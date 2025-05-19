¡ÖÂÇ¼Ô¤¬²Ä°¥ÁÛ¡×¡¡¹Åç28ºÐ¤¬ºå¿ÀÁª¼ê¤ò¡È¥À¥Þ¤·¤¿¡ÉÆ¬Ç¾Åª¥×¥ì¡¼¤¬ÏÃÂê¡Ö·ù¤ÊÁª¼ê¤Ç¤¹¤Í¡ÊË«¤á¸ÀÍÕ¡Ë¡×
ºå¿À¡¼¹Åç
¡¡18Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥íÌîµå¡¦ºå¿À¡¼¹ÅçÀï¤ÇÆ¬Ç¾Åª¤Ê¹¥¥×¥ì¡¼¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£¹Åç¤ÎËöÊñ¾ºÂç³°Ìî¼ê¤Ï¥é¥¤¥ÈÁ°¤Ø¤ÎÅö¤¿¤ê¤ò¥Õ¥§¥¤¥¯¤òÆþ¤ì¤Æ½èÍý¤·¡¢¥é¥¤¥È¥´¥í¤ò´°À®¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¾å¼ê¤¤¤Ê¤¡¡×¡Ö¤³¤ìÆñ¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤À¤è¤Í¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÒôÓÍ¤ÎÈ½ÃÇ¤À¤Ã¤¿¡£28ºÐ¤ÎËöÊñ¤Ï¤³¤Î»î¹ç¡Ö4ÈÖ¡¦±¦Íã¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£¹¥¼é¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ï8²óÎ¢¤Î¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¡£1»à°ìÎÝ¤Çºå¿À¡¦»å¸¶¤¬±¦Á°¤Ø¥é¥¤¥Ê¡¼À¤Î¶¯Îõ¤Ê°ìÂÇ¡£¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿ËöÊñ¤Ï°ìÃ¶º¸¼ê¤ò¾å¤²¤Æ¡ÈÊá¤Ã¤¿¤Õ¤ê¡É¤ò¤·¤¿¸å¡¢¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÇÂÇµå¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿¡£°ìÎÝÁö¼Ô¤ÎÂç»³¤¬ËöÊñ¤Î»ÅÁð¤Ë°ìÃ¶Ää»ß¤·¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤È¤¹¤°¤µ¤ÞÆóÎÝ¤ØÁ÷¤Ã¤ÆÉõ»¦¡£¥é¥¤¥È¥´¥í´°À®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤ÎÆ°²è¤òDAZN¸ø¼°X¤¬¡Ö¹âÂ®¥Õ¥§¥¤¥¯¤«¤é¤Î¹¥ÊÖµå¡¡¥é¥¤¥È¥´¥í´°À®¡¡ËöÊñ¾ºÂç¤¬¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¡×¤Èµ¤·¸ø³«¡£Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¾å¼ê¤¤¤Ê¤¡¡×¡ÖÆ¬Ç¾¥×¥ì¡¼¡ª¡¡¤È°ì¸À¤Ç¸À¤¦¤Î¤Ï´ÊÃ±¤À¤±¤É¤³¤ìÆñ¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤À¤è¤Í¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª¡×¡ÖÌîµåÇ¾¥ì¥Ù¥ë¹â¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¡ÖËöÊñ¤Ã¤Æ¤Û¤ó¤È·ù¤ÊÁª¼ê¤Ç¤¹¤Í¡ÊË«¤á¸ÀÍÕ¡Ë¡×¤Ê¤ÉÆ¬Ç¾Åª¥×¥ì¡¼¤ò¾Î»¿¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¡¢°ÂÂÇ¤ò¾Ã¤µ¤ì¤¿»å¸¶¤Ë¤Ï¡ÖÂÇ¼Ô¤¬²Ä°¥ÁÛ¤ä¤ó¡×¡ÖÂÇ¤Ã¤¿Â¦¤Î»å¸¶¤Ïº£µ¨2ÅÙÌÜ¤Î³°Ìî¥´¥í¡×¤Ê¤ÉÆ±¾ð¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï3-1¤Çºå¿À¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë