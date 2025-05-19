Ãæ¹ñ¡¢ÆüÊÆ²¤Âæ¤Î¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ËÈ¿¥À¥ó¥Ô¥ó¥°´ØÀÇ¡¡ºÇÂç74.9¡ó
Colleen Howe
[ËÌµþ £±£¸Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - Ãæ¹ñ¾¦Ì³¾Ê¤Ï£±£¸Æü¡¢ÊÆ¹ñ¡¢²¤½£Ï¢¹ç¡Ê£Å£Õ¡Ë¡¢ÆüËÜ¡¢ÂæÏÑ¤«¤éÍ¢Æþ¤¹¤ë¹©¶ÈÍÑ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Î¥Ý¥ê¥¢¥»¥¿¡¼¥ë¶¦½Å¹çÂÎ¤ËºÇÂç£·£´¡¥£¹¡ó¤ÎÈ¿¥À¥ó¥Ô¥ó¥°¡ÊÉÔÅöÎ÷Çä¡Ë´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
Æ±¾Ê¤ÏÊÆ¹ñ¤¬Ãæ¹ñÀ½¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ê£Å£Ö¡Ë¤äÈ¾Æ³ÂÎ¤Ê¤É¤ËÂÐ¤¹¤ë´ØÀÇ¤òÂçÉý¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿Ä¾¸å¤ÎºòÇ¯£µ·î¡¢¥Ý¥ê¥¢¥»¥¿¡¼¥ë¶¦½Å¹çÂÎ¤Î¥À¥ó¥Ô¥ó¥°Ä´ºº¤ò³«»Ï¡£º£Ç¯£±·î¤Ë¤Ï½é´ü¤ÎÄ´ºº¤Ç¥À¥ó¥Ô¥ó¥°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤È¤·¡¢»ÃÄê´ØÀÇ¤ÎÅ¬ÍÑ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Æ±¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ý¥ê¥¢¥»¥¿¡¼¥ë¶¦½Å¹çÂÎ¤Ï¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¡¢ÅÅ»Òµ¡´ï¡¢°åÎÅµ¡´ï¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍÑÅÓ¤¬¤¢¤ë¡£
£±£¸Æü¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÆ¹ñ¤«¤éÍ¢Æþ¤¹¤ëÆ±À½ÉÊ¤Ë¤Ï£·£´¡¥£¹¡ó¡¢²¤½£¤«¤é¤ÎÍ¢Æþ¤Ë¤Ï£³£´¡¥£µ¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¡£
ÆüËÜ¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÇÎ¨¤Ï£³£µ¡¥£µ¡ó¤È¤·¤¿¤¬¡¢°°²½À®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï´ë¶ÈÊÌ¤ÎÀÇÎ¨£²£´¡¥£µ¡ó¤òÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¡£ÂæÏÑ¤ÎÀÇÎ¨¤Ï£³£²¡¥£¶¡ó¤Ç¡¢°ìÉô¤Ï´ë¶ÈÊÌ¤ÎÀÇÎ¨¤ò²Ý¤¹¡£
ÊÆÃæ¤Ï£±£²Æü¡¢Î¾¹ñ¤ÎËÇ°×ÌäÂê¤ò½ä¤ê£±£°¨¡£±£±Æü¤Ë¹Ô¤Ã¤¿³ÕÎ½µé¶¨µÄ¤Ç¡¢Áê¸ß¤ËÈ¯Æ°¤·¤¿´ØÀÇ¤ò°ú¤²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£Î¾¹ñ´Ö¤ÎËÇ°×ÀïÁè¤¬ÏÂ¤é¤°¤È¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£