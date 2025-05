【「薬屋のひとりごと~猫猫の後宮謎解き手帳~」20巻】 5月19日 発売 価格:770円 【「薬屋のひとりごと~猫猫の後宮謎解き手帳~」20巻 オリジナルトランプ付特装版】 5月19日 発売 価格:2,420円

Amazonのkindleストアで、本日発売の「薬屋のひとりごと~猫猫の後宮謎解き手帳~」20巻がポイント還元対象となっている。kindle版最新刊の価格は紙版よりも11円安い759円だが、さらに173ポイントの還元があるので実質586円で購入できる。

他にも1巻と16巻以降も同様に173ポイント還元が行なわれており、通常よりもお買い得価格で購入することができる。

