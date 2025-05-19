Í¿ÅÞÃæÆ»±¦ÇÉ¤¬¾¡Íø³Î¼Â¡¡¶Ë±¦¿Ä¹¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÁíÁªµó
¡¡¡Ú¥í¥ó¥É¥ó¶¦Æ±¡Û¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Ç18ÆüÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿µÄ²ñ¡Ê°ì±¡À©¡¢Äê¿ô230¡ËÁíÁªµó¤Ç¡¢¥â¥ó¥Æ¥Í¥°¥í¼óÁê¡Ê52¡Ë¤ÎÍ¿ÅÞ¼Ò²ñÌ±¼çÅÞ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÃæÆ»±¦ÇÉÀªÎÏ¡ÖÌ±¼ç¼çµÁÆ±ÌÁ¡×¤¬¾¡Íø¤ò³Î¼Â¤Ë¤·¤¿¡£¶Ë±¦ÅªÀ¯ºö¤ò·Ç¤²¤ë¿·¶½À¯ÅÞ¡Ö¥·¥§¡¼¥¬¡×¤¬ºòÇ¯3·î¤ÎÁ°²óÁªµó¤è¤ê¤â¿Ä¹¤·¡¢Âè2ÀªÎÏ¤òÃæÆ»º¸ÇÉ¤ÎÌîÅÞ¼Ò²ñÅÞ¤È¶¥¤¦Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤â²áÈ¾¿ô¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤º¡¢º£¸å¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¼ùÎ©¤Ë¸þ¤±¤¿¸ò¾Ä¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ë¡£¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¥â¥ó¥Æ¥Í¥°¥í»á¤Ï¥·¥§¡¼¥¬¤È¤Î¸ò¾Ä¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Áª´É¤Î»ÃÄê½¸·×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ì±¼ç¼çµÁÆ±ÌÁ¤¬80µÄÀÊ¤ò¸Ç¤á¡¢¥·¥§¡¼¥¬¤È¼Ò²ñÅÞ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â50µÄÀÊ°Ê¾å¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡£