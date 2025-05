King & Prince¡¢¥é¥¤¥ÖMC¥¢ー¥«¥¤¥Ö±ÇÁü¸ø³«¡ª¥ß¥Ã¥­ー¥Þ¥¦¥¹¿·¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¤ò½éÈäÏª

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

King & Princeのツアー『King & Prince LIVE TOUR 24-25 ~Re:ERA~ in DOME』より、5月10日に生配信されたアーカイブ映像が、King & PrinceオフィシャルYouTubeチャンネルにて公開された。

King & Princeは、『King & Prince LIVE TOUR 24-25 ~Re:ERA~ in DOME』を、5月10日のみずほPayPayドーム福岡公演でスタートさせた。そのコンサート本編のMC中、ベストフレンドのミッキーマウスからの“電話”をきっかけに、King & Princeメンバーよりミッキーマウスの新オフィシャルテーマソングを制作、リリースすることをサプライズ発表し、初パフォーマンスを披露した。

その模様は、King & PrinceオフィシャルYouTubeチャンネルやディズニー公式YouTubeチャンネルにて生配信され、このたびアーカイブ映像が公開となった。

今回のプロジェクトは、ミッキーマウスの2028年に迎えるスクリーンデビュー100周年に向けたキックオフとして、そしてディズニーがグローバルで展開している超大型プロジェクト「ミッキー&フレンズ・イン・リアル・ライフ」から生まれた奇跡のコラボレーション。

日本人なら誰もが一度は口ずさんだことのあるフレーズ「♪僕らのクラブのリーダーは」でおなじみの「ミッキーマウス・マーチ」に続く、ミッキーの新オフィシャルテーマソングのタイトルは「What We Got ~奇跡はきみと~」。今作は、2016年に発表されたディズニーソング「What We Got (Mickey‘s Birthday Song)」をベースに、ミッキーのベストフレンド、King & Princeとのコラボレーションにより、音楽にはオリジナルアレンジが加わり、さらにKing & Prince自身が手がけた日本語訳詞で、あらたなディズニーソングが完成した。

「ハッピーなアレンジが素晴らしく、誰もが笑顔になれる楽曲。ポジティブなエネルギーがミッキーのテーマソングにふさわしい」とディズニーのアメリカ本社も絶賛したこの楽曲は、世界で初めて日本人アーティストとディズニーが一緒に制作したミッキーのオフィシャルテーマソングとなる。

ふとした出会いが大切な絆になる――そんな身近な奇跡を歌い、みんなに笑顔を届ける「What We Got ~奇跡はきみと~」。King & Princeが想いを綴った歌詞に、彼らならではワクワクやキラキラを詰め込んだ楽曲アレンジが加わり、歌詞の一節のとおり、この楽曲は「世界の端まで照らす」ディズニーソング となるに違いない。「What We Got ~奇跡はきみと~」は、King & PrinceがCDデビュー7周年を迎える5月23日に配信リリースされる。

また、同時に解禁となったキービジュアルは、「ミッキー&フレンズ・イン・リアル・ライフ」のテーマである「ミッキーたちと、私たちが日常を共に過ごす」を、ポップカルチャーの発信地・渋谷を舞台に表現したスペシャルアート。幼少期からミッキーが大好きで、いつもそばにいたというKing & Princeのふたりが、ミッキーたちと共に過ごす特別な瞬間を切り出した心弾むビジュアルとなっている。

さらに、この特別なコラボレーションにあたり、King & Princeとミッキー&フレンズそれぞれのロゴが一体化したスペシャルロゴも発表された。

今後、King & Princeとミッキー&フレンズが出演する、このディズニーソングのMVを発表予定。他にも“ミッキー×キンプリ”のニュースが続々発表になる予定だ。

