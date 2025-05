Á´¹ñ³ÆÃÏ¤«¤éÁª¤ê¤¹¤°¤ê¤ÎÍõÀ÷¤áºîÉÊ¤¬½¸·ë¡ª²¢±É¡Ö¤Ë¤Ã¤Ý¤óÍõ¤á¤°¤ê¡×

旺栄は、北海道から沖縄までの藍の染織工房から、地域ごとの染色の違いと歴史をなぞらえて作品と商品を紹介する催事「にっぽん藍めぐり」をハンズ新宿店3階特設会場にて開催します。

旺栄「にっぽん藍めぐり」

店舗名 :ハンズ新宿店3F特設会場

所在地 :東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-2 タイムズスクエアビル3F

期間 :2025年5月21日〜6月4日迄

営業時間:10:00〜21:00(最終日は18時迄)

■発行元

会社名:株式会社旺栄

所在地:東京都北区王子本町1丁目4-13

旺栄は、北海道から沖縄までの藍の染織工房から、地域ごとの染色の違いと歴史をなぞらえて作品と商品を紹介する催事「にっぽん藍めぐり」をハンズ新宿店3階特設会場にて開催。

江戸の町を染め上げた「JAPAN BLUE」は、今も伝統を引き継ぎ、日本の青「藍」として海外からも絶大な人気があり、その風合いを魅了しています。

海外の方のみならず、日本の若い方にも日本の伝統を肌で感じてみてください☆

〜藍と職人、日本の美しさに出逢う〜

全国各地から選りすぐりの藍染め職人たちの作品が、ハンズ新宿店に集結。

その名も「にっぽん藍めぐり」。

“めぐり逢い にっぽん”藍が結ぶ、人と人、心と技。

深く優しい藍の色。

それぞれの地域で受け継がれてきた技と、職人たちの真心が込められた逸品の数々。

今この瞬間にしか出逢えない、一期一会の藍染め作品。

日本の伝統に触れ、暮らしに藍を添える。

あなたの「お気に入りの藍」探しを楽しめます。

江戸時代、「藍」一色だった日本も現在藍の産地は5地域程となりました。

また、各地域で藍を使用し独自の織物を作り出し今につなぐ地域の工房の商品を紹介します。

日本の藍の里めぐりポスター

にっぽん藍めぐりアートボード

ハンズ新宿店公式サイト 店舗のイチ押し:

https://shinjuku.hands.net/item/3f/3f-.html

藍染めの変化を愉しむポスター

■ワークショップの展開も!

●本藍染高級アート造花のアクセサリーをつくろう

藍アクセサリーワークショップ

JAPAN BLUE・藍で染めたマテリアルを造花にしたパーツでハンドメイド体験

日程 :5月24日(土)・25日(日)

開始時間:(1)11:00〜 (2)14:00〜 (3)16:00〜

●天然藍で染めた本革小物をつくろう

藍染本牛皮ワークショップ

天然藍で染めた高級牛本革を用いて、自分だけのオリジナルロゴをいれたキーホルダー、カードケースをつくってみよう!(Order-R東京マイスター木島講師によるワークショップです。

)

日程 :5月31日(土)・6月1日(日)

開始時間:10:30〜20:00 随時参加受付

ハンズ新宿店

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 全国各地から選りすぐりの藍染め作品が集結!旺栄「にっぽん藍めぐり」 appeared first on Dtimes.