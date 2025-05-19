¤æ¤¤Ý¤è¡¢Èþ¥Ü¥Ç¥£¤Ø¡Ö²Æ¤Þ¤Ç¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹4kg¡×ÌÜÉ¸¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥óÃæ¡¡¤±¤Ã¤³¤¦¥Ï¡¼¥É¤Ë¡Ö¤¨¡¼¤¹¤´¤¤¡ª¡ª¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¡Ö¤æ¤¤Ý¤è¡×¤³¤ÈÌÚÂ¼Í´õ¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤¬2025Ç¯5·î14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ö´èÄ¥¤ë¡ª¡ª¡ª¡ÊÁáÂ®ÍÈ¤²Êª¿©¤Ù¤¿¤±¤É¡Ë¡×
¤æ¤¤Ý¤è¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö²Æ¤Þ¤Ç¤Ë¡Ý4kgÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£¡Ö´èÄ¥¤ë¡ª¡ª¡ª¡ÊÁáÂ®ÍÈ¤²Êª¿©¤Ù¤¿¤±¤É¡Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥·¥ó¤ò»È¤Ã¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ä¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ä¥À¥ó¥Ù¥ë¤ò»È¤Ã¤¿¥Ï¡¼¥É¥ó¤È¤â»×¤¨¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë´À¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¨¡¼¤¹¤´¤¤¡ª¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÈþ½÷¡×¡ÖÌµÍý¤·¤Ê¤¤¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¤â¤Ã¤È²Ä°¦¤¤¤À¤í¤¦¤Í¡×¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥È¤©¡Á¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£