¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î°ì»þÆ±ÅÀ3¹æ2¥é¥óHR¸Æ¤ÖH&°ì»þÆ±ÅÀ¤Îµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤Ç1·³¾º³Ê¤Ø¥¢¥Ôー¥ë¡ªÃæÌîÂóÌ´¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÂç»³ÍªÊå/º´Æ£µ±ÌÀ¤ò¶¼¤«¤¹Â¸ºß¤ËÀ®Ä¹´üÂÔ¤Îºå¿À2·³¤ËÀø¤à¹¥ÂÇ¼Ô¤È¤Ï¡ª¡©
¸Í°æÎí»Î¤¬
¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î°ì»þÆ±ÅÀ3¹æ2¥é¥ó¥Ûー¥à¥é¥ó¸Æ¤Ö¥Ò¥Ã¥È
5·î16Æü¡¢¥Ê¥´¥äµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥êー¥°¤ÎÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥ºÀï¤Ë¡¢¡Ö3ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¸Í°æÎí»Î¤Ï¡¢2ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ1»Íµå¡£¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î°ì»þÆ±ÅÀ¤Î3¹æ2¥é¥ó¥Ûー¥à¥é¥ó¤ò¸Æ¤Ö¥Ò¥Ã¥È¤Ë¡¢°ì»þÆ±ÅÀ¤Îµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤òÊü¤Á¡¢1·³¾º³Ê¤Ø¥¢¥Ôー¥ë¤·¤¿¡£
4²ó¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿¸Í°æÎí»Î¤Ï¡¢ÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥ºÀèÈ¯¤Î²¬ÅÄ½ÓºÈ¤Î5µåÌÜ¥¹¥é¥¤¥Àー¤ò¥»¥ó¥¿ー¤Ø¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Á¡¢¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î°ì»þÆ±ÅÀ¤Î3¹æ2¥é¥ó¥Ûー¥à¥é¥ó¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
5²ó1¥¢¥¦¥È1¡¢3ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢µ¾À·¥Õ¥é¥¤¤òÊü¤Á¡¢ºå¿À¤ò°ì»þÆ±ÅÀ¤È¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤³¤½1·³¤òÌÜ»Ø¤¹¸Í°æÎí»Î¤Ë¤Ï¡¢ÃæÌîÂóÌ´¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Âç»³ÍªÊå¡¢º´Æ£µ±ÌÀ¤ò¶¼¤«¤¹Â¸ºß¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£