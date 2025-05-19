»³Î¤Î¼ÂÀ¡Ö·ì¤À¤é¤±¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡È¤Ò¤Æ¨¤²¡ÉÈï³²¤Î·Ð¸³ÌÀ¤«¤¹¡¡Ãæ³Ø»þÂå¤Ë¼«Å¾¼ÖÁö¹ÔÃæ
Æî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤¬19Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖDayDay¡¥¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°9»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Ãæ³ØÀ¸¤Îº¢¤Ë¡¢¼«Å¾¼Ö¤ÇÁö¹ÔÃæ¡¢µÞ¤ËÄä¤Þ¤Ã¤¿¼Ö¤Î¥É¥¢¤¬³«¤¤¤Æ¾×ÆÍ¤·¡¢·ì¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÂÎ¸³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ºë¶Ì¸©»°¶¿»Ô¤Ç¾®³ØÀ¸¤ÎÎó¤Ë¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤·¡¢ÃË»ù4¿Í¤¬½Å·Ú½ý¤òÉé¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¡¢¼«Æ°¼Ö±¿Å¾½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¡Ê²á¼º½ý³²¡Ë¤ÈÆ»¸òË¡°ãÈ¿¡Ê¤Ò¤Æ¨¤²¡Ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÃæ¹ñÀÒ¤Î²òÂÎ¹©¡¦ûý¹¿Ë²ÍÆµ¿¼Ô¡Ê42¡Ë¤¬ºë¶Ì¸©·Ù¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ûýÍÆµ¿¼Ô¤Ï»ö·ïÁ°¤Ë°û¼ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¼«Æ°¼Ö±¿Å¾½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¤ÎÍÆµ¿¤ò¡Ö²á¼º½ý³²¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÅù±Æ¶ÁÈ¯³ÐÌÈÃ¦¡×¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÆÁ÷¸¡¤¹¤ëÊý¿Ë¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ë´ØÏ¢¤·¡¢ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¸òÄÌ»ö¸Î¤Ë¾Ü¤·¤¤¾¾°æ¹À°ìÏºÊÛ¸î»Î¤¬À¸½Ð±é¡£¤Ò¤Æ¨¤²¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆ»¸òË¡¤Î¡Öµß¸îµÁÌ³°ãÈ¿¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²òÀâ¤·¤¿¡£
»³Î¤¤Ï¡ÖÃæ³ØÀ¸¤Îº¢¤Ë¼«Å¾¼Ö¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼Ö¤¬µÞ¤Ë»ß¤Þ¤Ã¤Æ¥É¥¢¤ò¡¢¥¬¥Ã¤Æ³«¤±¤Æ¡£¤½¤Î¥É¥¢¤Ë¼ê¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¡¢·ì¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤ËÁø¤Ã¤¿»ö¸Î¤ò¹ðÇò¡£¤½¤Î¤È¤¡¢¡Ö¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¿Í¤¬¡Ø¤³¤ÎÈâ¸«¤Æ¡Ù¤È¸À¤¤¡Ø¤³¤ì½ý¤Ä¤¤¤¿¤«¤é·¯¤ËÀÁµá¤·¤è¤¦¤È»×¤¦¤±¤É¡¢·¯¤â¤±¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤¤¤¤¤è¡¢¤¸¤ã¤¢¡¢¤ª¸ß¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¤¹¡¼¤Ã¤È¼Ö¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¼Ö¤¬Æ¨Áö¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¡Ê·Ù»¡¤Ë¡Ë¸À¤Ã¤Æ¤ì¤Ð¡©¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¡£
¾¾°æÊÛ¸î»Î¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¸À¤¦¤Ù¤¤Ç¤¹¡×¤È²óÅú¡£»³Î¤¤Ï¡ÖÂç¿Í¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤ÉÝ¤«¤Ã¤¿³Ð¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¾¾°æÊÛ¸î»Î¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤À¤ÈÃÎ¼±¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Âç¿Í¤Ë¸À¤¤Éé¤«¤µ¤ì¤Á¤ã¤¦¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Â¦¤¬ÂÐ½è¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Á°Äó¤È¤·¤ÆË¡Î§¤¬¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¼Ö¤Î¥É¥¢¤ò³«¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Â¾¤Î¸òÄÌ¤òË¸³²¤·¡¢»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥É¥¢¤ò³«¤±¤¿Â¦¤ÎÀÕÇ¤¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ÅÔÆâ¤Ç¥¿¥¯¥·¡¼¤¬ÆÍÁ³³«¤±¤¿¥É¥¢¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¼«Å¾¼Ö¤ÎÃËÀ¤¬Å¾ÅÝ¤·¡¢¸åÂ³¤Î¥Ð¥¹¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì»àË´¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤È¥Ð¥¹¤Î±¿Å¾¼ê¤¬¼«Æ°¼Ö±¿Å¾½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¡Ê²á¼º±¿Å¾Ã×»à¡ËÍÆµ¿¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»³Î¤¤¬Ãæ³Ø»þÂå¤ËÁø¤Ã¤¿»ö¸Î¤Î¾ì¹ç¡¢¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢¼Ö¤¬µÞ¤ËÄä¤Þ¤Ã¤Æ¥É¥¢¤ò³«¤¡¢»³Î¤¤Î¼«Å¾¼Ö¤ÎÄÌ¹Ô¤òË¸³²¤·¤¿·ë²Ì¡¢»³Î¤¤Î¼«Å¾¼Ö¤¬¾×ÆÍ¡£¼«Æ°¼Ö¤Î±¿Å¾¼ê¤Ï¡¢»³Î¤¤ËÉé½ý¤µ¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢µß¸î¤»¤º¤ËÆ¨Áö¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ï¡¢¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤ËÌä¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£