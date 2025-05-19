¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ëÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½¡¢½é¤Î¥¢¥¸¥¢²¦¼Ô¤Ë¡ª42ºÐ¤Î¡ÈÃÒ¾¡É¿Ü²ìÍºÂç´ÆÆÄ¡ÖWÇÕ¤â°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×
Ãæ¹ñ¡¦Æâ¥â¥ó¥´¥ë¼«¼£¶è¤ÎÃæ¿´ÅÔ»Ô¥Õ¥Õ¥Û¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿AFC¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë½÷»Ò¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×2025¡£
¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ëÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½¤Ï17Æü¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÇÔ¤ì¤¿¥¿¥¤¤È·è¾¡¤ÇÂÐÀï¤·¡¢PKÀï¤ÎËö¤Ë¾¡Íø¡£Âè3²óÂç²ñ¤Ë¤·¤Æ½éÍ¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£
5Ê¬¤ËÄÉÌîº»Íå¡¢21Ê¬¤Ë¤Ï¹â¶¶µþ²Ö¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤¤¤Ê¤¬¤é¤¤¤º¤ì¤âÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿ÆüËÜ¡£±äÄ¹Àï¤Ç¤ÏµÕ¤Ë43Ê¬¤ËÄËº¨¤Î¼ºÅÀ¤òµÊ¤¹¤ë¤â¡¢¤½¤Î1Ê¬¸å¤ËµÜ¸¶¤æ¤«¤ê¤Îº¸ÂÃÆ¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢¾¡Éé¤ÏPKÀï¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢3-2¤È¥ê¡¼¥É¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿±¿Ì¿¤Î5¿ÍÌÜ¡¢GK°æ¾å¤Í¤Í¤¬Áê¼ê¤Î¥¥Ã¥¯¤ò¸«»ö¤Ë¥¹¥È¥Ã¥×¡£²áµî2Âç²ñ¤Ï·è¾¡¤Ç¥¤¥é¥ó¤ËÇÔ¤ì½àÍ¥¾¡¤À¤Ã¤¿ÆüËÜ¤¬¤Ä¤¤¤Ë¥¢¥¸¥¢¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2021Ç¯¤«¤é¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤ë¿Ü²ìÍºÂç¡Ê¤¿¤±¤Ò¤í¡Ë´ÆÆÄ¡£ÆüËÜ¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë³¦¤¤Ã¤Æ¤Î¡ÈÃÒ¾¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë42ºÐ¤Ïº£Âç²ñ¤ò½ª¤¨¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÈó¾ï¤Ë¥¿¥Õ¤ÇÆñ¤·¤¤»î¹ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥¤¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢°ì¿Ê°ìÂà¤Î¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¹¥¥²¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥¹¥³¥¢Åª¤Ë¤âÎôÀª¤Ë¤Ê¤ë»þ´ÖÂÓ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤º¤ËÀ¹¤êÊÖ¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤ò¿´¤«¤é¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¾¡Íø¤Ïº£¤Þ¤ÇÆüËÜ½÷»Ò¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë³¦¤òºî¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿³§¤µ¤ó¤Î¾¡Íø¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤Ç¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ï¥¢¥¸¥¢¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤È¤Ï°ã¤¤¡¢º£ÅÙ¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¸þ¤«¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÁª¼ê°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¥¿¥¹¥¯¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¾¡Íø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢º£¤«¤é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈÎÏ¤ò¤¢¤ï¤»¤Æ¥Á¡¼¥à¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÆüËÜ½÷»Ò¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë³¦¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÂç¤¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£
Âç²ñ´ü´ÖÃæ¡¢²ñ¾ì¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤êÆüËÜ¤«¤éÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÀ¼±ç¤¬ËÜÅö¤ËÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¤µ¤é¤ËÀ¤³¦¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¥Á¡¼¥à¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤â°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò°ì½ï¤Ë½÷»Ò¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
º£¡¢¡ÖºÇ¤â¹â¤¤µëÎÁ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¡×TOP5
º£Âç²ñ¤Î·ë²Ì¤Ë¤è¤ê¡¢Í¥¾¡¤·¤¿ÆüËÜ¡¢½àÍ¥¾¡¤Î¥¿¥¤¡¢¤½¤·¤Æ3°Ì¤Î¥¤¥é¥ó¤¬¡¢µÇ°¤¹¤Ù¤Âè1²óFIFA¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë½÷»Ò¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¡£Æ±Âç²ñ¤Ïº£Ç¯11·î¤«¤é¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£