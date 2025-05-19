±ÊÌî²ê°ê½Ð±é±Ç²è¸¶ºî¤ÎÅìÂ¼¥¢¥¥³¡¢¡ØÊ¸½Õ¡Ù¤ØËÜ²»¡Ö¿´·ìÃí¤¤¤Çºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¡¢·ë²ÌÅª¤ËÄÙ¤¹¤È¤¤¤¦Ì·½â¤Ë¡Ä¡×¡ÖÆó½Å¿Í³Ê¤Î¿Í¤È¡Ä¡×
¡¡¡Ø³¤·îÉ±¡Ù¡ØÅìµþ¥¿¥é¥ì¥ÐÌ¼¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿Ì¡²è²È¡¦ÅìÂ¼¥¢¥¥³»á¤¬18Æü¡¢ABEMA¡ØÆüÍËThe NIGHT ¥¢¥¥³¤È¥ª¥µ¥à¤¬°ìÌë¸Â¤ê¤Î¶ÛµÞÀ¸ÊüÁ÷¡Ù¡Ê¸å9¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¸¶ºî¡¦µÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¡¢16Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¤«¤¯¤«¤¯¤·¤«¤¸¤«¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿±ÊÌî²ê°ê¡Ê25¡Ë¤ÎÉÔÎÑ¤òÊó¤¸¤¿¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤ØËÜ²»¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»÷¤Æ¤ë¡© ¡Ø¤«¤¯¤«¤¯¤·¤«¤¸¤«¡Ù¸¶ºî¼Ô¤ÎÅìÂ¼¥¢¥¥³»á¤¬ÉÁ¤¤¤¿±ÊÌî²ê°ê¡õÂçÀôÍÎ¤Î»÷´é³¨
¡¡±ÊÌî¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡Ø½µ´©Ê¸½ÕÅÅ»ÒÈÇ¡Ù¤¬Àè·î¡¢¡ÈÆó¸ÔÉÔÎÑ¡É¤ÈÂê¤·¡¢±ÊÌî¤ÈÇÐÍ¥¡¦ÅÄÃæ·½¡Ê40¡Ë¤È¤ÎÉÔÎÑ¤ä¡¢±ÊÌî¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¶¦±éÃæ¤Î¥¥à¡¦¥à¥¸¥å¥ó¤È¸òºÝ´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¤Ê¤É¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢º£·î7Æü¤Ë¤ÏÂ³Êó¤È¤·¤Æ¡¢ÅÄÃæ¤È±ÊÌî¤ÎLINE¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤È¤µ¤ì¤ëÆâÍÆ¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡±Ç²è¸ø³«Ä¾Á°¤Ë¤³¤ì¤é¤ÎÊóÆ»¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÈÖÁÈ½øÈ×¡¢¸µÊüÁ÷ºî²È¤ÎÎëÌÚ¤ª¤µ¤à¡Ê53¡Ë¤¬¡¢ÅìÂ¼»á¤Ë¤¿¤º¤Í¤ë¤È¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¹¤´¤¤¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¡£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤«´ÆÆÄ¤È¤«¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Í¡¢¤â¤¦¹²¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Ê¤ó¤«¤â¤¦¡¢¤¢¤È¤Ï¸ø³«¤òÂÔ¤Ä¤Î¤ß¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¹¤´¤¤³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¿¤«¤é¡¢¸ø³«¤ò¡£¤Ê¤ó¤«¤â¤¦¡Ø¤Ï¤Ã¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÀµÄ¾¤Ê¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÅìÂ¼»á¤Ï¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ê¸éº½Õ½©¼Ò¤«¤éÌ¡²è½Ð¤·¤Æ¤ë¤·¡£¥É¥é¥Þ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡Øµ¶ÁõÉÔÎÑ¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ì¡¢Ê¸½Õ¡ÊÊ¸éº½Õ½©¼Ò¡Ë¤«¤é½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø»ä¤Î¤³¤È¤ò²±¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡Ù¡£¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ì¡²è¤âÊ¸½Õ¡ÊÊ¸éº½Õ½©¼Ò¡Ë¤«¤é½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Æ¡×¤È²áµî¤Ë¼«¿È¤ÎºîÉÊ¤¬¡¢Æ±¼Ò¤«¤é½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Ö¤À¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡¢Ê¸éº½Õ½©¼Ò¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¾®Àâ¤È¤«¤¤¤Ã¤Ñ¤¤½Ð¤·¤Æ¤Æ¡¢·Ý½ÑºîÉÊ¤È¤«Ê¸³ØºîÉÊ¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤À¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤ë²ñ¼Ò¤À¤·¡¢»ä¤â¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤·¡£¤·¤«¤â¥É¥é¥Þ²½¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤È¤«¤â¡¢º£¤â¤·¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤Ç¡£¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤¬½Ð¤¿¤½¤Î¼¡¤Î¼¡¤ÎÆü¤È¤«¤â¡¢Ê¸½Õ¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤¬¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤Èº£¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢ÅìÂ¼¤Ï¸ÀÍÕ¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤éËÜ²»¤âÅÇÏª¡£¡Ö°ìÊý¤Ç¡¢1¤Ä¤Î»¨»ï¤¬¤Í¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ»ä¤¿¤Á¤¬¿´·ìÃí¤¤¤Çºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¡¢·ë²ÌÅª¤ËÄÙ¤¹¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤³¤ÎÌ·½â¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¯¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶ì¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Ê¤ó¤«¡¢¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡ÄÆó½Å¿Í³Ê¤Î¿Í¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¡¢¤½¤Î¤ä¤êÊý¤Ë¶ì¸À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤â¤Á¤í¤ó»ä¤¬ÉáÃÊ»Å»ö¤·¤Æ¤ëÊÔ½¸¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï¡¢Ê¸½Õ¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ë¤ÏÊÌ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Ç¤â¡¢¤Ê¤ó¤«Ê¸½Õ¤ÎÊÔ½¸¤µ¤ó¤¿¤Á¡¢»ä¡¢·ë¹½ÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£°û¤ß¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¤Ê¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤ì¤â¤ä¤Ã¤Ñ¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤½¤ì¤ò¡Ø¤¢¤Î¿Í¤¿¤Á¤â»Å»ö¤À¤·¡Ù¤È¡¢»ä¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ê¤ó¤«¡¢¸À¤¨¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤Ê¤ó¤«¡¢Æó½Å¿Í³Ê¤Î¿Í¤ÈÍ§Ã£¤À¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤«¤Ê¡£¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¤¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀÖÍç¡¹¤Ë¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ2015¡×¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÉÔµà¤ÎÌ¾ºî¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£±ÇÁü²½¤ÎÏÃ¤ËÅìÂ¼»áËÜ¿Í¤¬´°àú¤Ê·Á¤Ç¤Î¼Â¸½¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¤í¤¦¤ÈÃÇ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ä¤¤¤ËÅìÂ¼»á¼«¤éµÓËÜ¤ò¼¹É®¤·¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤è¤ê¼Â¸½¡£Ì¡²è²È¤òÌ´¸«¤ë¤°¤¦¤¿¤é¹â¹»À¸¡¦ÌÀ»Ò¡Ê±ÊÌî¡Ë¤Î¡¢¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤¿ºÇ¶²¤Î²¸»Õ¡¦Æü¹âÀèÀ¸¡ÊÂçÀôÍÎ¡Ë¤È¤Î9Ç¯´Ö¤Î¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Æü¡¹¡£ÅìÂ¼»á¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¸Î¶¿¤ÎµÜºê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÀÐÀî¡¢Åìµþ3¤Ä¤Î³¹¤òÉñÂæ¤Ë¡¢º£¤òÀ¸¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÂ£¤ë¡£´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥ä¥ó¥¡¼OL¤Î¼ÒÆâ¹³Áè¤òÉÁ¤¤¤¿¥³¥á¥Ç¥£¡¼±Ç²è¡ØÃÏ¹ö¤Î²Ö±à¡Ù¤Î´ØÏÂÎ¼»á¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»÷¤Æ¤ë¡© ¡Ø¤«¤¯¤«¤¯¤·¤«¤¸¤«¡Ù¸¶ºî¼Ô¤ÎÅìÂ¼¥¢¥¥³»á¤¬ÉÁ¤¤¤¿±ÊÌî²ê°ê¡õÂçÀôÍÎ¤Î»÷´é³¨
¡¡±ÊÌî¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡Ø½µ´©Ê¸½ÕÅÅ»ÒÈÇ¡Ù¤¬Àè·î¡¢¡ÈÆó¸ÔÉÔÎÑ¡É¤ÈÂê¤·¡¢±ÊÌî¤ÈÇÐÍ¥¡¦ÅÄÃæ·½¡Ê40¡Ë¤È¤ÎÉÔÎÑ¤ä¡¢±ÊÌî¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¶¦±éÃæ¤Î¥¥à¡¦¥à¥¸¥å¥ó¤È¸òºÝ´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¤Ê¤É¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢º£·î7Æü¤Ë¤ÏÂ³Êó¤È¤·¤Æ¡¢ÅÄÃæ¤È±ÊÌî¤ÎLINE¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤È¤µ¤ì¤ëÆâÍÆ¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÅìÂ¼»á¤Ï¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ê¸éº½Õ½©¼Ò¤«¤éÌ¡²è½Ð¤·¤Æ¤ë¤·¡£¥É¥é¥Þ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡Øµ¶ÁõÉÔÎÑ¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ì¡¢Ê¸½Õ¡ÊÊ¸éº½Õ½©¼Ò¡Ë¤«¤é½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø»ä¤Î¤³¤È¤ò²±¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡Ù¡£¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