¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤Î¤Ëµ¡Ç½ËþºÜ¤ÎÂ¿µ¡Ç½²ûÃæÅÅÅô¡ÖLightMate¡×¤Î¼ÂÎÏ¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È
¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
°Å¤¤¾ì½ê¤Ç¤Îºî¶È¤ä³èÆ°¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥é¥¤¥È¤¬É¬¿Ü¡£¤Ç¤â¡¢¤¿¤À¾È¤é¤¹¤À¤±¤Î²ûÃæÅÅÅô¤ËÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÇº¤ß¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤ÎÂ¿µ¡Ç½²ûÃæÅÅÅô¡ÖLightMate¡×¤ò¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿Ì¥ÎÏ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Çò¿§LED¡¦UV¥é¥¤¥È¡¦RGBÂ¦ÌÌ¥é¥¤¥È¤òÅëºÜ¤·¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤Î¤Ëµ¡Ç½ËþºÜ¤Ê¤Î¤¬ÆÃÄ¹¡£Æü¾ï¤Ç¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤ä³Æ¥é¥¤¥È¤Î¼ÂÍÑÀ¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤ÎÍê¤â¤·¤µ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª
»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¤¹¤µ¤È´ðËÜÀÇ½¡§¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÇ¦¤Ð¤»¤ë°Â¿´´¶
¥¥ã¥ó¥×¤äËÉºÒÍÑ¤Ë²ûÃæÅÅÅô¤¬Íß¤·¤¤¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¡ÖÂç¤¤¤¤Î¤Ï¼ÙËâ¤À¤·¡Ä¡×¤È¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î¥é¥¤¥È¤ÇºÑ¤Þ¤»¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿É®¼Ô¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤¬¤³¤Î¡ÖLightMate¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢ÀµÄ¾¥Ô¥ó¤ÈÍè¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤³¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤µ¤ÈÌó71g¤È¤¤¤¦·Ú¤µ¤¬¤¤¤«¤Ë°·¤¤¤ä¤¹¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤¬¼Â´¶¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ð¥Ã¥°¤ä¥¸¡¼¥ó¥º¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¤Û¤È¤ó¤Éµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤Íê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê²ûÃæÅÅÅô¤ò¿È¶á¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤±¤ë¤Î¤Ï¿´¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£
3¼ïÎà¤Î¥é¥¤¥È¡§Æü¾ï¤«¤éÈóÆü¾ï¤Þ¤Ç¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¼ÂÍÑÀ
¤³¤Î²ûÃæÅÅÅô¤Î°ìÈÖ¤ÎÆÃÄ¹¤Ï¡¢¡ÖÇò¿§LED¡×¡ÖUV¥é¥¤¥È¡×¡ÖRGBÂ¦ÌÌ¥é¥¤¥È¡×¤È¤¤¤¦3¼ïÎà¤Î¸÷¸»¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£»ÈÍÑ¤Î¥á¥¤¥ó¤È¤Ê¤ëÇò¿§LED¤È¡¢¤½¤Î¤Û¤«2¼ïÎà¤Î¥é¥¤¥È¤¬ÊÌ¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ÇÁàºî¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¡¢Ê¶¤é¤ï¤·¤¯¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£
