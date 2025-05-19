ÂçÅçÈþ¹¬¡ÖËº¤ìÊª¤¹¤ë¤È½÷»Ò¤â¡Äº£¤Î»þÂå¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡¡¶¦±é¼Ô¶Ã¤¤Î¸·¤·¤¹¤®¤ëNSC¤Î¥ë¡¼¥ëÌÀ¤«¤¹
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¿¹»°Ãæ¡×¤ÎÂçÅçÈþ¹¬¡Ê45¡Ë¤¬19Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥Ñ¥ó¥µ¡¼¸þ°æ¤Î¡ô¤Õ¤é¤Ã¤È¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍËÁ°8¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£µÈËÜ¶½¶È¤Î¤ª¾Ð¤¤ÍÜÀ®½êNSC¤Î¸·¤·¤¹¤®¤ë¥ë¡¼¥ë¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡NSC¤Î¸åÇÚ¤Ç¤¢¤ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¥Ñ¥ó¥µ¡¼¡¦¸þ°æ·Å¤È»×¤¤½ÐÏÃ¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤¿ÂçÅç¤Ï¡¢¡Ö¹õÂô¤µ¤ó¤¬1²óÃÙ¹ï¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢Âà³Ø¤µ¤»¤é¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È²ó¸Ü¡£¥È¥ê¥ª¤òÁÈ¤à¹õÂô¤«¤º¤³¤¬ÃÙ¹ï¤òÍýÍ³¤ËNSC¤ò°ìÅÙÂà³Ø¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¡¢º´Æ£ÛÙÎ¤¤¬¡Ö¤¨¤Ã¡¢ÃÙ¹ï¤ÇÂà³Ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡©1²ó¤Ç¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡¢¸þ°æ¤Ï¡Ö¸·¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤èNSC¤Ã¤Æ¡£ËÍ¤é¤¬¤¤¤¿»þ¤è¤ê¤â¤Ã¤È¸·¤·¤¤»þÂå¤À¤È»×¤¦¡×¤È¶¦´¶¡£
¡¡ÂçÅç¤Ï¡ÖÍýÉÔ¿Ô¤Ç¤·¤ç¡©Ëº¤ìÊª¤¹¤ë¤È½÷»Ò¤âË·¼ç¤Ë¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤ê¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¡¢¸þ°æ¤¬¡Öº£¤Î»þÂå¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤°Ë·¼ç¤Ç¤·¤¿¡£½÷»Ò¤Ç¤â´Ø·¸¤Ê¤¯¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£
¡¡ÂçÅç¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ç¹õÂô¤µ¤ó¤¬1²ó¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Ç¤â¤É¤¦¤·¤Æ¤âÆþ¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¿½¤·³«¤¤Î²ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤ÈÆþ¤ì¤¿¡£¡Ê³ØÈñ¤Î¡Ë¤ª¶â¤â°ì³ç¤ÇÊ§¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