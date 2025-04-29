¡Ú1½µ´Ö¥³ー¥Ç¡Û4¡¿22(²Ð)～4¡¿26(ÅÚ)ºÇ¿·¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×♡
4¡¿22(²Ð)¸ø³«¡§»õ²Ê±ÒÀ¸»Î¡¦ÃæÂ¼Ç«¡¹¥µ¥ó¡¿26ºÐ (160cm)
¥Ô¥ó¥¯¥Ð¥Ã¥°¤¬º¹¤·¿§¤ÎZARA¡ß
H&M¤Ç¤Ä¤¯¤ë¥ß¥Ë¥Þ¥ë¥â¥Î¥Èー¥ó¢ö
¡Ö¥Ùー¥·¥Ã¥¯¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿¡¢¡È¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¡É¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎZARA¤Î¥°¥ìー¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È&¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤âÁêÀ¡ý¡£¥Ü¥¿¥ó¤òÄù¤á¤ë¤È¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¤¥ó¥Êー¤ÏÀÖ¤Î¥Üー¥ÀーT(H&M)¤Ë¤·¤ÆÍ·¤Ó¿´¤âON¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¢ö¡¡¥Ç¥Ë¥à¤â¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÈÆ±¤¸ZARA¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¤³¤ì¤Ï¡¢µÓ¤¬¥¹¥é¥Ã¤È¸«¤¨¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¤¯¤·¤å¤Ã¤È´¶¤Ë¤Ò¤«¤ì¤¿¥Ô¥ó¥¯¤Î¶ÒÃå·¿¥Ï¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯(GANNI)¤È¡¢adidas¤Î¥¹¥Ëー¥«ー¤Ç½Õ¤é¤·¤µ¤ÈÈ´¤±´¶¤òÅº¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡ù¡×
◾️¥Ë¥Ã¥È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È Ìó\8,000 / ZARA
◾️¥Üー¥ÀーÊÁT¥·¥ã¥Ä Ìó\2,000 / H&M
◾️¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä Ìó\7,000 / ZARA
◾️¶ÒÃå·¿¥Ï¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯ Ìó\25,000 / GANNI
◾️¥¹¥Ëー¥«ー(¥Æ¥³¥ó¥Éー ¥·¥åー¥ìー¥¹) Ìó\12,000 / adidas
◾️¥´ー¥ë¥É¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹ Ìó\2,000 / ciite¡Ç 316L
¢¨¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤Æ½Ð±é¼Ô¤Î¼«¸Ê¿½¹ð¤Ç¤¹¡£
4¡¿24(ÌÚ)¸ø³«¡§²ñ¼Ò°÷¡¢¥Õ¥êー¥â¥Ç¥ë¡¦Yume¥µ¥ó¡¿24ºÐ (156cm)
¡ÈÉÊ¤è¤¯¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¡É¤¬³ð¤¦´Ú¹ñ¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ê
¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬½ÜNEWS¢ö
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¥¯¥é¥·¥«¥ë&´Å¤á¤Ê´Ú¹ñ¤Ã¤Ý¥³ー¥Ç♡¡¡°ìÈÖ¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ïépine¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡£¥½¥Ç¤Î¥Õ¥ê¥ë¤ä¥Ñー¥ë¥Ü¥¿¥ó¡¢ÇØÃæ¤Î¥ê¥Ü¥óetc.¤³¤À¤ï¤êËþÅÀ¤Ç¡¢±©¿¥¤ë¤À¤±¤Ç¡È¤¤Á¤ó¤È²Ä°¦¤¤¡É°õ¾Ý¤Ë¡£Ãæ¤Î¥ê¥Ö¥Ë¥Ã¥È(SENSE OF PLACE by URBAN RESEARCH)¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ï¤â¤Á¤í¤óÃå¿´ÃÏ¤â²÷Å¬¡£¥ß¥Ë¥¹¥«(RAY CASSIN)¤Ï¡¢Ãæ¤¬¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ°Â¿´¤À¤·¡¢¥×¥êー¥Ä¤Ç¤Õ¤ï¤Ã¤ÈÍÉ¤ì¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥·¥ó¥×¥ë¹õ¥Ð¥Ã¥°(CHARLES & KEITH)¤È¡¢¥¢¥¤¥Ü¥êー¥·¥çー¥È¥Öー¥Ä(LE TALON)¤Ç¤Ê¤¸¤Þ¤»¤Þ¤·¤¿¢ö¡×
