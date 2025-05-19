Chrome¤ÎPDF¥Ó¥å¡¼¥ï¡¼¤¬¿Ê²½¡¢²èÁü·Á¼°PDF¤ÎÄ¾ÀÜÁàºî²ÄÇ½¤Ë
Android Police¤Ï5·î15Æü(¸½ÃÏ»þ´Ö)¡¢¡ÖGoogle Chrome now lets you copy and search text in scanned PDFs¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×ÈÇ¤ÎChrome¥Ö¥é¥¦¥¶¤¬PDFÆâ¤Î¥Æ¥¥¹¥È¤ò¥¹¥¥ã¥ó¤·¤Æ¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡¢¥³¥Ô¡¼¡¢¸¡º÷¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤³¤Îµ¡Ç½¤ÏOCR¡Ê¸÷³Ø¼°Ê¸»úÇ§¼±¡Ëµ»½Ñ¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï²èÁü¤È¤·¤ÆÊÝÂ¸¤µ¤ì¤¿PDFÊ¸½ñ¤ÎÆâÍÆ¤òÄ¾ÀÜÁàºî¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
Google Chrome now lets you copy and search text in scanned PDFs
¡û¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤ÎÆÉ¤ß¾å¤²¤Ë¤âÂÐ±þ
ÄÌ¾ï¡¢¥¹¥¥ã¥ó¤µ¤ì¤¿PDF¤Ï²èÁü·Á¼°¤ÇÊÝÂ¸¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥Æ¥¥¹¥È¤ÎÁªÂò¤ä¸¡º÷¤òÄ¾ÀÜ¹Ô¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Chrome¤ÎºÇ¿·¤ÎPDF¥Ó¥å¡¼¥ï¡¼¤Ç¤Ï¡¢OCRµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤³¤ÎÌäÂê¤ò²ò¾Ã¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¡¢²èÁü·Á¼°¤ÎPDF¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¥Æ¥¥¹¥È¤ò´ÊÃ±¤ËÁªÂò¤·¡¢¥³¥Ô¡¼¤ä¸¡º÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
²èÁü·Á¼°¤ÎPDFÊ¸½ñ¤Ï¡¢»ë³Ð¾ã³²¤Î¤¢¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï°ìÁØÌñ²ð¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡£¥Æ¥¥¹¥È¤¬Ç§¼±¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥ê¡¼¥À¡¼¤¬ÆâÍÆ¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£Chrome¤Ç¤Ï¡¢OCRµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¤âÂÐ½è¤·¤¿¡£¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¥¹¥¥ã¥ó¤µ¤ì¤¿PDF¤ÎÆâÍÆ¤ò´ÊÃ±¤ËÆÉ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢»ë³Ð¾ã³²¼Ô¤ò´Þ¤àÂ¿ÍÍ¤Ê¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬PDF¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤Îµ¡Ç½¤Ï¡¢Chrome¤ÎºÇ¿·¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ë¼«Æ°Åª¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÀßÄê¤ä³ÈÄ¥µ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¡ûAndroidÈÇ¤Ç¤Ï¥Ú¡¼¥¸¥º¡¼¥àµ¡Ç½¤¬²þÁ±
¤µ¤é¤ËGoogle¤Ï¡¢AndroidÈÇChrome¤Ë¤â¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Î¿·µ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×ÈÇ¤ÎChrome¤Ç¤Ï¡¢¥Ú¡¼¥¸¥º¡¼¥àµ¡Ç½¤ò»È¤Ã¤Æ¥Ú¡¼¥¸¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤òÊÑ¤¨¤º¤Ë¥Æ¥¥¹¥È¥µ¥¤¥º¤ò³ÈÂç¤Ç¤¤ë¡£¤·¤«¤·Android¤Ç¤Ï¡¢¥º¡¼¥à¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¥Ú¡¼¥¸¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢ÆÉ¤ß¤ä¤¹¤µ¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
