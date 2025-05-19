King & Prince¡¢¥é¥¤¥ÖMC¥¢ー¥«¥¤¥Ö±ÇÁü¸ø³«¡ª¥ß¥Ã¥ー¥Þ¥¦¥¹¿·¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¤ò½éÈäÏª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¢£¥ß¥Ã¥ー¡ß¥¥ó¥×¥ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥í¥´¤â¸ø³«¡ª
King & Prince¤Î¥Ä¥¢ー¡ØKing & Prince LIVE TOUR 24-25 ～Re:ERA～ in DOME¡Ù¤è¤ê¡¢5·î10Æü¤ËÀ¸ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥¢ー¥«¥¤¥Ö±ÇÁü¤¬¡¢King & Prince¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
King & Prince¤Ï¡¢¡ØKing & Prince LIVE TOUR 24-25 ～Re:ERA～ in DOME¡Ù¤ò¡¢5·î10Æü¤Î¤ß¤º¤ÛPayPay¥Éー¥àÊ¡²¬¸ø±é¤Ç¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤¿¡£¤½¤Î¥³¥ó¥µー¥ÈËÜÊÔ¤ÎMCÃæ¡¢¥Ù¥¹¥È¥Õ¥ì¥ó¥É¤Î¥ß¥Ã¥ー¥Þ¥¦¥¹¤«¤é¤Î¡ÈÅÅÏÃ¡É¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢King & Prince¥á¥ó¥Ðー¤è¤ê¥ß¥Ã¥ー¥Þ¥¦¥¹¤Î¿·¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¤òÀ©ºî¡¢¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½¤·¡¢½é¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢King & Prince¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ä¥Ç¥£¥º¥Ëー¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤ÆÀ¸ÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¥¢ー¥«¥¤¥Ö±ÇÁü¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¥ß¥Ã¥ー¥Þ¥¦¥¹¤Î2028Ç¯¤Ë·Þ¤¨¤ë¥¹¥¯¥êー¥ó¥Ç¥Ó¥åー100¼þÇ¯¤Ë¸þ¤±¤¿¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¥Ç¥£¥º¥Ëー¤¬¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¶Âç·¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¥ß¥Ã¥ー¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º¡¦¥¤¥ó¡¦¥ê¥¢¥ë¡¦¥é¥¤¥Õ¡×¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿´ñÀ×¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡£
ÆüËÜ¿Í¤Ê¤éÃ¯¤â¤¬°ìÅÙ¤Ï¸ý¤º¤µ¤ó¤À¤³¤È¤Î¤¢¤ë¥Õ¥ìー¥º¡Ö¢öËÍ¤é¤Î¥¯¥é¥Ö¤Î¥êー¥Àー¤Ï¡×¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡Ö¥ß¥Ã¥ー¥Þ¥¦¥¹¡¦¥Þー¥Á¡×¤ËÂ³¤¯¡¢¥ß¥Ã¥ー¤Î¿·¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ÖWhat We Got ～´ñÀ×¤Ï¤¤ß¤È～¡×¡£º£ºî¤Ï¡¢2016Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥Ç¥£¥º¥Ëー¥½¥ó¥°¡ÖWhat We Got (Mickey¡Æs Birthday Song)¡×¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¥ß¥Ã¥ー¤Î¥Ù¥¹¥È¥Õ¥ì¥ó¥É¡¢King & Prince¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢²»³Ú¤Ë¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¤µ¤é¤ËKing & Prince¼«¿È¤¬¼ê¤¬¤±¤¿ÆüËÜ¸ìÌõ»ì¤Ç¡¢¤¢¤é¤¿¤Ê¥Ç¥£¥º¥Ëー¥½¥ó¥°¤¬´°À®¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ï¥Ã¥Ôー¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢Ã¯¤â¤¬¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ë³Ú¶Ê¡£¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤¬¥ß¥Ã¥ー¤Î¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡×¤È¥Ç¥£¥º¥Ëー¤Î¥¢¥á¥ê¥«ËÜ¼Ò¤âÀä»¿¤·¤¿¤³¤Î³Ú¶Ê¤Ï¡¢À¤³¦¤Ç½é¤á¤ÆÆüËÜ¿Í¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¥Ç¥£¥º¥Ëー¤¬°ì½ï¤ËÀ©ºî¤·¤¿¥ß¥Ã¥ー¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¤È¤Ê¤ë¡£
¤Õ¤È¤·¤¿½Ð²ñ¤¤¤¬ÂçÀÚ¤Êå«¤Ë¤Ê¤ë――¤½¤ó¤Ê¿È¶á¤Ê´ñÀ×¤ò²Î¤¤¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤ë¡ÖWhat We Got ～´ñÀ×¤Ï¤¤ß¤È～¡×¡£King & Prince¤¬ÁÛ¤¤¤òÄÖ¤Ã¤¿²Î»ì¤Ë¡¢Èà¤é¤Ê¤é¤Ç¤Ï¥ï¥¯¥ï¥¯¤ä¥¥é¥¥é¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À³Ú¶Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢²Î»ì¤Î°ìÀá¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¤³¤Î³Ú¶Ê¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤ÎÃ¼¤Þ¤Ç¾È¤é¤¹¡×¥Ç¥£¥º¥Ëー¥½¥ó¥° ¤È¤Ê¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¡ÖWhat We Got ～´ñÀ×¤Ï¤¤ß¤È～¡×¤Ï¡¢King & Prince¤¬CD¥Ç¥Ó¥åー7¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë5·î23Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±»þ¤Ë²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¡Ö¥ß¥Ã¥ー¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º¡¦¥¤¥ó¡¦¥ê¥¢¥ë¡¦¥é¥¤¥Õ¡×¤Î¥Æー¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥ß¥Ã¥ー¤¿¤Á¤È¡¢»ä¤¿¤Á¤¬Æü¾ï¤ò¶¦¤Ë²á¤´¤¹¡×¤ò¡¢¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ãー¤ÎÈ¯¿®ÃÏ¡¦½ÂÃ«¤òÉñÂæ¤ËÉ½¸½¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢ー¥È¡£ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¥ß¥Ã¥ー¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤½¤Ð¤Ë¤¤¤¿¤È¤¤¤¦King & Prince¤Î¤Õ¤¿¤ê¤¬¡¢¥ß¥Ã¥ー¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë²á¤´¤¹ÆÃÊÌ¤Ê½Ö´Ö¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¿´ÃÆ¤à¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢King & Prince¤È¥ß¥Ã¥ー¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥í¥´¤¬°ìÂÎ²½¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥í¥´¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
º£¸å¡¢King & Prince¤È¥ß¥Ã¥ー¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡¢¤³¤Î¥Ç¥£¥º¥Ëー¥½¥ó¥°¤ÎMV¤òÈ¯É½Í½Äê¡£Â¾¤Ë¤â¡È¥ß¥Ã¥ー¡ß¥¥ó¥×¥ê¡É¤Î¥Ë¥åー¥¹¤¬Â³¡¹È¯É½¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¤À¡£
(C) Disney
¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.05.23 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡ÖWhat We Got ～´ñÀ×¤Ï¤¤ß¤È～¡×
¥³¥é¥Ü¥µ¥¤¥È
https://kingandprince6th.jp
King & Prince OFFICIAL SITE
https://starto.jp/s/p/artist/41
https://www.universal-music.co.jp/king-and-prince/