Âç²Ï¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤ËÅÐ¾ì¡ªÎøÀî½ÕÄ®¤¬¹¾¸Í¤ÎÌ¤Íè¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¡ÖÌµ±×°Ñµ­¡×¼ÂºÝ¤ÎÆâÍÆ¤òÁ´¥Ú¡¼¥¸¾Ò²ð¡ª

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[ÎøÀî½ÕÄ®] [²èºî]¡ØÆïÌµ±×°Ñµ­ : 3´¬¡Ù,[Å·ÌÀ4(1784)]. ¹ñÎ©¹ñ²ñ¿Þ½ñ´Û¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó https://dl.ndl.go.jp/pid/9892493 (»²¾È 2025-05-19)