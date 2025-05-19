¡Ö¤â¤¦¤Û¤È¤ó¤ÉÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¤â¤Î¤Þ¤Í·Ý¿Í¡¦¥³ー¥¸ーÉÚÅÄ¤¬ÌÀ¤«¤¹¡È¥Óー¥ë¤¬±Ê±ó¤Ë°û¤á¤ë¡ÉÅüÇ¢ÉÂ¤Î¶²ÉÝ¤È¤½¤ì¤Ç¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÆ®ÉÂ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¥ï¥± ¡Ú2025Ç¯4·î¥Ù¥¹¥Èµ»ö¡Û
2025Ç¯4·î¡¢½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÆÉ¤Þ¤ì¤¿¿Íµ¤µ»ö¥Ù¥¹¥È£µ¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë¡£Âè5°Ì¤Ï¡¢ÉÂµ¤¤Î¤¿¤á¤Û¤È¤ó¤ÉÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥³ー¥¸ーÉÚÅÄ¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーµ»ö¤À¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥é¥¤¥Ö¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤ÏÌÜ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³ー¥¸ーÉÚÅÄ
2025Ç¯4·î¤Ë¡¢½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÈ¿¶Á¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¿Íµ¤µ»ö¥Ù¥¹¥È5¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë¡£
Âè1°Ì¤Ïºë¶Ì¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¾×·âÅª¤Ê½÷»Ò¹âÀ¸»¦³²»ö·ï¡£Èï³²¼Ô¤ÏÎéµ·Àµ¤·¤¯³èÈ¯¤Ê¾¯½÷¤Ç¡¢¶á½ê¤Î½»Ì±¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÊÔ½¸Éô¤Î¼èºà¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Âè1～5°Ì¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
1°Ì
¡Òºë¶Ì¡¦15ºÐ½÷»Ò¹âÀ¸»¦³²¡Ó¡Ö²áµî¤ËÂç¤¤Ê»ö·ïµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖºòÇ¯¤Ë½Ð½ê¡Ä¡×ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¿¦¶ÈÉÔ¾ÜÃË¡Ê24¡Ë¤ÈÎéµ·Àµ¤·¤¤³èÈ¯¤Ê¥Ð¥¹¥±¾¯½÷¤È¤ÎÀÜÅÀ¤Ï¡©
2°Ì
¡ÒÂçºåËüÇî2²¯±ß¥È¥¤¥ì¡Ó¡Ö»ÅÀÚ¤ê¤â¤Ê¤¯¤Æ´Ý¸«¤¨¤¹¤®¡×¡È¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥¼¥í¡É¤ÎÍÄ»ùÍÑ¥È¥¤¥ì¤¬ÇÈÌæ¡ÄµÈÂ¼ÃÎ»ö¤Î³«¾ì»þ´ÖÁ°ÅÝ¤·°Æ¤Ç¤âÂçº®Íð
3°Ì
¡Ò½÷»Ò¹âÀ¸¥¯¥íー¥¼¥Ã¥È°äÂÎ¡Ó¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤¬ÀäÂÐ¤Ë²È¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Ç¤Ã¤Æ¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æâµ¤¤Ê¸µ¥¹ー¥Ñー¶ÐÌ³¤ÎÃË¡Ê21¡Ë¤Ï¤Ê¤¼Èï³²¼Ô¤ò¼«Âð¤ËÏ¢¤ì¹þ¤ß¡Ö¥²ー¥à¤Ç¸ýÏÀ¤Ë¤Ê¤ê²¿ÅÙ¤â»É¤·¤¿¡×¤Î¤«¡Ò°¦ÃÎ¡¦°ìµÜ¡Ó
4°Ì
¼ê¼ó¤ò³ú¤Þ¤ì¤Æ½Ð·ì¡¢ÌÜ¸µ¤ò²¥¤é¤ì¼ºÌÀÀ£Á°¤â¡Ä¹ËöÂáÊá»ö·ï¤Ç¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÌäÂê»ë¤µ¤ì¤ë°åÎÅ¸½¾ì¤Ç¤ÎË½ÎÏ¤È¥»¥¯¥Ï¥é¡Ö¥¹¥¤¢¤é¤Ð¶»¤ä±¢Éô¤òÆ²¡¹¤È¿¨¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×
5°Ì
¡Ö¤â¤¦¤Û¤È¤ó¤ÉÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¤â¤Î¤Þ¤Í·Ý¿Í¡¦¥³ー¥¸ーÉÚÅÄ¤¬ÌÀ¤«¤¹¡È¥Óー¥ë¤¬±Ê±ó¤Ë°û¤á¤ë¡ÉÅüÇ¢ÉÂ¤Î¶²ÉÝ¤È¤½¤ì¤Ç¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÆ®ÉÂ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¥ï¥±
¢°Ê²¼µ»öËÜÊÔ
¥¿¥â¥ê¡¢¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡¢ÀÐ¶¶µ®ÌÀ¤Ê¤É¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤Þ¤Í·Ý¤Ç¿Íµ¤¤Î¥³ー¥¸ーÉÚÅÄ¡Ê58ºÐ¡Ë¡£¼Â¤ÏÄ¹¤é¤¯ÅüÇ¢ÉÂ¤ò´µ¤¤¡¢£¶Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤éÌÜ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¸«¤¨¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤È¤¤¤¦¡£º£¤ä10¿Í¤Ë£±¿Í¤¬Øí´µ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ñÌ±ÉÂ¤Î¶²ÉÝ¤È¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÁ°¸þ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Æ®ÉÂÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¥Óー¥ë¤¬±Ê±ó¤Ë°û¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦
――ÅüÇ¢ÉÂ¤ÎÈ¯¾É¤Ï¤¤¤Ä¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¥³ー¥¸ーÉÚÅÄ¡Ê°Ê²¼¡¢Æ±¡Ë¡¡25～6ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¤ä¤¿¤é¹¢¤¬³é¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î¤È¤¤ËÅüÇ¢¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ÉÂ±¡¤Ç·ìÅüÃÍ¤òÂ¬¤Ã¤¿¤é´ð½à¤¬110¤Î¤È¤³¤í270¤â¤¢¤Ã¤Æ¡ÖÎ©ÇÉ¤ÊÅüÇ¢ÉÂ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢ÉÂµ¤¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤â²¿¤â»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤¼¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¶ì¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡£¹¢¤¬´¥¤¯ÄøÅÙ¤Ç¡¢Â¾¤Ë¾É¾õ¤¬ÆÃ¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÉÂµ¤¤Î¼Â´¶¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
――¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¸¶°ø¤Ï²¿¤«¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿©¤Ù¤¹¤®¤¬¸¶°ø¤Ç¤¹¤Í¡£Åö»þ¡¢¤ªÅ¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ±Ä¶È¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¿¼Ìë¤Ë¿©»ö¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤ª¼ò¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°û¤ó¤Ç¤ª¤é¤º¡¢¼Â¤ÏÅüÇ¢ÉÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é°û¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
――¤¨¤Ã¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¥¢¥ë¥³ー¥ë¥Ç¥Ó¥åー¤Ç¤¹¤«!?
¤¹¤´¤¯¹¢¤¬³é¤¯¤«¤é¡¢¥Óー¥ë¤Ê¤ó¤Æ±Ê±ó¤Ë°û¤á¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¿ì¤¦´¶³Ð¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤âÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¿ì¤¦¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë³Ú¤·¤¤¤Î¤«¤Ã¤Æ¡£
――°å»Õ¤«¤é»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¤â¤Á¤í¤ó»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤ª¼ò¡¢¥¿¥Ð¥³¤Ï¤ä¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤·¡£¤Ç¤â·ë¶É¡¢ÎÌ¤ÎÌäÂê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£´Å¤¤¥â¥Î¤â¿©¤Ù¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿©¤Ù¤¹¤®¤¬¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÂÎ¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¡¢´Å¤¤¥â¥Î¤À¤í¤¦¤¬²¿¤À¤í¤¦¤¬¤¹¤Ù¤Æ¥Ö¥É¥¦Åü¤ËÊÑ¤ï¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢·ë¶É¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
――ÅüÇ¢ÉÂ¤Î¼£ÎÅ¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤Þ¤º¥¤¥ó¥¹¥ê¥óÃí¼Í¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ó¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤«¤éÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
·ù¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢40ºÐº¢¤«¤éÂÇ¤Á»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÅüÇ¢ÉÂ¤Ï¡¢¡Ö¤·¤á¤¸¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¿À·Ð¾É¡¢ÌÜ¤Î¿ê¤¨¡¢¿ÕÂ¡¡¢¤³¤Î3¤Ä¤¬¤É¤ó¤É¤ó°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢ÉáÄÌ¤ÎÀ¸³è¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢Â¤Î´¶³Ð¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¿À·Ð¾ã³²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤ëÆü¡¢¥Û¥Ã¥È¥«ー¥Ú¥Ã¥È¤Ç¿²¤Æ¤¤¤Æ¡¢²Ð½ý¤·¤Æ¿å¤Ö¤¯¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤âÂ¤Î´¶³Ð¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡ÖÇ®¤¤¡×¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯µ¤¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
――Ãí¼Í¤ÏÄË¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¿Ë¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯ºÙ¤¤¤Î¤ÇÄË¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤Ï£²¼ïÎà¤¢¤Ã¤ÆÄ«µ¯¤¤¿¤È¤¤È¡¢¿©»ö¤Î¤È¤¤ËÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼å»ë¤Ë¤è¤ê¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êº¤Æñ¤¬¡Ä
――58ºÐ¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¾É¾õ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÌÜ¤¬¼å»ë¤Ç¤¹¡£¥Ó¥Ëー¥ëÂÞ¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¥â¥Î¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¡¢¤Ü¤ó¤ä¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ë¤Ç»×¤¤½Ð¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¡£¤À¤«¤é¤Ò¤È¤ê¤Ç½Ð³Ý¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡¢ºÊ¡¢¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¢·Ý¿Í¤Î¸åÇÚ¡¢Ã¯¤«¤ËÉÕ¤Åº¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ó¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
