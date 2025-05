2024年6月にポケモンと地域活性化に向けた連携協定を締結し、これにより“ながさき未来応援ポケモン”に「デンリュウ」が任命された長崎県。

ながさき未来応援ポケモン「デンリュウ」とのコラボレーションとして、ラッピング自動販売機が長崎県に初登場しています☆

長崎県 ながさき未来応援ポケモン「デンリュウ」ラッピング自動販売機

設置日:2025年5月16日(金)

販売場所:

・長崎県立総合運動公園(長崎県諫早市宇都町27-1)ちびっ子広場のトイレ前

・島原城(長崎県島原市城内1丁目1182)島原城本丸売店入口付近

ポケモンが実施している、地域ごとに「推しポケモン」を選定し、各地の魅力と一匹一匹のポケモンの魅力を国内外に同時に発信することで、国内外のポケモンファンに、全国のさまざまな地域へ足を運び魅力を感じてもらうことを目指す「ポケモンローカルActs」

ながさき未来応援ポケモンとして活躍している「デンリュウ」のしっぽの光は遠く離れた場所にも届き、灯台を連想させ、多くのしま、多くの灯台を有する長崎県との親和性が高いポケモンです。

また、子どもからお年寄りまで、昔から長崎の人に親しまれている童歌「でんでらりゅうば」と「デンリュウ」の語呂が似ているのも特徴。

ライトポケモンである「デンリュウ」は、長崎市の夜景、ハウステンボスの光の王国など、「光」を観光の主なテーマとしている長崎県との親和性が高いことから「ながさき未来応援ポケモン」に選ばれました。

ながさき未来応援ポケモン「デンリュウ」とのコラボレーションとして、ラッピング自動販売機が長崎県に初登場!

設置場所は諫早市にある長崎県立総合運動公園と

島原市にある島原城の2カ所です。

デンリュウが長崎県の名所とともに描かれたかわいらしいデザインになっています。

両サイドにもデンリュウがデザインされた、かわいいラッピング自動販売機です☆

ながさき未来応援ポケモン「デンリュウ」をデザインした、自然災害や緊急事態が発生した際にも活躍してくれる災害対応自動販売機。

長崎県立総合運動公園と島原城に設置された、ながさき未来応援ポケモン「デンリュウ」ラッピング自動販売機の紹介でした☆

