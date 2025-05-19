°Ë¥Ó¡¼¥ë¡Ö¥Ú¥í¡¼¥Ë¡× ´»µÌ¤Î¹á¤ê¤ò¤Ò¤È¿á¤ ÆÃÊÌ¤Ê°ûÍÑÂÎ¸³¤ò
¥¢¥µ¥Ò¥Ó¡¼¥ë¤¬ÈÎÇä¤¹¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥Ó¡¼¥ë¡Ö¥Ú¥í¡¼¥Ë ¥Ê¥¹¥È¥í¥¢¥º¡¼¥í¡×¤Ï¡¢°û¿©Å¹¤Ç¤ÎÆÃÊÌ¤Ê°ûÍÑÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤ÆÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¶¯²½¤ò¿Þ¤ë¡£
¥Ú¥í¡¼¥Ë¤Ï¡¢1963Ç¯¤Ë¥í¡¼¥Þ¤ÇÃÂÀ¸¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤È¤ì¤¿¶ìÌ£¤È´»µÌÎà¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤Ê¹á¤ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¥ì¤ÎÎÉ¤µ¤È¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¸åÌ£¤¬ÆÃÄ¹¤À¡£18Ç¯¤«¤é¥¢¥µ¥Ò¥Ó¡¼¥ë¤¬¹ñÆâÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¡¢Ìó5800Å¹ÊÞ¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥ÉDIESEL¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÅìµþ¡¦½ÂÃ«¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖCucina Diesel Farm¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖTHE HOUSE OF PERONI EXPERIENCE¡×¤ò¡¢5·î15Æü¡Á6·î15Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÅ¸³«Ãæ¡£
¡Ö¥í¡¼¥Þ¤Î½ë¤¤²Æ¤Ë°û¤ß¤ä¤¹¤¤¥Ó¡¼¥ë¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¥Ú¥í¡¼¥Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÄ¹¤¯½ë¤¤²Æ¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¸½ºß70¤«¹ñ°Ê¾å¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¤¦¤ÁÆüËÜ»Ô¾ì¤Ï¤¤¤º¤ì¥È¥Ã¥×5¤ËÆþ¤ë¤â¤Î¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡£16Æü¤Î¥á¥Ç¥£¥¢ÂÎ¸³²ñ¤Ç¡¢¥¢¥µ¥Ò¥Ó¡¼¥ë¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ó¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¼¼Ä¹¡¦¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥é¡¼¥¯¥ï¡¼¥¸¡¼»á¡á¼Ì¿¿è¡á¤¬½Ò¤Ù¤¿¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥´¤òµºÜ¤·¤¿¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥¯¥í¥¹¤äÁõ¾þÊª¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÆâÁõ¤·¤¿¶õ´Ö¤Ç¡¢¡Ö¥Ú¥í¡¼¥Ë¡×¤ò¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¤È¤È¤â¤ËÄó¶¡¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¿»¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ËÜ¾ì¤Î¿©¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
²ñ´üÃæ¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¥Ú¥í¡¼¥Ë¤Ï¡¢ÁÖ¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò°ìÁØ°ú¤Î©¤Æ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥°¥é¥¹¤ËÄ¾ÀÜ¥·¥È¥é¥¹¤Î¹á¤ê¤ò¿á¤¤Ä¤±¤ë¡È¥×¥í¥Õ¥å¡¼¥â¡É¤È¤¤¤¦¼êË¡¤òºÎÍÑ¡£¥½¡¼¥¹¤Ë¥Ú¥í¡¼¥Ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¡ÖÏÂµí¤Î¥³¡¼¥È¥ì¥Ã¥¿ with ¥Ú¥í¡¼¥Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥½¡¼¥¹¡×¤È¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°ÂÎ¸³¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¤Î¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤ä¥°¥é¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë´ë²è¤â¼Â»ÜÃæ¤À¡£
¥×¥í¥Õ¥å¡¼¥â¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²¤½£¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¡£
¡ÖÆüËÜ¿Í¤Ï¡Ø¤Ò¤È¼ê´Ö¡Ù¤Ê¤ÉÂÎ¸³²ÁÃÍ¤ÎÊ¸Ì®¤ò½Å»ë¤¹¤ë¡£¼õÍÆÀ¤Î¹â¤¤´»µÌ·Ï¤Î¹á¤ê¤Ç¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¡×¡Ê¥Ú¥í¡¼¥Ë¥Ö¥é¥ó¥É¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼ ÁêÀî¸ÂÀÏº»á¡á¾å¼Ì¿¿é¡Ë¡£
º£¸å¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÇ§ÃÎ³ÈÂç¤äÆÃÊÌ¤Ê°ûÍÑÂÎ¸³¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î°û¿©Å¹¤Ø¥×¥í¥Õ¥å¡¼¥â¤ÎÆ³ÆþÄó°Æ¤ò¶¯²½¡£10Ëü¿Íµ¬ÌÏ¤ÎÂÎ¸³µ¡²ñÁÏ½Ð¤ò¿Þ¤ë¡£