Áàºî¼«ÂÎ¤â¤È¤Æ¤âÄ¾´¶Åª¡£Çò¿§LED¥é¥¤¥È¤Ï¡¢¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤¿¤Ó¤ËÌÀ¤ë¤µ¤¬¡ÖÈù¸÷¢ªÄãµ±ÅÙ¢ªÃæµ±ÅÙ¢ª¹âµ±ÅÙ¡×¤ÈÊÑ²½¤·¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥Ü¥¿¥ó2²ó²¡¤·¤Ç°ìµ¤¤ËºÇÂç¸÷ÎÌ¡Ê¥¿¡¼¥Ü¥â¡¼¥É¡Ë¡¢3²ó²¡¤·¤ÇÅÀÌÇ¡Ê¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¢ªSOS¿®¹æ¡Ë¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢µÞ¤ÊÂÐ½è¤â¤·¤ä¤¹¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÌÀ¤ë¤µ¤Ê¤ó¤ÈºÇÂç1000¥ë¡¼¥á¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÌëÆ»¤ò¾È¤é¤»¤Ð¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Ãµ¸¡µ¤Ê¬¤Ë¡£¹âµ±ÅÙ¤Ç¤â¤´Í÷¤Î¤È¤ª¤ê¡¢100m¤¯¤é¤¤Àè¤Þ¤Ç³Ú¤Ë¸«ÅÏ¤»¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þ¥Û¤è¤ê¤«¤Ê¤ê¾®¤µ¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤Î¤É¤³¤Ë¤³¤ó¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤¬¡Ä¤ÈÓ¹¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
UV¥é¥¤¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê»È¤¦µ¡²ñ¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤¬°Õ³°¤ËÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡£ÊÉ»æ¤ËÉÕÃå¤·¤¿±ø¤ì¤ò²Ä»ë²½¤·¤¿¤ê¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤ä¤ªÉ÷Ï¤¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤±ø¤ì¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤ê¡ÄÉáÃÊ¤ÏÌÜ¤ËÉÕ¤«¤Ê¤¤¥â¥Î¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¤Î¤Ë¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿È¯¸«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ú¥Ã¥È¤ÎÁÆÁê¥Á¥§¥Ã¥¯¤ä¡¢¤ª»¥¤Î¿¿´æÈ½Äê¤Ë¤â»È¤¨¤ë¤«¤â¡©
RGBÂ¦ÌÌ¥é¥¤¥È¤Ï¡¢Çò¢ªÀÖ¢ªÎÐ¢ªÀÄ¢ª¿§¤¬¼«Æ°¤ÇÊÑ¤ï¤ë¥â¡¼¥É¡Ê¸¸ºÌ¡Ë¢ªÀÖ¤ÈÀÄ¤ÎÅÀÌÇ¢ª¿§¤¬Î®¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÊÑ¤ï¤ë¥â¡¼¥É¡ÊÆ³Î®¡Ë¡Ä¤È¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤ËÊÑ²½¡£¥¥ã¥ó¥×¤Ç¥Æ¥ó¥ÈÆâ¤ò¥à¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ë¾È¤é¤·¤¿¤ê¡¢Ìë´Ö¤Î¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤Ç¼«Ê¬¤ÎÂ¸ºß¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤ê¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Í·¤Ó¿´¤âËþ¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¸ÇÄêÊýË¡¤Î¹©É×¡§Î¾¼ê¤¬»È¤¨¤ë¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÊØÍø¡ª
²ûÃæÅÅÅô¤ÎÃÏÌ£¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¡¢¤½¤ì¤Ï¡Ö¾È¤é¤·¤Ê¤¬¤éºî¶È¤·¤¿¤¤¤Î¤Ë¡¢ÊÒ¼ê¤¬¤Õ¤µ¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÌäÂê¡×¤Ç¤¹¡£¡ÖLightMate¡×¤Ï¡¢¤½¤ÎÅÀ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢Î¢ÌÌ¤Ë¶¯ÎÏ¤Ê¥Þ¥°¥Í¥Ã¥ÈÉÕ¤¡£¼Ö¤Î¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤ä¡¢¥¹¥Á¡¼¥ë¥é¥Ã¥¯¡¢¸¼´Ø¤Î¥É¥¢¤Ê¤É¡¢¶âÂ°¤Ê¤é¥Ô¥¿¥Ã¤È¤¯¤Ã¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¯¥ê¥Ã¥×¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¤Þ¤¿Í¥½¨¤Ç¡¢Ë¹»Ò¤Î¤Ä¤Ð¤ä¥ê¥å¥Ã¥¯¤Î¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ù¥ë¥È¡¢¶»¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ê¤ó¤«¤Ë¥µ¥Ã¤È¶´¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ê¥¤¥È¥Ï¥¤¥¯¤ÎºÝ¤Ë¤ÏË¹»Ò¤Ë¤Ä¤±¤ì¤Ð¡¢¿Ê¹ÔÊý¸þ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¾È¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ°ÂÁ´¡£¼ê¤Ö¤é¤ÇÊâ¤±¤ë²÷Å¬¤µ¤Ï¡¢°ìÅÙÌ£¤ï¤¦¤È¼êÊü¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¹¥È¥é¥Ã¥×¥Û¡¼¥ë¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼´¶³Ð¤Ç»ý¤ÁÊâ¤¯¤Î¤â¥¢¥ê¤Ç¤¹¤Í¡£