――»Å»ö¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¡©
¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î»Å»ö¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£¸¶¹Æ¤Î»ú¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ê¸¾Ï¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò³Ð¤¨¤Æ¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£
¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¤Ë¤â½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡£½ÐÂê¤Ë¿Þ²ò¤ä¼Ì¿¿¤Ê¤É¤¢¤ê¡¢²»À¼¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤ÇÀµ²ò¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤Î¡Ë¥¹¥Æー¥¸¤ÏÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥ê¥Ïー¥µ¥ë¤ò¤ä¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÉñÂæ¤«¤é¹ß¤ê¤Æ¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤Ø²ó¤ë¤Î¤â¡¢¸åÇÚ¤Ë°ì½ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º¤¤ë¤Î¤Ï¤ªµÒ¤µ¤ó¤«¤é¥Á¥Ã¥×¤òº¹¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤â¸«¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤Ê¡£Â»¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¡Ê¾Ð¡Ë¡£
――ÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢ÉÝ¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
±Ä¶È¤Ç½é¤á¤ÆË¬¤ì¤ë¾ì½ê¤ä¡¢ÃÊº¹¤ÏÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¿ÆÀÚ¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ³¬ÃÊ¤Î¿ô¤¨Êý¤Ã¤Æ°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¤¢¤È£³ÃÊ¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¡¢£³ÃÊ¤Ç½ª¤ï¤ê¤«¤È»×¤¦¤È¡¢¤â¤¦£±ÃÊ¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇ½é¤ÎÃÊ¤ò¡Ö¤Ê¤·¡×¤Ë¤·¤Æ¿ô¤¨¤ë¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤¢¤ê¡×¤Ë¤·¤Æ¿ô¤¨¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤ÏÉÝ¤¤¤Ç¤¹¡£
¿À·Ð¾ã³²¤ÇÂ¤Î´¶³Ð¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢³¬ÃÊ¤òÆ§¤ó¤Ç¤¤¤ë´¶³Ð¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é³¬ÃÊ¤Ï¤È¤¯¤ËÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
――¿Í¹©Æ©ÀÏ¤ò¼õ¤±¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ä¡£
Ï·ÇÑÊª¤òÂÎ¤«¤éÇÓ½Ð¤¹¤ë¿ÕÂ¡¤¬µ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¿Í¹©Æ©ÀÏ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£6Ç¯Á°¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡£¿ÕÂ¡¤¬°¤¤¤È¡¢ÅÇ¤µ¤¤¬¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¿©Íß¤¬¤Ê¤¤¡£¤É¤ó¤ÊÆ÷¤¤¤âµ¤»ý¤Á°¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¶ñ¹ç¤Î°¤µ¤ËÌô¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ç»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤¦ÇÐÍ¥¤Î´é¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤
――¿Í¹©Æ©ÀÏ¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¼£ÎÅ¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
µ¡³£¤Ç·ì±Õ¤ÎÏ·ÇÑÊª¤ò¼è¤ê½ü¤¤Þ¤¹¡£½µ£³²ó¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Ë¿²¤Æ´É¤òÄÌ¤¹¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢£±²ó£´»þ´Ö¤â¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Í¹©Æ©ÀÏ¤ò»Ï¤á¤ë¤È¿Õ¤Îµ¡Ç½Äã²¼¤Ç¡¢¤ª¤·¤Ã¤³¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤Ê¤ê¡¢ÂÎ¤Ë¿å¤¬Ãù¤Þ¤Ã¤Æ¡¢1Æü¤Ç2~3㎏¤ÏÂÀ¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥É¥é¥¤¥¦¥§¥¤¥È¤È¤¤¤Ã¤ÆÂÎ¤«¤é¿å¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¿å¤ò¼è¤ê½Ð¤·²á¤®¤ë¤ÈÂÎ¤¬¤Ä¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¯¥¿¥¯¥¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿É¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
