µð¿Íº£µ¨¥ê¡¼¥°¥ï¡¼¥¹¥È¡Ö°ìÈ¯ÉÂ¡×¤Î¸µ¶§¡Ä¡ÈÉÏÂÇ¡ÉÃæÆü¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î4ÈïÃÆ¡¢µß±ç¿Ø¤ÎÉéÃ´¤è¤ê¿¼¹ï¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë
¡¡°¤Éôµð¿Í¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î°ìÈ¯¹¶Àª¤ËÄÀ¤ó¤À¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û°¤Éôµð¿Í¤¬´ë¤à¡Ö¥È¥ì¡¼¥É¤â¤¦°ìÃú¡ª¡×¡Ä¥ÑÌî¼ê¤Î¸õÊä¤Ï6¿Í¡¢Â¿¾¯ÌäÂê»ù¤Ç¤â±Þ¤ï¤º
¡¡18Æü¤ÎÃæÆüÀï¡£µð¿Í¤Ï¸Þ²ó¤Ë¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Î°ÜÀÒ2¹æ¤È¤Ê¤ë3¥é¥ó¤ÇµÕÅ¾¡¢Ï»²ó¤ò½ª¤¨¤Æ4-2¤È¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡³«Ëë¤«¤éÏ»²ó½ªÎ»»þ¤Ë1ÅÀ¤Ç¤â¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤¿»î¹ç¤Ï14Ï¢¾¡¡£¤Ä¤Þ¤ê¾¡Î¨10³ä¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼·²ó¤Ë3ÈÖ¼ê¤ÎÁ¥Ç÷Âç²í¤¬7ÈÖ¤Î»³ËÜ¤Ë¤³¤ÎÆü2ËÜÌÜ¤ÎËÜÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤ë¤È¡¢1»à°ìÎÝ¤«¤éÂåÂÇ¤ÎÈÄ»³¤Ë2¥é¥ó¤òÈïÃÆ¤·¤ÆµÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¡£È¬²ó¤Ë¤Ï4ÈÖ¼ê¤ÎÃæÀîâ«ÂÀ¤¬¥Ü¥¹¥é¡¼¤Ë2ÅÀËÜÎÝÂÇ¤òÃ¡¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡£2Ç¯¤Ö¤ê¤Î1»î¹ç4ÈïÃÆ¤ÇÏ¢¾¡¿ÀÏÃ¤âÊø²õ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÆü¤Î»î¹çÁ°¤Þ¤ÇÃæÆü¤Î¥Á¡¼¥àËÜÎÝÂÇ¿ô¤Ï13¤Ç12µåÃÄºÇ¾¯¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæÆü¤Ë4ËÜ¤â¤ÎËÜÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢¤³¤ì¤Çµð¿Í¤Îº£µ¨¤ÎÈïËÜÎÝÂÇ¿ô¤Ï30¡£¥ê¡¼¥°¥ï¡¼¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£µð¿Í¤Îµß±çËÉ¸æÎ¨¤Ï17Æü¸½ºß¥ê¡¼¥°4°Ì¤Î2.72¡£´°Åê¿ô¤Ï¥¼¥í¤Ç¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤ÎÉéÃ´¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬µ¤¤¬¤«¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ËÉÔ°Â¤Ê¤Î¤¬¹ÃÈå¡ÊÂóÌé¡Ë¤Î¥ê¡¼¥É¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤ÈÆâ³Ñ¤òÂ³¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¶¯µ¤¤Î¥ê¡¼¥É¤ÏÈà¤Î»ý¤ÁÌ£¤Ç¤¹¤«¤éÀÕ¤á¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÅöÁ³¡¢°ìÈ¯¤òÍá¤Ó¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬À¸¤¸¤ë¡£°ÜÀÒ1Ç¯ÌÜ¤Ç¥Ç¡¼¥¿¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢Åê¼ê¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¿ùÆâ¡¢Æâ³¤Î¾Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ê¤Î¤Ë¡¢½½Ê¬¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÏÃ¤âÊ¹¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×¡Êµð¿ÍOB¡Ë
¡¡»î¹ç¸å¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö»ä¤Î·ÑÅê¥ß¥¹¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ò¤È¸À¤À¤±¥³¥á¥ó¥È¡£ËÜÎÝÂÇ¤Î½Ð¤ä¤¹¤¤Åìµþ¥É¡¼¥à¤òËÜµòÃÏ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼çË¤¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿¤ò¸Î¾ã¤Ç·ç¤¯Ãæ¡¢Åê¼ê¿Ø¤Î°ìÈ¯ÉÂ¤Ï¸«²á¤´¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡µð¿Í¤Ï²¬ËÜ¤ÎÎ¥Ã¦¤ÇÆÀÅÀÎÏÉÔÂ¤¬¿¼¹ï²½¤¹¤ëÃæ¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤ÏË°¤Â¤é¤º¡¢¼¡¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¸õÊä¤Ëµó¤¬¤ëÌî¼ê¤Ï6¿Í¤¤¤Æ¡¢Â¿¾¯¤ÎÌäÂê»ù¤Ç¤â±Þ¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£º£¡¢²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡ü´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¡Ä¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£