ì¡²è¤âÊ¸½Õ¡ÊÊ¸éº½Õ½©¼Ò¡Ë¤«¤é½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Æ¡×¤È²áµî¤Ë¼«¿È¤ÎºîÉÊ¤¬¡¢Æ±¼Ò¤«¤é½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Ö¤À¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡¢Ê¸éº½Õ½©¼Ò¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¾®Àâ¤È¤«¤¤¤Ã¤Ñ¤¤½Ð¤·¤Æ¤Æ¡¢·Ý½ÑºîÉÊ¤È¤«Ê¸³ØºîÉÊ¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤À¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤ë²ñ¼Ò¤À¤·¡¢»ä¤â¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤·¡£¤·¤«¤â¥É¥é¥Þ²½¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤È¤«¤â¡¢º£¤â¤·¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤Ç¡£¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤¬½Ð¤¿¤½¤Î¼¡¤Î¼¡¤ÎÆü¤È¤«¤â¡¢Ê¸½Õ¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤¬¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤Èº£¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢ÅìÂ¼¤Ï¸ÀÍÕ¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤éËÜ²»¤âÅÇÏª¡£¡Ö°ìÊý¤Ç¡¢1¤Ä¤Î»¨»ï¤¬¤Í¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ»ä¤¿¤Á¤¬¿´·ìÃí¤¤¤Çºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¡¢·ë²ÌÅª¤ËÄÙ¤¹¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤³¤ÎÌ·½â¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¯¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶ì¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Ê¤ó¤«¡¢¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡ÄÆó½Å¿Í³Ê¤Î¿Í¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¡¢¤½¤Î¤ä¤êÊý¤Ë¶ì¸À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤â¤Á¤í¤ó»ä¤¬ÉáÃÊ»Å»ö¤·¤Æ¤ëÊÔ½¸¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï¡¢Ê¸½Õ¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ë¤ÏÊÌ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Ç¤â¡¢¤Ê¤ó¤«Ê¸½Õ¤ÎÊÔ½¸¤µ¤ó¤¿¤Á¡¢»ä¡¢·ë¹½ÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£°û¤ß¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¤Ê¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤ì¤â¤ä¤Ã¤Ñ¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤½¤ì¤ò¡Ø¤¢¤Î¿Í¤¿¤Á¤â»Å»ö¤À¤·¡Ù¤È¡¢»ä¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ê¤ó¤«¡¢¸À¤¨¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤Ê¤ó¤«¡¢Æó½Å¿Í³Ê¤Î¿Í¤ÈÍ§Ã£¤À¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤«¤Ê¡£¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¤¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀÖÍç¡¹¤Ë¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ2015¡×¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÉÔµà¤ÎÌ¾ºî¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£±ÇÁü²½¤ÎÏÃ¤ËÅìÂ¼»áËÜ¿Í¤¬´°àú¤Ê·Á¤Ç¤Î¼Â¸½¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¤í¤¦¤ÈÃÇ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ä¤¤¤ËÅìÂ¼»á¼«¤éµÓËÜ¤ò¼¹É®¤·¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤è¤ê¼Â¸½¡£Ì¡²è²È¤òÌ´¸«¤ë¤°¤¦¤¿¤é¹â¹»À¸¡¦ÌÀ»Ò¡Ê±ÊÌî¡Ë¤Î¡¢¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤¿ºÇ¶²¤Î²¸»Õ¡¦Æü¹âÀèÀ¸¡ÊÂçÀôÍÎ¡Ë¤È¤Î9Ç¯´Ö¤Î¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Æü¡¹¡£ÅìÂ¼»á¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¸Î¶¿¤ÎµÜºê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÀÐÀî¡¢Åìµþ3¤Ä¤Î³¹¤òÉñÂæ¤Ë¡¢º£¤òÀ¸¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÂ£¤ë¡£´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥ä¥ó¥¡¼OL¤Î¼ÒÆâ¹³Áè¤òÉÁ¤¤¤¿¥³¥á¥Ç¥£¡¼±Ç²è¡ØÃÏ¹ö¤Î²Ö±à¡Ù¤Î´ØÏÂÎ¼»á¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¡£