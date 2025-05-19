¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÂçÂÇ·â¡Äµß±çº¸ÏÓ¥¢¥ë¥Ð¥é¥É80»î¹ç½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¡¡¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¸þ¾åÌô¤ò»ÈÍÑ¡¡PS½Ð¾ì¤Ç¤¤º
¡¡¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¥Û¥»¡¦¥¢¥ë¥Ð¥é¥ÉÅê¼ê¡Ê29¡Ë¤¬18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¸þ¾åÌô¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤è¤ê80»î¹ç¤Î½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¡£Âç¥ê¡¼¥°µ¡¹½¤¬Æ±Æü¡¢±¿Æ°Ç½ÎÏ¸þ¾å¸ú²Ì¤Î¤¢¤ë³°°øÀ¥Æ¥¹¥È¥¹¥Æ¥í¥ó¤ËÍÛÀÈ¿±þ¤ò¼¨¤·¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º¸ÏÓ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥é¥É¤Ïº£µ¨20»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢4¾¡1ÇÔ5¥Û¡¼¥ë¥É¡¢7¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨2¡¦70¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Âç¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡ÖMLB.com¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢80»î¹ç¤Î½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤Ë¤è¤ê¡¢º£½©¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤â½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÅìÃÏ¶è¤Ç2°Ì¤ËÉÕ¤±¡¢¼ó°Ì¥á¥Ã¥Ä¤òÄÉ¤¦¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖºÇ¤â°ÂÄê¤·¤¿¥ê¥ê¡¼¥ÕÅê¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢Èà¤ÎÂå¤ï¤ê¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¤í¤¦¡×¤ÈÂçÂÇ·â¤Ë¤Ê¤ë¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥É¥ó¥Ö¥í¥¦¥¹¥¡¼ÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥é¥É¤¬¡ÖÈà¤ÎÏÃ¤·Êý¤«¤é¤·¤Æ¸Î°Õ¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ê¤¤¡×¤ÈÊÛÌÀ¡£º¸ÏÓ¤Ï¸ºÎÌ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¾ï¤ËÂÎ½Å¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç²¿¤«¤òÀÝ¼è¤·¤¿¤³¤È¤ÇÎÉ¤¤·ë²Ì¤¬½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¢¥ë¥Ð¥é¥É¤Ïº£µ¨¡¢3Ç¯Áí³Û2200Ëü¥É¥ë¡ÊÌó32²¯±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¤ÎºÇ½ªÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»¤Ï400»î¹ç¤Ç19¾¡26ÇÔ¡¢112¥Û¡¼¥ë¥É¡¢52¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨3¡¦40¡£