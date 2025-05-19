½ÂÀî·Ù»¡½ð

ÊÌ¤ìÏÃ¤ËÊ°³´¤·¸µ¸òºÝÁê¼ê¤Î½÷À­¤ò¶¼¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢°ñ¾ë¸©Æâ¤Î²ñ¼ÒÌò°÷¤ÎÃË¤¬¶¼Ç÷¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¶¼Ç÷¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢°ñ¾ë¸©ÃÞÀ¾»Ô¤Î¼ÖÎ¾ÈÎÇä²ñ¼ÒÌò°÷¡¦º£Àî¾¼ÍÆµ¿¼Ô¡Ê£¶£´¡Ë¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤Èº£ÀîÍÆµ¿¼Ô¤Ïº£·î£±£´Æü¿¼Ìë¤«¤é£±£µÆüÌ¤ÌÀ¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢·²ÇÏ¸©½ÂÀî»Ô¤Î½÷À­¡Ê£µ£°Âå¡Ë¤ò¡ÖÍ¶²ý¤·¤Æ¤ä¤ë¡×¡Ö¶á¤¤¤¦¤Á¤ËÆ°¤¯¡×¤Ê¤É¤ÈÅÅÏÃ¤äÅÅ»Ò¥áー¥ë¤Ç¶¼¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

½÷À­¤«¤éÈï³²ÆÏ¤ò¼õÍý¤·¤¿·Ù»¡¤¬½ÂÀî»ÔÆâ¤Ë¤¤¤¿ÍÆµ¿¼Ô¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·º£ÀîÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¶¼¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£