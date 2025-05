¥¢¡¼¥±¡¼¥É¥²¡¼¥à¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥á¥¤¥º¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡ªPowerA¡Ö¥Ñ¥Ã¥¯¥Þ¥ó¥Ç¥¶¥¤¥óNintendo Switch(TM)ÍÑ¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¡×

アメリカのゲーミングアクセサリーブランド「PowerA(TM)」(パワーエー)は、任天堂のNintendo Switch(TM)に対応する「PAC-MAN(パックマン)」デザインのコントローラーを2025年6月30日に発売します。

PowerAは、『パックマン』で45周年を迎える株式会社バンダイナムコエンターテインメントの公式ライセンスパートナーとして、PowerA×「PAC-MAN」のコラボレーション製品として、『PAC-MAN』デザインのNintendo Switch用ゲーミングアクセサリーを日本国内向けにも発売。

今回発売するルメクトラ・エンハンスド・ワイヤレスコントローラーは、搭載されているゴースト RGB LEDライティング機能により、「パックマン」のアーケードゲームでお馴染みのメイズが浮かび上がります。

メイズ内を駆け回るパックマンの姿や、ステージクリア時の光の演出など、アーケードゲームをモチーフにした、4つのLEDライティングモードからカスタマイズでき、「パックマン」のアーケードゲームの世界観に没入できる製品となっています。

■新商品

【ルメクトラ・エンハンスド・ワイヤレスコントローラー for Nintendo Switch - パックマン ネオン アーケード】

ゴースト RGB LEDライティング機能で、「パックマン」のアーケードゲームが浮かび上がる

カスタマイズ可能な4つのモード設定から、メイズの光り方を自在にアレンジ。

背面にお好みのボタン操作を割り当て可能なアドバンスドゲーミングボタンを搭載。

モーションセンサーに対応(加速度センサー/ジャイロセンサー)しており、バッテリーは1回の充電で最大10時間使用可能。

スムーズで快適な操作を実現する摩擦防止リングを搭載。

USB-C充電ケーブルを付属(3m)。

製品画像 - 表

製品画像 - 裏

市場想定価格 : 8,800円(税込)

サイズ : W153×H112×D63 (mm)

質量 : 250g

適合性 : Nintendo Switch / Nintendo Switch(有機ELモデル) /

Nintendo Switch Lite

国内正規品限定保証: 2年保証

商品ページ : https://bit.ly/3Ex9GiO

※連続使用時間は使用状況によって異なります。

■取扱い販売店(50音順)

・Amazon ( https://www.amazon.co.jp/stores/page/BD59B21E-E281-49FF-8FB1-D51953780E06 )

・ビックカメラ

・ヨドバシカメラ

各店舗での取扱いに関しましては、直接店舗にお尋ねください。

■予約受付中!

紹介したゲームアクセサリーは、取扱い販売店およびオンラインショップにて2025年5月19日より好評予約受付中です。

詳しい商品情報は、商品ページを確認してください。

■「パックマン」とは

「パックマン」は、業務用ゲーム機として1980年に発売され、「最も成功した業務用ゲーム機」としてギネス記録にも認定されている、世界で最も有名なゲームキャラクターのひとつであり、バンダイナムコエンターテインメントが誇るIP(Intellectual Property:知的財産)です。

日本はもちろんのこと、80年代に米国で「パックマンフィーバー」といわれた空前のブームを巻き起こし、現在でも同国での認知度は98%、また米国以外でも多くの国・地域で90%以上の認知度を誇ります。

(「パックマン」海外認知度:株式会社バンダイナムコエンターテインメント独自調査結果より)

■PowerAとは

PowerAは2009年に設立され、米国ワシントン州シアトル近郊のウッディンビルに本社を置くゲーミングアクセサリーメーカー。

設立以来 Xbox、Nintendo、Pokemon、PlayStationなどの世界中で愛されるゲーム会社とライセンス契約を締結し、ユーザー体験を向上させる革新的な製品を提供してきました。

ブランドの使命としてあらゆるレベルのゲーマーに楽しさと興奮を感じてもらい、私たちの製品を使うことで記憶に残る体験をしていただくことを掲げています。

PowerA 日本公式ブランドサイト: https://www.powera.com/ja-jp/

PowerA 日本公式X(旧Twitter) : https://x.com/PowerA_Japan

PowerA YouTube : https://www.youtube.com/@powera_japan

■会社概要

商号 : アコ・ブランズ・ジャパン株式会社

代表者 : 新田 敏明

所在地 : 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー14F

設立 : 昭和36年5月16日

事業内容: 製本機、ラミネーター、シュレッダなどの事務機器と、

その周辺のサプライ用品(GBC)、PC周辺機器および

オフィスエルゴノミクス製品(Kensington)、

ファインアート画材(Derwent)、空気清浄機(TruSens)、

ゲーミングアクセサリー(PowerA)の製造、販売

URL : https://www.accobrands.co.jp

