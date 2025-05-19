Á°ÂåÌ¤Ê¹!?¥ß¥·¥ó¼ñÌ£¤Î¥í¥Ã¥Á¡¦¥³¥«¥É¡¡Ã±ÆÈ¥é¥¤¥ÖÍÑ¥°¥Ã¥º¤¬ÏÃÂê¡Ö´õ¾¯²ÁÃÍ¤¬²á¤®¤Þ¤¹¡×¡ÖÎ©ÇÉ¤Ê¥×¥í¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥í¥Ã¥Á¡×¤Î¥³¥«¥É¥±¥ó¥¿¥í¥¦¡Ê46¡Ë¤¬19Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ã±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤Î¤¿¤á¤Î¼êºî¤ê¥°¥Ã¥º¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡¡¡2022Ç¯¤«¤é¥ß¥·¥ó¤ò»È¤Ã¤¿ºÛË¥¤ò»Ï¤á¡¢¥·¥ã¥Ä¤ä¥Ð¥Ã¥°¤òÀ©ºî¡¢ºòÇ¯¤Ë¤ÏÍÎºÛ¤ÎËÜ¤ò½ÐÈÇ¤·¤¿¥³¥«¥É¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¥Ø¥Ó¡¼¥í¥Ã¥Á¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈBAG¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö¥í¥Ã¥Á20¼þÇ¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ä¥¢¡¼¡Ø¥Ø¥Ó¡¼¥í¥Ã¥Á¡Ù¤Î¥°¥Ã¥º¤òÆþ¤ì¤Æ»ý¤Ã¤Æµ¢¤ëÍÑBAG´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖLOTTI¡×¤Î¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ð¥Ã¥°¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö20¼þÇ¯¤È¤¤¤¦»ö¤Ç20¸Äºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç1¸ø±é¥é¥ó¥À¥à¤Ë5¸Ä¤º¤Ä¡ß4¸ø±é¡£¥é¥¤¥Ö½ªÎ»¸å¤Î¥¨¥ó¥É¥È¡¼¥¯¤Î»þ¤ËÃêÁª²ñ¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Öº£Ç¯¤âM¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤µ¤ó¤ËÀ¸ÃÏ¤òÄó¶¡¤·¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤À¤«¤é¡¢ÄÌÈÎ¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¤Ã¤Æ¤Ð¡Á¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö²¿¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ã¤Æ¡¢¥³¥«¥É¤µ¤ó¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¼êºî¤ê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¡¡´õ¾¯²ÁÃÍ¤¬²á¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤â¤¦¹©¾ì¤Ç¹©¾ìÄ¹¤Ç¤¤ëÏÓÁ°¤Ç¤¹¤ï¡×¡ÖºÍÇ½³«²Ö¤·¤Þ¤¯¤ê¡ª¡×¡Ö¤â¤¦Î©ÇÉ¤Ê¥×¥í¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£