ËÍ¤ÏÈæ³ÓÅªÉü³è¤¹¤ë¤Î¤¬Áá¤¤¤Î¤Ç¡¢º£¤Ç¤ÏÆ©ÀÏ¸å¤Ë±Ä¶È¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢°ÊÁ°¤Ï¡¢30Ê¬¤Î¥·¥çー¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤ÈèÏ«´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
――£±²ó£´»þ´Ö¤È¤¤¤¦¤È¤±¤Ã¤³¤¦Ä¹¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²¿¤ò¤·¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Éû²»À¼¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢±Ç²è¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥Þ¤Ï1¥¯ー¥ë20ËÜ¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤¿¤À¡¢¼å»ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Î´é¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¶¶ËÜ´ÄÆà¤ÏÊ¬¤«¤ë¤±¤É¡¢ÉÍÊÕÈþÇÈ¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤È¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤¿¤Á¤Îº£¤Î´é¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¼ã¤¤º¢¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
――À¼¤òÊ¹¤¤¤Æ´é¤ä»Ñ¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¤À¤«¤é¡¢¤è¤ê¼ª¤¬¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶áNHK¤ÎÄ«¥É¥é¤Ç¸¶ÅÄÂÙÂ¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÃÝÌîÆâË¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£´é¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢À¼¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢À¼¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¤Ä¤Ê¤²¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¤â¤Î¤Þ¤Í¤â¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
――´é¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¤±¤É¡¢À¼¤Ï¤½¤Ã¤¯¤ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢ÃÝÌîÆâË¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¥Í¥Ã¥È¤Ç½Ð±é¼Ô¾ðÊó¤òÄ´¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¯¥·¥ç¤·¤ÆÊ¸»ú¤òÂç¤¤¯¤·¤Æ¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤òÌÜ¤«¤é10㎝¤¯¤é¤¤¤Î°ÌÃÖ¤Þ¤Ç¤â¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢²¿¤È¤«ÆÉ¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¼ê´Ö¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¤Ã¤ÆÃ¯¤¬²¿¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤áÁ´ÉôÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë´¶¼Õ¡ª
――Æ®ÉÂÀ¸³è¤ÏÂçÊÑ¶ìÏ«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤¹¤Í¡£
ÂÎÄ´¤¬ºÇ°¤Ê»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤ÏÆ°¤±¤ë´î¤Ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÜ¤¬°¤¤¤Î¤Ë¡¢»Å»ö¤ò¥ª¥Õ¥¡ー¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤â´¶¼Õ¤Ç¤¹¡£
°ÊÁ°¤ÏµÒÀÊ¤ò¸«¤Æ¡¢º£Æü¤Ï¹âÎð¼Ô¤Ð¤«¤ê¤À¤Ê¤È¤«¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Æ¤ä¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤ÏÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤«¤Ð¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――º£¸å¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¥é¥¤¥Ö¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇµÒÁ°¤Ç¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤«¤éÆ±¤¸ÅüÇ¢ÉÂ¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤ä¡¢¤½¤Î²ÈÂ²¡¢¤Þ¤¿Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¹Ö±é²ñ¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÂÎ¸³¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÅüÇ¢ÉÂ¤Ã¤ÆÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¸þ¤¹ç¤¨¤Ð³Ú¤·¤¤Æü¾ïÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÔ½¸Éô¡¡
¡ã¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡ä
¥³ー¥¸ーÉÚÅÄ
1967Ç¯2·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£ÁÇ¿Í»þÂå¤«¤é¤â¤Î¤Þ¤ÍÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥×¥í´éÉé¤±¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¡£åÌÌ©¤ÊºÆ¸½À¤Ç¤â¤Î¤Þ¤ÍÈÖÁÈ¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤âÂ¿¿ô¡£¥¿¥â¥ê¡¢¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡¢ÀÐ¶¶µ®ÌÀ¡¢ÅçÅÄ¿Â½õ¤Ê¤É¥ì¥Ñー¥È¥êー¤Ï100Ì¾°Ê¾å¡£