ºÇ¿·¤ÎAndroidÈÇChrome¤Ç¤Ï¤³¤ÎÌäÂê¤ËÂÐ½è¤·¡¢¥º¡¼¥à¥¤¥ó¤·¤Æ¤âWeb¥Ú¡¼¥¸¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤º¡¢¥Æ¥¥¹¥È¥µ¥¤¥º¤Î¤ß¤ò³ÈÂç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢»ëÇ§À¤¬¸þ¾å¤·¤ÆÆÉ¤ß¤ä¤¹¤µ¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ï¡¢Google¤Î¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¸þ¾å¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£OCRµ¡Ç½¤ÎÆ³Æþ¤ä¥Æ¥¥¹¥È³ÈÂçµ¡Ç½¤ÎÄÉ²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬²÷Å¬¤ËChrome¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤³¤Îµ¡Ç½¤ÏOCR¡Ê¸÷³Ø¼°Ê¸»úÇ§¼±¡Ëµ»½Ñ¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï²èÁü¤È¤·¤ÆÊÝÂ¸¤µ¤ì¤¿PDFÊ¸½ñ¤ÎÆâÍÆ¤òÄ¾ÀÜÁàºî¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡û¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤ÎÆÉ¤ß¾å¤²¤Ë¤âÂÐ±þ
ÄÌ¾ï¡¢¥¹¥¥ã¥ó¤µ¤ì¤¿PDF¤Ï²èÁü·Á¼°¤ÇÊÝÂ¸¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥Æ¥¥¹¥È¤ÎÁªÂò¤ä¸¡º÷¤òÄ¾ÀÜ¹Ô¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Chrome¤ÎºÇ¿·¤ÎPDF¥Ó¥å¡¼¥ï¡¼¤Ç¤Ï¡¢OCRµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤³¤ÎÌäÂê¤ò²ò¾Ã¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¡¢²èÁü·Á¼°¤ÎPDF¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¥Æ¥¥¹¥È¤ò´ÊÃ±¤ËÁªÂò¤·¡¢¥³¥Ô¡¼¤ä¸¡º÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
²èÁü·Á¼°¤ÎPDFÊ¸½ñ¤Ï¡¢»ë³Ð¾ã³²¤Î¤¢¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï°ìÁØÌñ²ð¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡£¥Æ¥¥¹¥È¤¬Ç§¼±¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥ê¡¼¥À¡¼¤¬ÆâÍÆ¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£Chrome¤Ç¤Ï¡¢OCRµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¤âÂÐ½è¤·¤¿¡£¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¥¹¥¥ã¥ó¤µ¤ì¤¿PDF¤ÎÆâÍÆ¤ò´ÊÃ±¤ËÆÉ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢»ë³Ð¾ã³²¼Ô¤ò´Þ¤àÂ¿ÍÍ¤Ê¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬PDF¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤Îµ¡Ç½¤Ï¡¢Chrome¤ÎºÇ¿·¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ë¼«Æ°Åª¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÀßÄê¤ä³ÈÄ¥µ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¡ûAndroidÈÇ¤Ç¤Ï¥Ú¡¼¥¸¥º¡¼¥àµ¡Ç½¤¬²þÁ±
¤µ¤é¤ËGoogle¤Ï¡¢AndroidÈÇChrome¤Ë¤â¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Î¿·µ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×ÈÇ¤ÎChrome¤Ç¤Ï¡¢¥Ú¡¼¥¸¥º¡¼¥àµ¡Ç½¤ò»È¤Ã¤Æ¥Ú¡¼¥¸¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤òÊÑ¤¨¤º¤Ë¥Æ¥¥¹¥È¥µ¥¤¥º¤ò³ÈÂç¤Ç¤¤ë¡£¤·¤«¤·Android¤Ç¤Ï¡¢¥º¡¼¥à¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¥Ú¡¼¥¸¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢ÆÉ¤ß¤ä¤¹¤µ¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
ºÇ¿·¤ÎAndroidÈÇChrome¤Ç¤Ï¤³¤ÎÌäÂê¤ËÂÐ½è¤·¡¢¥º¡¼¥à¥¤¥ó¤·¤Æ¤âWeb¥Ú¡¼¥¸¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤º¡¢¥Æ¥¥¹¥È¥µ¥¤¥º¤Î¤ß¤ò³ÈÂç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢»ëÇ§À¤¬¸þ¾å¤·¤ÆÆÉ¤ß¤ä¤¹¤µ¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ï¡¢Google¤Î¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¸þ¾å¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£OCRµ¡Ç½¤ÎÆ³Æþ¤ä¥Æ¥¥¹¥È³ÈÂçµ¡Ç½¤ÎÄÉ²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬²÷Å¬¤ËChrome¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£