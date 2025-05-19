¥Õ¥ó¥Ì¡¦¥¨¥¢¡¢¿·³ã¡¦Ì¾¸Å²°/ÃæÉô¡¦¥¦¥é¥ó¥Ð¡¼¥È¥ëÀþ¤Ç¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼ÊØ¡¡6·î¤Ë4±ýÉü
¥Õ¥ó¥Ì¡¦¥¨¥¢¤Ï¡¢¿·³ã¡¦Ì¾¸Å²°/ÃæÉô¡¦Âçºå/´ØÀ¾¡Á¥¦¥é¥ó¥Ð¡¼¥È¥ëÀþ¤Ç6·î¤Ë¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼ÊØ¤ò±¿¹Ò¤¹¤ë¡£
±¿¹ÒÆü¤Ï6·î11Æü¡¦13Æü¡¦16Æü¤Ç¡¢4±ýÉü¤ò±¿¹Ò¤¹¤ë¡£°ìÉô¤Ï·ÐÍ³ÊØ¤È¤Ê¤ë¡£µ¡ºà¤Ï¥¨¥ó¥Ö¥é¥¨¥ëE190·¿µ¡¡Ê98ÀÊ¡Ë¤â¤·¤¯¤Ï¥¨¥ó¥Ö¥é¥¨¥ëE195-E2·¿µ¡¡Ê136ÀÊ¡Ë¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¡£
6·î12Æü¤«¤é15Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥¦¥é¥ó¥Ð¡¼¥È¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëJCI ASPAC¥¦¥é¥ó¥Ð¡¼¥È¥ëÂç²ñ¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ±¿¹Ò¤¹¤ë¡£¥â¥ó¥´¥ë¤«¤éÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ø¤Î»²²Ã¤ò¼çÌÜÅª¤È¤·¤¿Ë¬Æü¥Ä¥¢¡¼µÒ¤âÍøÍÑ¤¹¤ë¡£
MR664¡¡Ì¾¸Å²°/ÃæÉô¡Ê08¡§10¡Ë¡Á¥¦¥é¥ó¥Ð¡¼¥È¥ë¡Ê11¡§50¡Ë¡¿6·î16Æü
MR672¡¡¿·³ã¡Ê16¡§30¡Ë¡Á¥¦¥é¥ó¥Ð¡¼¥È¥ë¡Ê20¡§20¡Ë¡¿6·î11Æü¡¦16Æü
MR652¡¡Âçºå/´ØÀ¾¡Ê11¡§30¡Ë¡Á¥¦¥é¥ó¥Ð¡¼¥È¥ë¡Ê15¡§30¡Ë¡¿6·î13Æü
MR663¡¡¥¦¥é¥ó¥Ð¡¼¥È¥ë¡Ê08¡§10¡Ë¡ÁÌ¾¸Å²°/ÃæÉô¡Ê13¡§20¡¿14¡§20¡Ë¡Á¿·³ã¡Ê15¡§30¡Ë¡¿6·î11Æü
MR663¡¡¥¦¥é¥ó¥Ð¡¼¥È¥ë¡Ê03¡§30¡Ë¡ÁÌ¾¸Å²°/ÃæÉô¡Ê08¡§40¡¿09¡§40¡Ë¡ÁÂçºå/´ØÀ¾¡Ê10¡§30¡Ë¡¿6·î13Æü
MR663¡¡¥¦¥é¥ó¥Ð¡¼¥È¥ë¡Ê02¡§00¡Ë¡ÁÌ¾¸Å²°/ÃæÉô¡Ê07¡§10¡Ë¡¿6·î16Æü
MR651¡¡¥¦¥é¥ó¥Ð¡¼¥È¥ë¡Ê08¡§10¡Ë¡ÁÂçºå/´ØÀ¾¡Ê13¡§20¡¿14¡§20¡Ë¡Á¿·³ã¡Ê15¡§30¡Ë¡¿6·î16Æü