¥í¥Ê¥¦¥ÉÂ©»Ò¡¢U-15¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½Àï¤Ç2¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ÆÍ¥¾¡¤ËÂç¹×¸¥¡ªÉã¤Î¤¢¤ì¤ò¤ä¤ë

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Os primeiros 𝗦𝗜𝗨𝗨𝗨𝗨 de Cristiano Jr. por Portugal foram no Torneio Internacional Vlatko Markovic! 😍🇵🇹#Canal11 #FutebolEmPortuguês pic.twitter.com/nygi0WCC1i
— Canal 11 (@Canal_11Oficial) May 18, 2025
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