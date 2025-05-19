¥É¥ë±ß144.81±ß¤Þ¤Ç²¼Íî¡¢8Æü°ÊÍè¤Î°ÂÃÍ¡¡¥é¥¬¥ë¥ÉECBÁíºÛÈ¯¸À¤¬¥É¥ëÎ¥¤ì¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¶²¤ì
¥É¥ë±ß144.81±ß¤Þ¤Ç²¼Íî¡¢8Æü°ÊÍè¤Î°ÂÃÍ¡¡¥é¥¬¥ë¥ÉECBÁíºÛÈ¯¸À¤¬¥É¥ëÎ¥¤ì¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¶²¤ì
¥àー¥Ç¥£ー¥º¤Ë¤è¤ëÊÆ³Ê²¼¤²¤ò¼õ¤±¡¢ºÆ¤Ó¡ÖÊÆ¹ñÇä¤ê¡×¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥é¥¬¥ë¥ÉECBÁíºÛÈ¯¸À¤â¥É¥ëÎ¥¤ì¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥é¥¬¥ë¥ÉECBÁíºÛ¤Ï¡¢ÉÔ°ÂÄê¤Ê»þ´ü¤ÏÄÌ¾ï¥É¥ë¤¬¾å¾º¤¹¤ë¤¬¡¢º£²ó¤ÏµÕ¤Î¸½¾Ý¤¬µ¯¤¤Æ¤ª¤ê¥æー¥í¤¬¥É¥ë¤ËÂÐ¤·¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï²¤½£¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÊÆ¹ñ¤ÇÉÔ³Î¼ÂÀ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢²¤½£¤Î·òÁ´¤ÊÄÌ²ß¤ÈÃæ¶ä¤ÎÆÈÎ©À¤òÀ¤³¦¤¬É¾²Á¡£·ÐºÑÅª¤Ë¤âÀ¯¼£Åª¤Ë¤â²¤½£¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¥É¥ë¤ÏÂÐ¼çÍ×¹ñÄÌ²ß¤Ç²¼Íî¡¢¥æー¥í¥É¥ë¤Ï°ì»þ1.12Âæ¤Ë¾å¾º¤·¤¿¡£¥ê¥¹¥¯²óÈò¥àー¥É¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢±ß¤È¥¹¥¤¥¹¥Õ¥é¥ó¡¢¶â¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¤Ï144.81±ß¤Þ¤Ç²¼¤²¡¢º£·î8Æü°ÊÍè¤Î°ÂÃÍ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£»þ´Ö³°¤ÇÊÆ³ô¤Ï²¼Íî¡¢Íø²ó¤ê¤Ï¾å¾º¤ËÅ¾¤¸¤Æ¤¤¤ë¡ÊºÄ·ô²Á³Ê²¼Íî¡Ë¥É¥ë»Ø¿ô¤ÏÄã²¼¡£
¤¿¤À¡¢ÊÆ³Ê²¼¤²¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤â²¿¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£ÊÆ¹ñÉÔ°Â¤Ïº£¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢³Ê²¼¤²ÊóÆ»¤ò¼õ¤±¤¿ÊÆ¹ñÇä¤ê¤Ï°ì»þÅª¤È¤ÎÀ¼¤â¡£
¥àー¥Ç¥£ー¥º¤Ë¤è¤ëÊÆ³Ê²¼¤²¤ò¼õ¤±¡¢ºÆ¤Ó¡ÖÊÆ¹ñÇä¤ê¡×¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥é¥¬¥ë¥ÉECBÁíºÛÈ¯¸À¤â¥É¥ëÎ¥¤ì¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥é¥¬¥ë¥ÉECBÁíºÛ¤Ï¡¢ÉÔ°ÂÄê¤Ê»þ´ü¤ÏÄÌ¾ï¥É¥ë¤¬¾å¾º¤¹¤ë¤¬¡¢º£²ó¤ÏµÕ¤Î¸½¾Ý¤¬µ¯¤¤Æ¤ª¤ê¥æー¥í¤¬¥É¥ë¤ËÂÐ¤·¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï²¤½£¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÊÆ¹ñ¤ÇÉÔ³Î¼ÂÀ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢²¤½£¤Î·òÁ´¤ÊÄÌ²ß¤ÈÃæ¶ä¤ÎÆÈÎ©À¤òÀ¤³¦¤¬É¾²Á¡£·ÐºÑÅª¤Ë¤âÀ¯¼£Åª¤Ë¤â²¤½£¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¥É¥ë¤ÏÂÐ¼çÍ×¹ñÄÌ²ß¤Ç²¼Íî¡¢¥æー¥í¥É¥ë¤Ï°ì»þ1.12Âæ¤Ë¾å¾º¤·¤¿¡£¥ê¥¹¥¯²óÈò¥àー¥É¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢±ß¤È¥¹¥¤¥¹¥Õ¥é¥ó¡¢¶â¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¤Ï144.81±ß¤Þ¤Ç²¼¤²¡¢º£·î8Æü°ÊÍè¤Î°ÂÃÍ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£»þ´Ö³°¤ÇÊÆ³ô¤Ï²¼Íî¡¢Íø²ó¤ê¤Ï¾å¾º¤ËÅ¾¤¸¤Æ¤¤¤ë¡ÊºÄ·ô²Á³Ê²¼Íî¡Ë¥É¥ë»Ø¿ô¤ÏÄã²¼¡£
¤¿¤À¡¢ÊÆ³Ê²¼¤²¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤â²¿¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£ÊÆ¹ñÉÔ°Â¤Ïº£¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢³Ê²¼¤²ÊóÆ»¤ò¼õ¤±¤¿ÊÆ¹ñÇä¤ê¤Ï°ì»þÅª¤È¤ÎÀ¼¤â¡£