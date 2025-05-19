¥Ñ¥É¥ì¥¹¤¬ÄËº¨¤ÎÈï¥¹¥¤¡¼¥×¡¡3Ï¢Àï¤ÇÆÀÅÀ·÷21¤Î0¡¡¾¾°æÍµ¼ù¤Ï°ì»à¤âÃ¥¤¨¤º3¼ÔÏ¢Â³»Íµå¡¢9»î¹ç¤Ö¤ê¼ºÅÀµÊ¤¹
¡ü¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¡1¡Ý6¡¡¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡¡¡û
¡ã¸½ÃÏ»þ´Ö5·î18Æü¡¡¥Ú¥È¥³¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡ä
¡¡¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ñ¥É¥ì¥¹¤¬¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è¼ó°Ì¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤È¤ÎËÜµòÃÏ¥«¡¼¥É¤Ç3Ï¢ÇÔ¡£4ÈÖ¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¤·¤¿¾¾°æÍµ¼ùÅê¼ê¡Ê29¡Ë¤Ï°ì»à¤âÃ¥¤¨¤º2¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ï½é²ó¡¢1ÈÖ¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥¿¥Æ¥£¥¹Jr.¤¬12¹æÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥¢¡¼¥Á¤òÊü¤Ã¤ÆÀèÀ©¤¹¤ë¤â¡¢ÀèÈ¯±¦ÏÓ¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¥ó¥°¤¬4²óÉ½¤ËµÕÅ¾¤òµö¤¹¤Ê¤É4¼ºÅÀ¡£ÂÇÀþ¤Ïº£¥«¡¼¥É¤ÇÆÀÅÀ·÷21ÂÇ¿ô¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¤È¿¶¤ë¤ï¤º¡¢3»î¹çÂ³¤±¤Æ¤ï¤º¤«1ÆÀÅÀ¤Ç¤ÎÇÔÀï¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡3ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î9²óÉ½¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¾¾°æ¤Ï¡¢ÀèÆ¬¤Î8ÈÖ¥à¡¼¥¢¤ËÂÐ¤·¤Æ9µåÇ´¤é¤ì¤¿Ëö¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¡¢Â³¤¯9ÈÖ¥ê¥Ð¥¹¡¢1ÈÖ¥¯¥í¥Õ¥©¡¼¥É¤Ë¤âÀ©µåÄê¤Þ¤é¤º¡£¤Þ¤µ¤«¤Î3¼ÔÏ¢Â³»Íµå¤ÇÅê¼ê¸òÂå¤¬¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢±¦ÏÓ¥¢¥ì¥¯¡¦¥¸¥§¡¼¥³¥Ö¤¬µ¾Èô¤ÈÅ¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢¾¾°æ¤Ë2¼ºÅÀ¤¬µÏ¿¡£4·î23Æü°ÊÍè¡¢9ÅÐÈÄ¤Ö¤ê¤Î¼ºÅÀ¤Ë¤è¤êËÉ¸æÎ¨¤¬¡Ö1.93¡×¤«¤é¡Ö2.89¡×¤ËµÞ¾å¾º¤·¤¿¡£
¡¡ÃÏ¶è¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë3Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿Ãæ¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤âÈï¥¹¥¤¡¼¥×¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¥²¡¼¥àº¹¤ò½Ì¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÃÏ¶è3°Ì¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤¬¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¤Ë3Ï¢¾¡¤ò¼ý¤á¡¢2°Ì¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ë¥²¡¼¥àº¹Ìµ¤·¤Þ¤ÇÀÜ¶á¡£¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è¤Ï¾å°Ì3¥Á¡¼¥à¤¬1¥²¡¼¥àº¹¤ÎÃæ¤Ëà¶¤á¤¯»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£