¥¿¥Õ¤Ê¥Ü¥Ç¥£¡§±«¤ÎÆü¤â¡¢¤¦¤Ã¤«¤êÍî¤È¤·¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡©
¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤äºî¶È¤Ç»È¤¦¤Ê¤é¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬ÂÑµ×À¡£¡ÖLightMate¡×¤Ï¡¢IP65ÁêÅö¤ÎËÉ¿å¡¦ËÉ¿Ð»ÅÍÍ¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Â¿¾¯¤Î±«¤ä¥Û¥³¥ê¤Ï¤Ø¤Ã¤Á¤ã¤é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥Ü¥Ç¥£¤Ï¥¢¥ë¥ß¹ç¶âÀ½¤Ç¡¢1m¤Î¹â¤µ¤«¤éÍî¤È¤·¤Æ¤âÂÑ¤¨¤é¤ì¤ëÀß·×¤À¤È¤«¡£¥¬¥·¥¬¥·»È¤¦¾ìÌÌ¤Ç¤â¡¢Íê¤ì¤ë¥¿¥Õ¤µ¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
Type-C¤Ç¼ê·Ú¤Ë½¼ÅÅ¡§µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ýÂ³»þ´Ö
¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï1000mAh¤ÎÆâÂ¢¼°¡£½¼ÅÅ¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤ÈÆ±¤¸USB Type-C¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÇOK¤Ê¤Î¤¬º£¤É¤¤ÇÊØÍø¡£Ìó3»þ´Ö¤Ç¥Õ¥ë½¼ÅÅ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£½¼ÅÅÃæ¤ÏÀÖÅÀÌÇ¡¢´°Î»¤·¤¿¤éÀÄÅÀÅô¤È¡¢¾õÂÖ¤¬¥Ñ¥Ã¤È¸«¤Æ¤ï¤«¤ë¤Î¤¬ÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¤É¤ì¤°¤é¤¤¾È¤é¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë¤«¤Ç¤¹¤¬¡¢¹âµ±ÅÙ¥â¡¼¥É¡Ê720¥ë¡¼¥á¥ó¡Ë¤Ç¤ÏºÇ½é¤ÎÌó4Ê¬¸å¡¢ÌÀ¤ë¤µ¤ò¾¯¤·ÍÞ¤¨¤¿¾õÂÖ¡Ê180¥ë¡¼¥á¥ó¡Ë¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤³¤«¤éÌó2»þ´Ö20Ê¬»ýÂ³¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£°ìÈÖÌÀ¤ë¤¤¥¿¡¼¥Ü¥â¡¼¥É¡Ê1000¥ë¡¼¥á¥ó¡Ë¤ÎÅÀÅô¤ÏÌó2Ê¬´Ö¤È¸ÂÄêÅª¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë´¶³Ð¡£¤³¤³¤¾¤È¤¤¤¦¤È¤¤ËÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢2Ê¬¸å¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤ÆÌó2»þ´Ö5Ê¬»ýÂ³¤¹¤ë220¥ë¡¼¥á¥ó¤Ç¤â½½Ê¬ÌÀ¤ë¤¤¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢ºÇ¤âÌÀ¤ë¤µ¤òÍÞ¤¨¤¿Èù¸÷¥â¡¼¥É¤Ê¤éÌó37»þ´Ö¤â»È¤¨¤Æ¡¢°ìÈÕ¤Î¥¥ã¥ó¥×¤ä¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ºî¶È¤Ë¤Ï½½Ê¬¤¹¤®¤ë¥¹¥¿¥ß¥Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖLightMate¡×¤Ï¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ë¼ý¤Þ¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤µ¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤ÈÂ¿µ¡Ç½À¤¬Ì¥ÎÏÅª¡£1¤Ä¤Ç²¿Ìò¤â¤³¤Ê¤¹¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¿´¼æ¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦É®¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Âç¹¥Êª¤Î°ïÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£
ÉáÃÊ»È¤¤¤«¤é¥¢¥¦¥È¥É¥¢¡¢DIY¡¢ËÉºÒ¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥·¡¼¥ó¤Ç¡Ö¤¢¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÊØÍø¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¤½¤Î¾ÜºÙ¤ò°Ê²¼¤«¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
>>¤³¤ì°ìÂæ¤Ç¡È¸÷¡É¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¡£¾ÈÌÀ¡¦¸¡ºº¡¦¿®¹æ¡¦±é½Ð¤Þ¤Ç¤³¤Ê¤¹¡¢¼¡À¤Âå·¿²ûÃæÅÅÅô¡ª
Image: Emicom Japan
Photo: »³ÅÄÍÎÏ©
Source: machi-ya