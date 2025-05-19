¥É¥ë±ß145±ß³ä¤ì¡¢³Ê²¼¤²¼õ¤±¡ÖÊÆ¹ñÇä¤ê¡×·Ù²ü¡¡»þ´Ö³°¤ÇÊÆ³ô¡¦ºÄ·ô¤¬²¼Íî
¥É¥ë±ß145±ß³ä¤ì¡¢³Ê²¼¤²¼õ¤±¡ÖÊÆ¹ñÇä¤ê¡×·Ù²ü¡¡»þ´Ö³°¤ÇÊÆ³ô¡¦ºÄ·ô¤¬²¼Íî
Àè½µËö¤Ë¥àー¥Ç¥£ー¥º¤¬ÊÆ¹ñ¤Î³ÊÉÕ¤±¤ò°ú¤²¼¤²¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±ºÆ¤Ó¡ÖÊÆ¹ñÇä¤ê¡×¤Ë¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£»þ´Ö³°¤ÇÊÆ¹ñºÄ¤ÈÊÆ³ô¤Ï²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥À¥¦ÀèÊª¤Ï°ì»þ300¥É¥ëÄ¶°Â¡¢¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤Ï1%²¼Íî¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢º£¤µ¤é³ÊÉÕ¤±¤Ç¤â¶Ã¤«¤Ê¤¤¤¿¤áÊÆ¹ñÇä¤ê¤Ï°ì»þÅª¤È¤ÎÀ¼¤âÊ¹¤«¤ì¤ë¡£¥ê¥¹¥¯²óÈò¤Ç±ß¤È¥¹¥¤¥¹¥Õ¥é¥ó¡¢¶â¤¬¾å¾º¡£¥É¥ë±ß¤Ï145±ßÂæ¤ò³ä¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¥é¥¬¥ë¥ÉECBÁíºÛÈ¯¸À¤â¥É¥ëÇä¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¡£¥é¥¬¥ë¥É»á¤ÏÊÆÀ¯ºö¤Ï¤à¤·¤í²¤½£¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È½Ò¤Ù¤¿¡£ËÜÍè¤Ê¤éÉÔ°ÂÄê¤Ê»þ´ü¤Ï¥É¥ë¤¬¾å¾º¤¹¤ë¤¬¡¢º£²ó¤ÏµÕ¤Î¸½¾Ý¤¬µ¯¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥æー¥í¤¬¥É¥ë¤ËÂÐ¤·¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÊÆ¹ñ¤ÇÉÔ³Î¼ÂÀ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢²¤½£¤Î·òÁ´¤ÊÄÌ²ß¤ÈÃæ¶ä¤ÎÆÈÎ©À¤òÀ¤³¦¤¬É¾²Á¡£·ÐºÑÅª¤Ë¤âÀ¯¼£Åª¤Ë¤â²¤½£¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
Àè½µËö¤Ë¥àー¥Ç¥£ー¥º¤¬ÊÆ¹ñ¤Î³ÊÉÕ¤±¤ò°ú¤²¼¤²¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±ºÆ¤Ó¡ÖÊÆ¹ñÇä¤ê¡×¤Ë¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£»þ´Ö³°¤ÇÊÆ¹ñºÄ¤ÈÊÆ³ô¤Ï²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥À¥¦ÀèÊª¤Ï°ì»þ300¥É¥ëÄ¶°Â¡¢¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤Ï1%²¼Íî¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢º£¤µ¤é³ÊÉÕ¤±¤Ç¤â¶Ã¤«¤Ê¤¤¤¿¤áÊÆ¹ñÇä¤ê¤Ï°ì»þÅª¤È¤ÎÀ¼¤âÊ¹¤«¤ì¤ë¡£¥ê¥¹¥¯²óÈò¤Ç±ß¤È¥¹¥¤¥¹¥Õ¥é¥ó¡¢¶â¤¬¾å¾º¡£¥É¥ë±ß¤Ï145±ßÂæ¤ò³ä¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¥é¥¬¥ë¥ÉECBÁíºÛÈ¯¸À¤â¥É¥ëÇä¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¡£¥é¥¬¥ë¥É»á¤ÏÊÆÀ¯ºö¤Ï¤à¤·¤í²¤½£¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È½Ò¤Ù¤¿¡£ËÜÍè¤Ê¤éÉÔ°ÂÄê¤Ê»þ´ü¤Ï¥É¥ë¤¬¾å¾º¤¹¤ë¤¬¡¢º£²ó¤ÏµÕ¤Î¸½¾Ý¤¬µ¯¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥æー¥í¤¬¥É¥ë¤ËÂÐ¤·¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÊÆ¹ñ¤ÇÉÔ³Î¼ÂÀ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢²¤½£¤Î·òÁ´¤ÊÄÌ²ß¤ÈÃæ¶ä¤ÎÆÈÎ©À¤òÀ¤³¦¤¬É¾²Á¡£·ÐºÑÅª¤Ë¤âÀ¯¼£Åª¤Ë¤â²¤½£¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£