◾️¤½¤Ç¥Õ¥ê¥ë¥Ð¥Ã¥¯¥ê¥Ü¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È Ìó\25,000 / épine
◾️¥Ï¥¤¥Í¥Ã¥¯¥ê¥Ö¥Ë¥Ã¥È¥È¥Ã¥×¥¹ Ìó\3,000 / SENSE OF PLACE by URBAN RESEARCH
◾️¥×¥êー¥Ä¥ß¥Ë¥¹¥«ー¥È Ìó\3,000 / RAY CASSIN
◾️¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥° Ìó\15,000 / CHARLES & KEITH
◾️¥·¥çー¥È¥Öー¥Ä Ìó\10,000 / Le Talon
◾️¥í¥´¥Ô¥¢¥¹ Ìó\40,000 / Miu Miu
◾️¥ê¥ó¥°(º¸¼ê¿Íº¹¤·»Ø) Ìó\3,000 / ebine
¢¨¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤Æ½Ð±é¼Ô¤Î¼«¸Ê¿½¹ð¤Ç¤¹¡£
4¡¿26(ÅÚ)¸ø³«¡§¥â¥Ç¥ë¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¦髙粼¥â¥â¥³¤µ¤ó¡¿(160cm)
´Å¤µ¤È¥¯ー¥ë¤òMIX¤·¤¿
Ê·°Ïµ¤Éº¤¦¥¬ー¥êー¥â¥Î¥Èー¥ó¢ö
¡ÖÂç¤¤á¥Õ¥ê¥ë¤¬²Ä°¦¤¤¥É¥Ã¥ÈÊÁ¤Î¥Þー¥á¥¤¥É¥¹¥«ー¥È(JULIA BOUTIQUE)¤Ë¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥é¥¤¥Àー¥¹¥¸¥ã¥±¥Ã¥È(JULIA BOUTIQUE)¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤³¤Î¥é¥¤¥Àー¥¹¤Ï¾æ¤¬Ã»¤á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Á³¤ÈµÓÄ¹¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡ù¡¡¥¤¥ó¥Êー¤ÏÇò¤Î¥¿ー¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¥Ë¥Ã¥È(GRL)¤Ç¡¢¾®´é¸ú²Ì¤Î¤¢¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à♡¡¡¾®Êª¤Ï¥Ð¥Ë¥Æ¥£·¿¤Î¥ß¥Ë¥Ð¥Ã¥°(clear)¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ¤Ä¤Ä¡¢Â¸µ¤Ï¸üÄì¥½¥Ã¥¯¥¹¥Öー¥Ä(SHEIN)¤Ç¿ÈÄ¹¤òÀ¹¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Á´¿È¤Ç¡È´Å¤µ¤È¿É¤µ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡É¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡×
◾️Ã»¾æ¥é¥¤¥Àー¥¹¥¸¥ã¥±¥Ã¥È Ìó\10,000 / JULIA BOUTIQUE
◾️¥¿ー¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¥Îー¥¹¥ê―¥Ö¥ê¥Ö¥Ë¥Ã¥È¥È¥Ã¥×¥¹ Ìó\1,000 / GRL
◾️¥Õ¥í¥Ã¥ー¥É¥Ã¥È¥Þー¥á¥¤¥É¥¹¥«ー¥È Ìó\5,000 / JULIA BOUTIQUE
◾️¥¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Ð¥Ë¥Æ¥£¥Ð¥Ã¥° Ìó\3,000 / clear
◾️¥½¥Ã¥¯¥¹¥Öー¥Ä Ìó\3,000 / SHEIN
◾️¥·ー¥Ûー¥¹·¿¥Ñー¥ë¥Ô¥¢¥¹ Ìó\200 / SHEIN
◾️¥Õ¥ë¥¨¥¿¥Ë¥Æ¥£¥ê¥ó¥°(±¦¼ê¿Íº¹¤·»Ø) Ìó\4,000 / Sassy Angel
¢¨¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤Æ½Ð±é¼Ô¤Î¼«¸Ê¿½¹ð¤Ç¤¹¡£
¼¡½µ¤Ï¡¢4¡¿29(²Ð)～5¡¿3(ÅÚ)¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
Íè½µ¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î½Õ¥³ー¥Ç¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×Í½Äê¢ö¡¡¤ª¤·¤ã¤ì¤Î»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥³ー¥Ç¤Ê¤é¡¢¤ª½Ð¤«¤±¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·♡