤ËÉ½¸½¤·¤¿2nd¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØI¡ÇLL LIKE YOU¡Ù¤ËÂ³¤¡¢º£²ó¤Î¿·ºî¤Ç¤Ï¤¤¤è¤¤¤è¡È¤¢¤Ê¤¿¡É¤È¤Î´Ø·¸À¤òËÜ³ÊÅª¤ËÃÛ¤»Ï¤á¤ë¡£
ÆÈÆÃ¤Ç¥¥å¡¼¥È¤Ê´¶À¤ÈÆ²¡¹¤È¤·¤¿Ì¥ÎÏ¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÆ»¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¿ILLIT¤¬¡¢º£ºî¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿·¤¿¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊILLIT¤Ï¡¢º£Ç¯3·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ±Ç²è¡Ø´é¤À¤±¤¸¤ã¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ¡ØAlmond Chocolate¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£Æ±¶Ê¤Ï¸ý¥³¥ß¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢ÆüËÜ¤Î²»³Ú¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¡ÈµÕÁö¥Ò¥Ã¥È¡É¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥°¥ë¡¼¥×½é¤Î¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¡£6·î7¡Á8Æü¤Ë¥½¥¦¥ë¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¸ø±à¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë¡¢8·î10¡Á11Æü¤Ë¿ÀÆàÀî¡¦¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM¡¢9·î3¡Á4Æü¤Ë¤ÏÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Î¸ø±é¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þILLIT¤È¤Ï¡©
2023Ç¯6¡Á9·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØR U Next¡©¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢YUNAH¡¢MINJU¡¢MOKA¡¢WONHEE¡¢IROHA¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¡¢ÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼2¿Í¡ÊMOKA¡¢IROHA¡Ë¤ò´Þ¤àÂ¿¹ñÀÒ5¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡£HYBE»±²¼¥ì¡¼¥Ù¥ë¤Î·ÝÇ½»öÌ³½êBELIFT LAB½êÂ°¡£¼«¼çÅª¤ÇÀÑ¶ËÅª¤Ê°Õ»Ö¡ÊI WILL¡Ë¤ÈÆÃÊÌ¤Ê²¿¤«¤ò°ÕÌ£¤¹¤ëÂåÌ¾»ì¡ÊIT¡Ë¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Çºî¤é¤ì¤¿¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²¿¤Ë¤Ç¤â¤Ê¤ì¤ëÀøºßÎÏ¤ò»ý¤Ä¥°¥ë¡¼¥×¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯3·î25Æü¡¢1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSUPER REAL ME¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£